CNN+ дебютирует в первой половине 2022 года

В 2022 году CNN запустит свой собственный стриминговый сервис под названием CNN+, об этом сообщается на сайте американского телеканала.

«В дополнение к телевизионному контенту, которое остается в основе того, что мы делаем сегодня, мы предложим зрителям потоковый продукт, который расширит охват и увеличит масштабы бренда CNN, как ничто другое. Ничего подобного не существует», - заявил Джефф Цукер, председатель WarnerMedia News and Sports и президент CNN Worldwide.

CNN+ будет предлагать оригинальные прямые включения и интерактивные передачи, в которых зрители смогут напрямую связываться с ведущими в режиме реального времени. Программы будут транслироваться ежедневно в течение 8-12 часов.

Кроме того, CNN+ запустит обширную библиотеку научно-популярной литературы, включающую в себя оригинальные сериалы и фильмы CNN, которую также дополнят новые медиапродукты, разработанные специально для стримингового сервиса.

CNN по-прежнему будет иметь единое приложение, в котором пользователи смогут получить доступ к платному контенту CNN+. Стоимость подписки пока не разглашается.