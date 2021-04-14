CNN убрал с сайта фейковое фото с «российскими танками»

Американский телеканал CNN убрал из статьи про обострение ситуации в Донбассе фотографию украинских танков на украинском вокзале, которые были выданы за российские.

По состоянию на 15.00 мск 13 апреля этого снимка на сайте американского канала уже нет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала телеканал CNN за недобросовестную работу. Она отметила, что американские журналисты выдали украинские танки за российские, обвинив Москву в подготовке к войне. По мнению Захаровой, репортерам канала надо больше времени уделять профессии, а не пропаганде.