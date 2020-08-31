Сделайте своего дизайнера соавтором

Уж кто-кто, а верстальщики наших газет, боюсь, и не заметили никакого карантина. Счастливые люди. Не боясь быть закиданным тряпками, скажу, что за редким исключением газетные дизайнеры от Южно-Сахалинска до Калининграда — матерые удаленщики. И вот почему…

Они не читают материалы, которые верстают. Не царское это дело. Верстальщики в наших газетах — это целое явление. Этакий ленивый дракон, не потерявший дара огнеметания, изнывающий от безделья за играми или социальными сетями. В редких случаях (в дни сдачи номера в типографию) включающий режим Брюса Уиллиса.

Если в вашей редакции не так, то смело переворачивайте страницу. Но уверен, что этот чрезвычайно короткий текст, который я по большому счету уже изложил, будет прочитан.

Представьте, что ваша редакция не пишет тексты, а занимается пошивом платьев. Корреспонденты — это отдел подбора тканей. Продажники находят клиентов. Директор отвечает за иголки, нитки и швейные машинки. Редактор — ясное дело, ОТК. Теперь все есть — клиент, материал, фурнитура и швейные машинки. Осталось пошить. И ткани поступают в отдел верстки. Вернее, в пошивочный цех. Продолжать или сами уже догадались?

Давайте упростим матрицу, приведем дальнейший сценарий в табличном варианте. «Отзеркалим» работу дизайнеров на примере пошива платьев:

Утрировано, зато доходчиво.

Не может ателье пошить платье под клиента, если:

• не снимет мерки с него,

• не вырежет точные лекала,

• не подберет нужную ткань,

• не определится с подходящим фасоном,

• не подберет соответствующую фурнитуру.

Перевожу.

Не может редакция сдать качественный номер газеты, если:

• не будет иметь полноценной фактуры текстов,

• не будет редактуры текстов (сокращений, дополнений и уточнений),

• не будет четкого планирования содержания по полосам,

• не будет информативного оформления (иллюстраций, документально подтверждающих тексты).

Дизайнеры в газетах именно потому и стали кастой отверженной богемы, что редакторы и авторы считают их, как правило, просто «приложением» к своим текстам, к (скрещиваем пальцы) настоящей журналистской работе. Верстальщики, по версии редакций, — это извозчики, перевозящие ценных пассажиров. Не более того.

Иными словами, вся эта ненормальная ситуация не имеет ни правых, ни виноватых. И правы, и виноваты тут все.

Как можно исправить ситуацию? Заставить дизайнеров читать тексты? Ну, разве что под «дулом» штрафов или лишения других «плюшек». Хватит ненадолго. Помню, когда служил в армии, в соседней роте первогодки пожаловались командиру части на дедовщину. Реакция была немедленной, на разводе полковник рявкнул: «Всем жить по уставу!» Через два дня эти же первогодки, вынужденные теперь по уставу каждый раз при встрече отдавать друг другу честь и вместо «Генка» говорить «товарищ рядовой», обращаясь ко всем, включая закадычных друзей, на «вы», сами умоляли вернуть дедовщину. Может, и не симптоматичный пример, но, как говорится, жизненный.

Помните фразу из фильма «К-19»: «Не приказывайте. Убедите их…»? Вот именно…

Сделайте своих дизайнеров настоящими членами своей редакции. Пусть станут соавторами каждого номера, который будет встречаться с читателем в почтовом ящике и в стопке на полке магазина. Сделать это достаточно просто — необходимо лишь наступить на горло профессиональному чванству и убедить дизайнеров участвовать в планерках, искать темы, которые могут заинтересовать большую часть ваших читателей, обсуждать фокусы этих тем.

В этом случае, даже если верстальщики не будут успевать читать тексты («снимать мерки» с клиента), то они уже по определению будут знать фабулу публикации и нюансы текста. Участие в планировании номера не оставит им шансов остаться в неведении. В этом случае они наверняка будут знать, какие именно фотографии нужны к тому или иному тексту. А какой текст лучше докажет инфографика, нежели снимок.

Тут возникает второй плюс. Когда дизайнеры становятся соавторами газеты, им самим становится важно информативно его оформить. А зная из обсуждений на планерке, условно, что в том или ином материале будут блоки числовых показателей или других данных, они вместо «Доты» будут с авторами текста заниматься подготовкой графики. Знание фокуса материалов также позволит им подсказывать авторам или фотографам, какие именно фотографии нужны для верстки публикаций.

И напоследок.

Вы даже не представляете, сколько возможностей и новых тем таит привлечение к планеркам не только дизайнеров, но и бухгалтеров и рекламщиков.