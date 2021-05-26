«Корреспонденты «"холодной войны"». Как работали советские и американские журналисты

Американская исследовательница Дина Файнберг много лет изучала работу журналистов СССР и США, итогом стала книга «Корреспонденты «холодной войны», обсуждение которой недавно состоялось в РГГУ. Многие сюжеты книги не потеряли актуальности и сегодня. Дина Файнберг отвечает на вопросы ЖУРНАЛИСТА.

— Как возникла идея книги об иностранных корреспондентах двух стран? С чего началась работа?

— Я бы хотела начать с благодарности за возможность рассказать вам и читателям о моей книге. За годы исследования я нередко обращалась к ЖУРНАЛИСТУ, и мне очень приятно, что рассказ о моей книге появится на страницах этого журнала.

Мой интерес к теме начался с книг, которые журналисты-международники писали об СССР и США. В этих книгах они интересно описывали жизнь «по ту сторону железного занавеса», свои личные впечатления и работу в «идеологически враждебном» государстве. Меня заинтересовало то, что в двух таких разных идеологических и информационных системах существовала профессия журналистов-международников, выполнявших практически одну и ту же роль: они рассказывали своим соотечественникам о «быте и нравах» за рубежом и освещали роль своей страны в мировых событиях.

Еще меня поразило то, как подробно авторы, описывая чужую страну, раскрывали собственные представления о своей родной стране. Косвенно и напрямик книги приглашали читателей сравнивать СССР и США и сопоставлять себя с людьми, живущими «по ту сторону».

Так что первым моим источником были эти сборники, очерки и репортажи журналистов, которые создавали, развивали и популяризировали советские и американские представления друг о друге. Их анализ помог мне понять международную журналистику как жанр и проследить, как взаимные образы развивались на протяжении «холодной войны».

Вторым этапом была работа с архивами редакций газет и информационных агентств, частными документами и государственными архивами России и США. Эти документы показали, как развивалась профессия журналиста-международника в СССР и США и каковы были взаимоотношения иностранных корреспондентов с редакциями, читателями и политическим истеблишментом. Интервью с российскими и американскими журналистами и их семьями помогли мне узнать журналистов как людей.

— Что было самым трудным в ходе сбора материала в России и США? Возникали ли цензурные ограничения?

— Самое трудное было понять, как сопоставить советскую и американскую печать и две информационные системы, которые сильно отличались друг от друга.

В СССР и США были очень разные понятия о профессиональных стандартах, о роли журналиста и прессы в обществе, о взаимоотношениях журналистов и государства. Соответственно, архивные документы тоже были очень разные и не всегда сопоставимые. Например, в советских газетах были партийные ячейки, в которых часто велись профессиональные дискуссии; были редакционные летучки. Эти документы помогали узнать, например, какие вопросы обсуждали в «Известиях».