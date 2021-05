«Корреспонденты «"холодной войны"». Как работали советские и американские журналисты

На заходном фото: Делегация советских журналистов в редакции калифорнийской газеты Los Angeles Examiner, 5 ноября 1955 года. Американский репортер Эди Адлер (сидит) в окружении членов советской делегации (слева направо): Алексей Аджубей, Анатолий Софронов, Виктор Полторацкий, Валентин Бережков, Николай Грибачев, Борис Изаков и Борис Полевой. Источники фото: Mack, Los Angeles Examiner Photographs Collection, 1920—1961, University of Southern California Libraries, White House Photographs, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Jerry Cooke. © Jerry Cooke Archives. Published by permission of Mary Delaney Cooke, White House Photograph. Ronald Reagan Presidential Library and Museum