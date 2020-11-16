Сборник интервью с журналистами «Честное слово»

Медиагруппа «Журналист» выпустила книгу Надежды Ажгихиной «Честное слово». Книга представляет сборник интервью с журналистами и состоит из трех разделов: «Поиски темы», «Поиски жанра» и «Поиски истины».

Собеседники автора — люди из разных поколений и разного опыта. «Шестидесятник» Леонид Жуховицкий работает в публицистических жанрах более полувека. Юрий Рост стал в глазах современников легендой тридцать лет назад, когда Ева Меркачева и Олег Григоренко только пошли в среднюю школу. Владимир Снегирев писал в основном о войнах, а Лидия Графова — о мирных людях. Все они говорят об основах работы журналиста, о поисках темы, поисках сюжета и поисках истины. Все они говорят о настоящем и будущем профессии. О границах правды и свободы, о служении читателю и зрителю, обществу в целом.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КНИГОЙ

КУПИТЬ КНИГУ