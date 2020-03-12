«Тропическая» редакция: почему теплые отношения в коллективе становятся важнее денег

Эд Кэтмелл считает, что узнавать друг друга лучше на совместном обучении. Сотрудники Pixar регулярно посещают вместе мастер-классы по танцам, рисованию, стрельбе из лука и так далее. У нас в «Развилке» корпоративы, конечно, более скромные, но не менее продуктивные. Мы играем в настольные игры, изучаем сценическую речь, верстку на разных платформах и Google Analytics. И, конечно, раз в сезон хорошо сидим в баре. Мы стараемся отмечать все крупные праздники вместе и внимательно относимся к «эмоциональным» подаркам. Например, к Новому году мы с заместителем главного редактора сварили тридцать банок облепихового варенья.

«Эмоции — это качество проживания жизни. Мы хотим возвращаться к людям, с которыми нам было хорошо, в места, где мы были счастливы. В подарке мы запоминаем не сам подарок, а наше ощущение от него», — говорит автор-разработчик игротехник по развитию эмоционального интеллекта Елизавета Ловягина.

Редакция журнала Zoom в свободное от работы время поет песни под гитару, снимает фильмы, фотографирует и пишет стихи. В Lingva больше любят ходить на выставки современного искусства, в открытые культурные лектории и ездить на медиафорумы.

Для Lingva и «Развилки» награждение лучших сотрудников — важный обряд. Мы дарим журналистам вино, а коллеги — мерч издания. Система «плюшек» работает как нежесткий стимулятор профессиональной конкуренции, ну и в случае «Развилки» — внеочередных корпоративов.

В Curious нет традиции регулярно собираться вместе — команда проекта интернациональная, не все живут в Москве и даже России. Поэтому основной акцент делается именно на рабочую коммуникацию. «Мне важно понимать, что сотрудник хорошо относится к самой работе, к себе внутри этой работы и ко мне. Это поможет избежать выгорания совсем или хотя бы вовремя предотвратить его. Нет проблемы в том, чтобы подойти к руководителю и попросить срочный отпуск, когда сотрудник на пределе», — объясняет главный редактор издания Анастасия Емельянова.

«Японский конвейер»

Эд Кэтмелл замечает, что мощной объединяющей силой в творческом коллективе становится ощущение «равенства» между сотрудниками: каждый из них является совладельцем главного актива компании — качества. Поэтому мы в «Развилке» стараемся работать по принципу «японского конвейера». Любой человек, если замечает изъян или дефект в продукте, вне зависимости от своих полномочий, может «дернуть за сигнальный шнур», «приостановить производство» и указать на проблему.

В каком-то смысле это разрушает классическую иерархическую модель редакции, где таким правом обладает только редактор. Сперва может показаться, что это вносит сумбур в работу: неясно кто и чем занимается, кто за что отвечает. На самом деле, функции внутри нашей редакции четко разделены и сотрудники не стремятся влезть в сферу ответственности другого: у самих работы хватает.

Но наличие права «дернуть за сигнальный шнур» говорит о том, что в редакции нет «чужого», каждый продукт — «свой». Если бильд-редактор замечает опечатку в лиде, то он никогда не будет отмалчиваться. А корреспондент текстового отдела даст знать главному дизайнеру, если не доволен цветовым решением логотипа. Через это формируется личная и коллективная ответственность. А еще, как говорит Кэтмелл, это простой способ «поощрить и поддерживать автономию каждого сотрудника», «заверить его, что он ценен как личность и профессиональная единица».