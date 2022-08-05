Как выбрать правильный цвет для вашего бренда?

Что такое психология цвета?

Важно знать и применять цветовую психологию — науку, изучающую, как мы воспринимаем и реагируем на разные цвета и их сочетания, как они влияют на наше поведение и/или настроение, а также культурные различия в их восприятии.

В психологии цвета мы можем наблюдать, какие чувства вызывают основные цвета. Итак, давайте рассмотрим несколько примеров:

Желтый: это цвет счастья. Такие бренды, как Ikea, Mcdonald’s, Mailchimp и Snapchat, выбрали его для представления своих ценностей. Он передает оптимизм, доверие, оригинальность и креативность. Напротив, он также связан с тревогой, депрессией и страхом.

Зеленый: это цвет природы, экологии и окружающей среды. Он символизирует рост, процветание и плодородие, но также может отражать материализм, одержимость или зависть. Бренды, которые хотят ассоциироваться с окружающей средой или эко-осознанностью обычно выбирают этот цвет. Это касается Greenpeace, BP и Starbucks, а также других технологических компаний, таких как Evernote и Android.

Красный: этот цвет ассоциируется с силой, страстью, желанием и энергией, но в то же время с войной, агрессией, скоростью, опасностью и запретами. Он используется многими брендами автогонок и мотоциклов из-за его связи со скоростью, такими как Honda, Ducati и Ferrari, а также брендами Red Bull, Nintendo, Netflix и Coca-Cola.

Синий: это холодный цвет, передающий серьезность, доверие, расслабление и чистоту. Он широко используется в бизнесе и, в частности, в банковской сфере. Это также предсказуемый, грустный, холодный и недружелюбный цвет. Такие бренды, как Unilever, Pfizer, Paypal, Intel, SAP и технологические компании Facebook* и Twitter** считают, что этот цвет лучше всего соответствует их ценностям.

Черный: это цвет элегантности, загадочности и изысканности. На самом деле черный — это не цвет, а скорее отсутствие цвета. Это таинственный и сильный цвет. Его следует использовать с умеренностью, потому что он также ассоциируется с горем, насилием и смертью. Его используют многие модные бренды, такие как Ray-Ban, Chanel, Hugo Boss и Zara, а также Apple, Tesla и Mercedes.

Белый: цвет, ассоциирующийся с чистотой, непорочностью и совершенством. Белый является суммой всех цветов, хотя он также ассоциируется с одиночеством или пустотой, а в некоторых культурах даже с трауром. Очень немногие бренды выбирают белый цвет в качестве основного, потому что он ограничивает возможности в различных приложениях и вынуждает нас использовать темные форматы, но все бренды имеют или, по крайней мере, должны иметь версию в белом цвете. Такие компании, как Apple, используют белый цвет в своей стратегии построения бренда, упаковке, веб-сайте и т.д.