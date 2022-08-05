Как выбрать правильный цвет для вашего бренда?

Делимся наблюдениями и советами
Цвет — словно мелодия, которая делает мир лучше. Мы начинаем день с того, что выбираем одежду, исходя из ее цвета. Цвет может влиять на наш выбор обеда, фрукта, напитка и т.д. Мир в черно-белом цвете был бы невыносимым, и одна из самых удивительных вещей в природе — это то, как цвета могут смешиваться, создавая новые.
Известно, что человеческий глаз способен различать до 16 миллионов цветов, хотя разницу между некоторыми оттенками можно увидеть только при кропотливом сравнении. Именно поэтому важно использовать цветовую модель (например, Pantone), когда вы ищите различные цвета или оттенки.
Если цвет так важен в нашей повседневной жизни, почему бы ему не стать ключевым аспектом, определяющим ваш бренд? Цветометрия так же важна, как ваш реальный логотип, витрина вашего магазина или выбранный вами шрифт. Вот почему в этом контексте вам не стоит торопиться и принять правильное решение.
Использование правильного цвета для вашего бренда основывается не только на эстетических критериях. Вы также должны учитывать другие переменные. Например, как цвет может помочь идентифицировать ваш бренд, отразить его философию и выделить его среди конкурентов.
К критериям, которые необходимо учитывать при выборе корпоративных цветов, относятся:
1. Дифференциация. Конкурентный анализ или стратегия сравнительного анализа — это основа для индивидуального и коллективного изучения конкуренции. На этом этапе мы должны решить, как выделяться среди конкурентов: используя другую цветовую палитру или используя аналогичную цветовую палитру, связанную с нашим конкретным сектором.
2. Потребности. Мы должны оценить, нужна ли нам широкая графическая палитра, как в случае с предприятиями, которые предлагают широкий спектр услуг, или мы хотим передать простоту, используя центральный цвет.
3. Выразительность. Цвета передают разные чувства, но внимание нужно уделить универсальности. Например, если мы выбираем красный цвет, мы знаем, что можем передать радость и энергию, но также и опасность. Более того, если бренд намеревается выйти на международный уровень, необходимо учитывать культурный фактор, поскольку определенные цвета имеют разное значение в зависимости от части света.
4. Практичность. Мы должны быть осторожны и избегать принятия поспешных решений. Нужно учитывать, где будет использоваться бренд, необходимые приложения и материалы и т. д. Например, определенные тона могут отлично смотреться в цифровой среде, но печатать их сложно и дорого. Если мы собираемся оставаться в цифровой среде, нам не нужно беспокоиться об определенных факторах. Однако, если, напротив, нам нужна гибридная модель, то стоит обратить на это внимание.
5. Эстетика. Хотя мы должны учитывать все предыдущие факторы, мы не можем забывать об эстетике и гармонии при выборе цветов. Хотя мы знаем, что эстетический аспект — это не единственное, о чем следует помнить, поскольку мы должны опираться на нашу визуальную идентичность, чтобы общаться в соответствии с ценностями бренда, которые мы хотим передать и выразить.
Несмотря на то, что правила всегда существуют, чтобы их нарушать, мы рекомендуем каждому бренду выбрать не менее пяти цветов:
• доминирующий основной цвет, представляющий бренд;
• вторичный поддерживающий цвет, гармонирующий с первым или дополняющий его;
• светлый цвет для темных приложений;
• нейтральный цвет и темный цвет для светлых приложений.
Кроме того, почти все бренды используют негатив, создавая дизайн бренда с помощью чернил одного цвета и оттенков серого, чтобы придать ему универсальность.
Что такое психология цвета?
Важно знать и применять цветовую психологию — науку, изучающую, как мы воспринимаем и реагируем на разные цвета и их сочетания, как они влияют на наше поведение и/или настроение, а также культурные различия в их восприятии.
В психологии цвета мы можем наблюдать, какие чувства вызывают основные цвета. Итак, давайте рассмотрим несколько примеров:
Желтый: это цвет счастья. Такие бренды, как Ikea, Mcdonald’s, Mailchimp и Snapchat, выбрали его для представления своих ценностей. Он передает оптимизм, доверие, оригинальность и креативность. Напротив, он также связан с тревогой, депрессией и страхом.
Зеленый: это цвет природы, экологии и окружающей среды. Он символизирует рост, процветание и плодородие, но также может отражать материализм, одержимость или зависть. Бренды, которые хотят ассоциироваться с окружающей средой или эко-осознанностью обычно выбирают этот цвет. Это касается Greenpeace, BP и Starbucks, а также других технологических компаний, таких как Evernote и Android.
Красный: этот цвет ассоциируется с силой, страстью, желанием и энергией, но в то же время с войной, агрессией, скоростью, опасностью и запретами. Он используется многими брендами автогонок и мотоциклов из-за его связи со скоростью, такими как Honda, Ducati и Ferrari, а также брендами Red Bull, Nintendo, Netflix и Coca-Cola.
Синий: это холодный цвет, передающий серьезность, доверие, расслабление и чистоту. Он широко используется в бизнесе и, в частности, в банковской сфере. Это также предсказуемый, грустный, холодный и недружелюбный цвет. Такие бренды, как Unilever, Pfizer, Paypal, Intel, SAP и технологические компании Facebook* и Twitter** считают, что этот цвет лучше всего соответствует их ценностям.
Черный: это цвет элегантности, загадочности и изысканности. На самом деле черный — это не цвет, а скорее отсутствие цвета. Это таинственный и сильный цвет. Его следует использовать с умеренностью, потому что он также ассоциируется с горем, насилием и смертью. Его используют многие модные бренды, такие как Ray-Ban, Chanel, Hugo Boss и Zara, а также Apple, Tesla и Mercedes.
Белый: цвет, ассоциирующийся с чистотой, непорочностью и совершенством. Белый является суммой всех цветов, хотя он также ассоциируется с одиночеством или пустотой, а в некоторых культурах даже с трауром. Очень немногие бренды выбирают белый цвет в качестве основного, потому что он ограничивает возможности в различных приложениях и вынуждает нас использовать темные форматы, но все бренды имеют или, по крайней мере, должны иметь версию в белом цвете. Такие компании, как Apple, используют белый цвет в своей стратегии построения бренда, упаковке, веб-сайте и т.д.
Некоторые сервисы, например Emotive Feels, могут помочь брендам, предпринимателям и дизайнерам исследовать значение эмоций. Кроме того, Freepik предлагает чрезвычайно полезную инфографику, позволяющую управлять цветом.
Какое сочетание цветов самое лучшее?
После того, как мы выбрали цвета нашего бренда, важно посмотреть на цветовые комбинации, чтобы составить нашу палитру. И эта комбинация имеет три повторяющиеся формулы.
Монохроматическая: такая схема подчеркнет значение цвета бренда, когда необходимо выделить определенную черту личности. Это идеально подходит для минималистичных брендов. Смысл в том, чтобы взять один цвет и использовать его различные оттенки.
Аналоговые или гармоничные: это сочетание предполагает использование цветов, расположенных рядом друг с другом на цветовом круге. Они имеют схожие эмоциональные коннотации, поэтому они не бывают чрезмерно контрастными или насыщенными.
Дополнительные: это те цвета, которые находятся на противоположном конце цветового круга. Они предлагают динамические визуальные эффекты и настолько популярны, что многие бренды выбирают их в качестве своей цветовой комбинации, а это означает, что мы рискуем использовать те же цвета, что и они.
Триада: эта комбинация извлекает три разных участка цветового круга в форме треугольника. Они обеспечивают визуальное богатство, но их достаточно сложно совместить для презентации вашего бренда.
Четверная (тетрадическая): это комбинация четырех цветов, равномерно распределенных в форме креста на цветовом круге. Тетрадические цветовые схемы являются смелым решением и работают лучше, если используется один доминирующий цвет, а остальные три — в качестве дополнительных. Как и в случае с триадной комбинацией, здесь сложнее найти баланс, учитывая количество цветов.
Дополнение: мы можем добавить к этим формулам нейтральные цвета, которые не включены в цветовой круг, но могут помочь в создании вашего бренда. Нейтральные цвета — это белый, черный, оттенки серого, бежевый и коричневый.
Существует несколько ресурсов для определения и поиска этих формул сочетания цветов, но особенно стоит обратить внимание на Adobe Color, который предлагает различные цветовые коды в зависимости от выбранной формулы. Кроме того, инструмент «Color Guide» (Caps+F3) в Adobe Illustrator предлагает различные комбинации определенного цвета.
Где черпать вдохновение?
В творческом процессе есть фаза исследования и фаза вдохновения. На этом этапе хорош любой ресурс, из которого вы можете черпать вдохновение, начиная от просмотра различных конкурирующих брендов в интернете и изучения естественных цветовых палитр во время прогулки, до отслеживания различных аккаунтов в социальных сетях, специализирующихся на цветах, палитрах и сочетаниях. Из множества таких аккаунтов в Instagram* стоит обратить внимание на Palette Maniac, где автор использует разные изображения и деконструирует свою цветовую палитру, и Picular. Также интересно заглянуть на Pinterest или Behance для поиска палитр и тенденций от разных авторов. Даже на Twitter** есть такие аккаунты, например ColorSchemez. Вы также можете использовать вкладку «тенденции» в Adobe Color, которая показывает тренды разных творческих сообществ.
Помимо уже упомянутых выше, вот еще несколько полезных ресурсов для вдохновения:
• Colors.lol: на этом веб-сайте представлена серия палитр, систематизированная большим сообществом пользователей. Сервис позволяет определить ваш ключевой цвет, выбирая палитру на его основе.
• Colorhunt: этот веб-сайт показывает цветовые палитры на основе ключевых слов, популярных и случайных палитр, позволяя создавать с ними коллекции.
• Color Tool: полезный инструмент, особенно для интерфейсных проектов. Это позволяет вам анализировать опыт UX на основе выбранных цветов.
• Color Dot: генератор палитры простым перемещением мыши: справа налево для оттенка, сверху вниз для интенсивности и прокрутка для насыщенности.
• Random Palette: этот веб-сайт генерирует случайные палитры при перемещении мыши по интерфейсу.
• Coolors: удобный генератор палитр. Вы можете создавать свои собственные палитры или исследовать и редактировать уже созданные ранее.
Хотя мы попытались дать вам несколько советов и инструментов, чтобы выбрать лучший цвет для вашего бренда в этом материале, но дело в том, что нет установленных правил. Это просто руководство, учебный ресурс, который поможет вам принимать правильные решения для вашего бренда.
Наш последний совет — следовать своим инстинктам, прислушиваться к своим чувствам и думать об ощущениях, которые вызывают цвета, выбранные для вашего бренда. Таким образом, вы будете уверены, что выбрали правильный цвет.
*Facebook и Instagram принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
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