Комментарий к телесюжету

Демонстранты кричали «Уходи»! Не корреспонденту телеканала, а всей продажной прессе
В одном из репортажей с митинга в память о Борисе Немцове промелькнул сюжет: корреспондент одного из федеральных телеканалов в окружении участников митинга, скандирующих ему: «Уходи!». Он что-то пытается говорить, возможно, объясняет, мол, хочет вести честный репортаж, возможно, даже выражает свою солидарность с митингующими. Но все равно получает в ответ дружное и многоголосое: «Уходи»!
Я смотрел на все это и думал. По-правильному мне надо было бы проявить сочувствие к коллеге. Парня послали выполнить редакционное задание, от него ждут материал, а он, скорее всего, вернется ни с чем. Или вот с таким анти-сюжетом, который никто не поставит в эфир. А если и поставят, то заставят корреспондента прокомментировать видео явным враньем. Дескать, вот оно — лицо либеральной оппозиции, посмотрите на злобные физиономии, вглядитесь в сверкающие ненавистью глаза и вам станет ясно, что это участники «пятой колонны», что они поют с чужого голоса, наркоманы, пьянь, агенты Госдепа и ЦРУ. А ежели корреспондент откажется гнать такое фуфло, то и уволить могут.
Я поймал себя на кощунственной мысли: а ведь мне совсем не жаль этого парня.
За все в жизни приходится платить. И если ты выбрал такой канал, если молчаливо принимаешь то, что он, как и большинство других каналов, давно стал средством промывки мозгов, одурачивания граждан, разжигания у них самых низменных инстинктов, значит, терпи это «уходи», вытирай плевки и делай то, что велят.
Как там у Юрия Левитанского:
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
Каждый выбирает для себя.
Конечно, жизнь — штука сложная и далеко не всегда каждый из нас служит пророку, иногда случается такое, что потом стыдливо признаешься: бес попутал. Праведников, если честно, не много, большинство выживает, как может. Кто корреспондентом на федеральном канале, кто бандитом в районе канала Грибоедова.
По-разному жизнь складывается. И бывает выбор невелик: либо будешь безмолвно служить тем, кто платит, либо пойдешь на паперть.
На самом деле, выбор всегда есть. Служить добру, конечно, не так прибыльно, как обслуживать дьявола, но кто знает (опять цитирую Левитанского) «способ окончательной расплаты». Совесть просыпается в душах даже самых отъявленных негодяев и расплата всегда мучительна.
Демонстранты кричали «уходи» не парню с телеканала, это они кричали всей продажной прессе. Всем, кто черное выдает за белое, кто бежит впереди паровоза, стараясь угодить чиновникам либо хозяевам, кто высокое призвание быть не ангажированным и честным променял на мелкое холуйство.
Нет, мне этого телевизионщика совсем не жалко. Жаль лишь одного — что по какому-то недоразумению мы числимся с ним в одной профессии.