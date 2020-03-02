Комментарий к телесюжету

За все в жизни приходится платить. И если ты выбрал такой канал, если молчаливо принимаешь то, что он, как и большинство других каналов, давно стал средством промывки мозгов, одурачивания граждан, разжигания у них самых низменных инстинктов, значит, терпи это «уходи», вытирай плевки и делай то, что велят.

Как там у Юрия Левитанского:

Каждый выбирает для себя Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку — Каждый выбирает для себя.

Конечно, жизнь — штука сложная и далеко не всегда каждый из нас служит пророку, иногда случается такое, что потом стыдливо признаешься: бес попутал. Праведников, если честно, не много, большинство выживает, как может. Кто корреспондентом на федеральном канале, кто бандитом в районе канала Грибоедова.

По-разному жизнь складывается. И бывает выбор невелик: либо будешь безмолвно служить тем, кто платит, либо пойдешь на паперть.

На самом деле, выбор всегда есть. Служить добру, конечно, не так прибыльно, как обслуживать дьявола, но кто знает (опять цитирую Левитанского) «способ окончательной расплаты». Совесть просыпается в душах даже самых отъявленных негодяев и расплата всегда мучительна.

Демонстранты кричали «уходи» не парню с телеканала, это они кричали всей продажной прессе. Всем, кто черное выдает за белое, кто бежит впереди паровоза, стараясь угодить чиновникам либо хозяевам, кто высокое призвание быть не ангажированным и честным променял на мелкое холуйство.

Нет, мне этого телевизионщика совсем не жалко. Жаль лишь одного — что по какому-то недоразумению мы числимся с ним в одной профессии.