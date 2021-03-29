Кто заставит технологические компании платить за использование материалов российских СМИ?

Напомню, согласно этому документу и Google, и Facebook должны будут выплачивать изданиям деньги за размещение новостного контента на своих платформах.

Медиа Австралии уже несколько лет добиваются платежей от Google и Facebook, обвиняя их в получении прибыли за счет демонстрации пользователям контента своих изданий. При этом СМИ (как, собственно, и в России) от этих размещений ничего не имеют.

Принятый закон предполагает, что платформы должны провести переговоры с поставщиками контента. И если они не договорятся о цене, каждая из сторон должна передать свое предложение коллегии независимых арбитров, которая и определит справедливую цену.

Кроме того, — и это важно — Google и Facebook должны будут за 28 дней предупреждать поставщиков контента об изменениях алгоритма поиска, которые могут повредить бизнесу СМИ. В случае нарушения на компанию накладывается штраф.

Возможно, это еще не полная победа. Законом предусмотрена одна уступка IT-гигантам: правительство может освобождать Facebook или Google от обязательной платы, если они докажут, что внесли «значительный вклад» в медиаиндустрию.

Однако бой уже выигран

Так, Facebook объявил, что в ближайшие три года выделит по меньшей мере $1 млрд на контракты с новостными СМИ.

До этого, правда, были попытки «включить ультиматум»: Facebook массово блокировал австралийские СМИ в своей соцсети, и новости из Австралии нельзя было не только публиковать в Facebook, но и делать репосты с ранее опубликованными сообщениями. Ни в чем не повинные пользователи Facebook со всего остального мира тоже попали под раздачу — в их Facebook-ленте австралийского контента не было.

Но вот компания заявила, что договорилась с властями Австралии о возвращении на платформу новостей местных СМИ и вообще она белая и пушистая, потому что «сотрудничает со СМИ и без предписаний властей».

Корпорация Google тоже была серьезно напугана этой историей и сразу предложила альтернативное решение вопроса: заключить с австралийскими СМИ сделку на базе сервиса Google News Showcase, которая предполагает выплаты за новостной контент. В решение проблемы компания намерена вложить $1,3 млрд в течение трех лет.

Этот платный сервис Google срочно запустил в Австралии, давая понять, что нет никакой необходимости заставлять компанию платить поставщикам новостей за показ контента в ее поисковой системе.

Ясное дело, надо договариваться. История ведь обоюдовыгодная: платформы получают контент, сайты СМИ — каналы дистрибуции.

Австралия просто первой осмелилась предложить найти «честную цену», которую платформы готовы платить производителям контента.

Первым быть всегда страшно

Зато на фоне австралийской тяжбы с Google сумели договориться лоббисты французских издателей. После многолетних боданий в январе этого года американский гигант согласился с рамками французского авторского права и теперь будет платить издателям новостей за контент в интернете. Впервые в Европе.

Стоимость вознаграждения будет зависеть от объема публикации, трафика и «вклада в политическую и общую информацию».

Этот шаг открывает путь к заключению индивидуальных лицензионных соглашений для французских издателей, доходы которых упали с развитием интернета и сокращением тиража печатных изданий.

[Также в конце марта компания Google подписала свои первые в Италии лицензионные соглашения с несколькими издателями об отчислении им денег за использование новостного контента с помощью платформы News Showcase — ЖУРНАЛИСТ].

За сделкой, на которую пошел Google, внимательно следит и Facebook. Ведь по запросу Союза общей информационной печати Франции антимонопольное ведомство страны, как и в Австралии, решило, что платформы должны провести переговоры со СМИ по вопросу выплаты компенсаций за цитирование их публикаций на своих сайтах: конкурентное право распространяется на всех, в том числе и в цифровом мире.

Не везде все сразу получается. В 2014 году из-за требования платить издателям контента Google закрыл отделение News в Испании. В компании тогда заявили, что сервисы вроде Google News привлекают трафик на сайты СМИ и таким образом помогают им зарабатывать. Мол, и так радоваться надо.

Однако конкуренты Google все же платят СМИ за использование материалов. В 2019 году Apple завела сервис Apple News, где часть выручки от подписки отдается издателям. Правда, малая часть. Но это тема отдельного разговора.

Европейцы уже много лет твердят: «Осторожнее, цифровая отрасль будет структурировать все, и если мы в ней плохи, то потеряем наши старые позиции».

И действительно: многие СМИ оказались не приспособленными к цифровым реалиям, полагая, что все еще остаются властью в этом виртуальном мире. И российские медиа пока не видят денег от дистрибьюторов контента.

Видимо, должен появиться большой, сильный и умелый комьюнити-менеджер, который соберет волю в кулак и поведет за собой издателей по пути борьбы за права и доходы своих журналистов и редакторов.