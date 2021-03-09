Как региональному медиа распознать неочевидных конкурентов и использовать их

Бывает так, что региональное медиа по факту своего рождения (учреждено администрацией, исторически газета номер 1 в регионе и так далее) не допускает, что на цифровых платформах редакция конкурирует со всем и всеми по разным параметрам. Часто главный редактор или генеральный директор держит в голове список из 3—5 изданий, но ему сложно даже представить, что их может быть 35 или даже 55. ЖУРНАЛИСТ описал только несколько типов групп в социальных сетях, которые помогут расширить свои представления о хищном мире медиа, окружающих любое издание. В этом материале мы также частично подводим итоги аудита изданий — конкурсантов «Золотого фонда прессы 2.0».

Если нет конкурентов в печатной версии газеты, если рынок рекламодателей давно поделен, если на вашем сайте собрался весь региональный трафик, то, скорее всего, вы чего-то не видите за пределами своей редакционной статистики.

Список вопросов, который поможет расширить представления о конкурентном окружении:

• я делаю видеоформаты (подставить нужный формат), а кто еще?

• я лучше всех пишу новости, но где комментарии к ним?

• у меня хорошие журналисты, но почему никто не знает их имен?

• я отрабатываю политическую повестку по полной, но в Instagram губернатора всегда веселее, почему так?..

Перед тем как разбираться с непосредственным конкурентным окружением, напомним, как в большинстве регионов сегодня выглядит медиаландшафт. Крупные города активно осваивают цифровые платформы, чиновники напрямую коммуницируют с избирателями, официальные СМИ включены в борьбу за рекламодателя наравне с частными медиа, непрофессиональные группы в социальных сетях отбирают часть аудитории и рекламодателей у профессиональных СМИ; в средних и малых городах активность людей по большей части зависит от проникновения интернета, цифровой грамотности и наличия политической конкуренции в регионе, а также проактивных СМИ, которые готовы взаимодействовать с рекламодателями (если они присутствуют на данной территории). При этом большинство СМИ почти не разделяет свою аудиторию в офлайне и на цифровых платформах, предлагая и тем, и другим одинаковые информационные продукты. В отдельных регионах губернаторы «прокачали» социальные сети настолько, что профессиональным журналистам остается «подбирать» комментарии под их постами. Надежды на эксклюзив от первых лиц потеряли даже официальные издания администраций.

Попробуем рассортировать конкурентов собирательного образа регионального СМИ.