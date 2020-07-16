Легко ли быть молодым. Национальный конкурс на лучший материал о молодежных проблемах

Благотворительный Фонд имени Юрия Щекочихина совместно с журналом «Журналист» объявляет национальный конкурс на лучший материал о молодежных проблемах «Легко ли быть молодым?».

Основная задача конкурса — расширение пространства дискуссии о молодежи, поиск новых имен и новых героев, адресов новых социальных практик. Мы надеемся услышать голоса молодых, узнать, что молодые журналисты и блогеры пишут о своих сверстниках, о взаимоотношении поколений, о будущем. Надеемся, что участники конкурса помогут нам всем лучше понять сегодняшний день во всей его полноте и предложить новые форматы диалога в обществе и профессии.

В свое время Юрий Щекочихин открыл в «Алом парусе» старой «Комсомолки» первую в СССР «горячую линию» для подростков, и страна услышала их голоса. Многие из звонивших тогда сами давно стали журналистами, уважаемыми людьми. Мы верим, что продолжение разговора о молодых и с молодыми поможет нам всем найти новые пути решения самых разных проблем.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные журналисты, блогеры, а также редакции, освещающие молодежные темы.

Жюри, в которое войдут известные журналисты и писатели — «Золотые перья России», а также эксперты в области СМИ, определит победителей по следующим номинациям

• лучший материал в прессе

• лучший материал на ТВ

• лучший материал на радио

• лучший материал в интернете

• лучшая кампания в СМИ и интернете

• лучший блогер

• лучшее молодежное СМИ

Победители получат памятные призы, а также возможность сотрудничества с Медиагруппой «Журналист» и другими национальными СМИ.

Ждем материалы, опубликованные и размещенные в СМИ и интернете с 1 января до 1 сентября 2020. Материалы принимаются до 10 сентября 2020.

Материалы принимаются в электронном виде, на почту координатора проекта — Надежды Мосиной mosina@sh-fond.ru. Необходимо указать, когда именно материал был размещен в СМИ и в Интернете, а также указать контактные данные автора.

От каждого автора принимаются не более 3 материалов, от СМИ — не более 5.

Удачи!

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