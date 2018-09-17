Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов в медиасфере

Прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов в медиасфере начался 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Конкурс проходит по нескольким направлениям: «Создай медиа», «Развивай медиа» и «Обучай медиа». «Размер грантов может составлять до 3 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Участниками конкурса могут быть студенты, активисты вузовских медиацентров, молодые сотрудники региональных изданий, учредители и владельцы СМИ, журналисты и видеоблогеры в возрасте от 14 до 30 лет.

• В направлении «Создай медиа» будут рассмотрены проекты студенческих электронных СМИ, классических средств массовой информации и проектов в Сети. Это могут быть передачи на каналах популярных видеохостингов или в эфирах региональных каналов с молодежным контентом.

• Направление «Развивай медиа» включает в себя развитие новостных видеоблогов, в том числе образовательных, а также создание курсов для специалистов медисферы. К этому же направлению относятся развитие существующих электронных СМИ, телевизионных и радиопередач.

• Раздел «Обучай медиа» предполагает проведение медиафорумов с трансляцией образовательных лекций в Сети, создание «Школ блогинга» для начинающих специалистов социальных сетей, а также создание тематических видеоканалов для профессионалов медиасферы.

Подавать заявки на конкурс можно с 15 сентября до 15 октября. С 16 октября до 26 октября проекты будет оценивать группа экспертов. Итоги подведут в период с 1 по 15 ноября. Размер грантов для победителей составляет до трех миллионов рублей.

Платформу «Россия — страна возможностей» запустили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре прошлого года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

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