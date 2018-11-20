Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ «Слово о Грозном»

Всероссийский конкурс журналистских работ «Слово о Грозном» им. первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, приуроченный к 200-летию г. Грозного, продолжает прием заявок. Цель конкурса — повышение интереса средств массовой информации к Чеченской Республике и к её всестороннему объективному освещению.

В конкурсе могут участвовать материалы федеральных и региональных СМИ, отражающие тематику социально-экономической жизни Чеченской Республики: празднование юбилея города Грозного, развитие туристического кластера, стимулирование локализации производства, горнолыжные и бальнеологические курорты республики, культура боевых искусств и другие.

Принять участие могут как отдельные авторы, так и авторские коллективы. Для этого необходимо до 22 ноября направить конкурсные материалы (печатные/онлайн публикации, телевизионные сюжеты, радиопередачи, сообщения информационных агентств и др.), опубликованные и/или вышедшие в эфир с 1 января 2018 года по 10 ноября 2018 года, а также заявку на участие в конкурсе и копию свидетельства о регистрации СМИ по электронной почте konkurssmi@tass.ru.

В конкурсе представлены следующие номинации:

• «Лучший телесюжет и радиосюжет»;

• «Лучший материал в печатном и электронном СМИ»;

• «Лучший фоторепортаж»;

• «Лучший материал на тему 200 лет г. Грозному»

Победители каждой номинации получают:

I место — ноутбук

II место — планшет

III место — обучение в «Академии новостей ТАСС»

В конкурсной комиссии принимают участие пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, заместитель главного редактора ТАСС Александр Куприянов, Заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Лёма Гудаев, народный писатель Чеченской Республики Канта Ибрагимов и другие выдающиеся деятели, освещающие социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа.

Конкурсные материалы принимаются до 22 ноября 2018 года. Торжественное мероприятие по награждению победителей и призеров Конкурса состоится 11 декабря 2018 года в столице Чеченской Республики - городе Грозный. Подробнее о темах конкурсных работ, технических требованиях конкурсных материалов, а также заявку на участие и другую более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса.

Всероссийский конкурс журналистских работ «Слово о Грозном» им. Ахмата-Хаджи Кадырова, приуроченный к 200-летию г. Грозного, проводится Федеральным государственным унитарным предприятием «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) при поддержке Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Пресс-службы Главы Чеченской Республики, Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации, Союза журналистов России, Союза журналистов Чеченской Республики.