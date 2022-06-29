Подборка конкурсов для журналистов

ЖУРНАЛИСТ составил подборку профессиональных конкурсов, в которых можно поучаствовать этим летом.

1. Конкурс от Союза журналистов России и Администрации муниципального образования города Сочи.

Необходимо написать материал в печатном или электронном издании о городе Сочи. Важно, что глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский объявил этот год годом экологии в Сочи Материал должен быть посвящен именно этой теме. Победители конкурса получат сертификат на отдых в Сочи в 2023 году. Для участия нужно отправить письмо на почту pressadelo@sochiadm.ru с темой «Конкурс на лучший журналистский материал, посвященный Году экологии в Сочи». Результаты огласят на торжественной церемонии закрытия Форума современной журналистики «Вся Россия» в сентябре 2022 года. Подать заявку на участие можно до первого сентября 2022 года.

Подробности: https://ruj.ru/contests/obyavlen-konkurs-zhurnalistskikh-materialov-posvyashchennykh-gorodu-kurortu-sochi-17355

2. Журналистский конкурс «Неизвестная Россия» от АСОНО «Неизвестная Сибирь».

Как заявляют организаторы, суть конкурса в том, чтобы молодые журналисты от 17 до 35 лет предложили свои материалы о той России, которая часто остается незамеченной в СМИ. «Полотно истории нашей страны ткется миллионами людей, жизнь которых чаще всего остается вне фокуса внимания прессы. Наша цель — рассказать о том, что движет этими людьми сегодня, понять их и попытаться разглядеть на полотне истории рисунок будущего России», — сообщается на сайте конкурса. Номинации делятся на «основные», в которые входят «лучший очерк», «лучший репортаж», «лучшее интервью» и «дополнительные» под названием «Живое слово», «Поверх границ» (для авторов из зарубежья) и «Проба пера» (для студентов журналистских факультетов). Победители получают денежные призы до 35 тысяч рублей. Прием работ длится до 31 октября 2022 года.

Подробности: https://www.peroru.ru

3. Журналистский конкурс «Культура слова» от министерства культуры Российской Федерации.

Для участия нужно прислать публикацию, которая будет посвящена реализации Национального проекта «Культура». В рамках состязания представлено 9 номинаций, среди которых есть «лучшее интервью», «лучшая печатная публикация», «лучшая публикация в онлайн издании» и другие. Победители получат дипломы и памятные подарки, а один из конкурсантов станет обладателем специальной премии от министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. Отправить заявку можно до 5 августа.

Подробности: https://kulturaslova.ru

Иллюстрация на обложке: shutterstock.com