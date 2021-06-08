Читатель пожаловался. Журналист заметил. Что дальше?

Работа журналиста всегда была связана с обращениями читателей. Сегодня это не столько письма в редакцию, сколько истории людей, рассказанные в социальных сетях. ЖУРНАЛИСТ и магистры СПбГУ решили посмотреть, на что чаще всего жалуются люди и как журналисты могут с этим работать. Заодно спросили редакторов СМИ и администраторов популярных региональных пабликов о том, как они видят эту работу сегодня

Этот медиаразбор не совсем обычный, потому что мы решили не останавливаться на одном СМИ и посмотрели на ситуацию в разных регионах. И увидели, что люди действительно активно жалуются везде и на всех, а местная власть мотивирует к еще большей активности. Во-первых, жалобы мониторят и оперативно на них отвечают, а если отвечают — у людей появляется стимул писать чаще. Во-вторых, в отдельных регионах создаются специальные сайты или приложения для сбора таких обращений, чтобы сразу накапливать их в одном месте и не собирать по одной на разных платформах. Наконец, вовремя обработанная жалоба снижает уровень эмоционального накала по ее поводу.

Со всех сторон получается хорошо, да только журналисты в растерянности. То ли включиться в общий поток и «пылесосить» жалобы по комментариям, то ли сидеть и ждать эксклюзив на редакционную почту. Есть и еще немаловажная проблема — проверить все факты в потоке человеческих историй, понять, где слон, а где муха.

Сергей Кадрашов, редактор паблика «Туподар — Краснодар»:

Использование инструментов для официальных обращений людям не нравится: они не хотят ждать ответа месяц, считают, что огласка быстрее дает результат, так как властям в позиции публично опозоренных приходится реагировать оперативнее.

Борьба за звание дома высокой культуры быта

Мы сравнивали активность подписчиков в ноябре 2020-го и феврале 2021-го, ожидая, что часть комментариев будет связана с очередными волнами пандемии или сопутствующими ограничениями. Однако вне зависимости от повестки сообщения пользователей социальных сетей сосредоточены вокруг двух тем — коммунальные проблемы и действия местных политиков. В этом смысле СМИ и популярные паблики почти не отличаются. Заглянем в февральский Новосибирск и самые популярные посты: