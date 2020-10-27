Как журналисты, копирайтеры и PR профессионалы могут делать карьеру в контент-маркетинге

Почему контент-маркетинг подходит традиционным журналистам
ЖУРНАЛИСТЫ — ОТЛИЧНЫЕ МАРКЕТОЛОГИ КОНТЕНТА
В недавней статье Harvard Business Review говорится, что журналисты лучше всего подходят для работы в сфере контент-маркетинга. По словам автора, «подготовленные журналисты и писатели лучше других умеют обобщать информацию, привлекать внимание читателя и соблюдать редакционные стандарты».
У ВАС УЖЕ ЕСТЬ НАВЫКИ
• Манера письма — журналисты способны создавать увлекательные рассказы, которые удерживают внимание читателей.
• Редакторские навыки — журналисты привыкли редактировать ошибки, создавать структуру текста, вырезать лишние слова и предложения и форматировать абзацы для удобочитаемости (или возможности сканирования).
• Любознательность — журналисты, испытывают врожденное любопытство к людям и историям — навык, который принесет пользу любому контент-маркетологу.
• Навык исследования — журналисты привыкли проводить исследования, находить авторитетные источники для подтверждения своих заявлений и указывать на авторов.
• Понимание аудитории — журналисты разбираются в предпочтениях людей, что идеально для адаптации контента к потребностям аудитории.
• Работа в быстро меняющейся среде — журналисты привыкли работать в условиях жестких дедлайнов, в быстро меняющейся и разрушительной среде (что не слишком отличается от быстрорастущей цифровой среды).
• Креативность — журналисты креативны по природе, что является ключевой чертой для контент-маркетологов, которым необходимо генерировать идеи для новых заголовков и рекламных кампаний.
• Навыки работы с Excel — многие журналисты и PR-специалисты обладают отличными навыками Excel — они пригодятся для составления отчетов по ключевым показателям.
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ В КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГЕ
• Востребованность — знающие контент-маркетологи сейчас пользуются большим спросом. Согласно исследованию Института контент-маркетинга, 32% маркетологов говорят, что им сложно найти обученных профессионалов в области контент-маркетинга.
• Деньги — в недавней статье VentureBeat сообщается, зарплаты в сфере digital-маркетинга растут, а более всего востребованы контент-маркетологи.
• Креативность — контент-маркетинг предоставляет много возможностей для идей и стратегического мышления.
• Бесконечные возможности — поскольку это молодая и востребованная отрасль, вы можете быстро занять руководящую должность (если, конечно, вы хорошо разбираетесь в ней).
• Влияние на бизнес — вы вносите свой вклад в рост бизнеса и прибыль за счет увеличения трафика, повышения осведомленности, нацеливания на нужных людей и создания качественных лидов.
КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ С ТРАДИЦИОННОй ЖУРНАЛИСТики НА КОНТЕНТ-МАРКЕТинг
Вам необходимы три вещи:
— изучить искусство контент-маркетинга
— практиковать это искусство
— показывать реальные результаты ваших усилий.
Для иллюстративности разделим этот процесс на три фазы.
ФАЗА 1 — ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОБЕЛЫ В НАВЫКАХ
Пришло время по-настоящему улучшить свое резюме. Сначала вам нужно определить навыки, которые у вас недостаточно развиты, и те, которые у вас отсутствуют вовсе. Затем можно приступать к их освоению.
НАВЫКИ, КОТОРЫХ ВАМ МОЖЕТ НЕ ХВАТАТЬ
• SEO — поисковая оптимизация на странице и вне страницы, которая помогает вашим сообщениям в блоге занимать более высокие позиции в поисковых системах.
• Распространение контента — расширение охвата вашего контента, использование социальных сетей, общение с влиятельными лицами в индустрии и использование платных рекламных методов для увеличения охвата.
• Лидогенерация — создание технических документов, в которых собрана контактная информация потенциальных клиентов.
• Маркетинг по электронной почте — создание, разработка и отслеживание рекламных кампаний по электронной почте, которые делают потенциальных клиентов готовыми к покупке.
• Аналитика — отслеживание прогресса ваших цифровых маркетинговых кампаний с помощью Google Analytics и аналитики социальных сетей.
КАКИЕ ЕЩЕ НАВЫКИ МОГУТ ТРЕБОВАТЬСЯ ДЛЯ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА
• навыки дизайна (Photoshop, InDesign и Adobe Illustrator);
• видеомонтаж;
• опыт работы с HTML и CSS (Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей);
• опыт управления PPC кампаниями (Pay per click — «платить за клик»);
• опыт настройки бюджетов цифрового маркетинга (обычно для руководящих должностей).
ФАЗА 2 — УЧИТЕСЬ ВСЕМУ, ЧЕМУ МОЖЕТЕ
КАК НАЙТИ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОСТЫ ПО КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ
• Используйте инструмент BuzzSumo. Он поможет узнать о последних и самых популярных публикациях по контент-маркетингу и о влиятельных лицах в сфере контент-маркетинга.
• Следите за брендами контент-маркетинга и вашими кумирами в контент-маргетинге, чтобы быть в курсе новостей отрасли и получать полезные советы.
ФАЗА 3 — ПРАКТИКУЙТЕ ИСКУССТВО КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА
СОЗДАЙТЕ СВОЙ БЛОГ
Самый лучший способ практиковать контент-маркетинг — создать свой собственный блог и начать писать. Затем вы можете определить тактику сбора подписчиков, научиться распространять контент и измерять свои результаты.
ОТСЛЕЖИВАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Отслеживайте результаты контент-маркетинга с Google Analytics. Некоторые показатели включают трафик блога, источники (откуда пришел ваш трафик — например, из социальных сетей) и количество потенциальных клиентов.
НЕКОТОРЫЕ РЕСУРСЫ ПО КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ
• Moz Blog
БЛОГИ ПО КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ
• HubSpot
• M oz