Как журналисты, копирайтеры и PR профессионалы могут делать карьеру в контент-маркетинге

ЖУРНАЛИСТЫ — ОТЛИЧНЫЕ МАРКЕТОЛОГИ КОНТЕНТА

В недавней статье Harvard Business Review говорится, что журналисты лучше всего подходят для работы в сфере контент-маркетинга. По словам автора, «подготовленные журналисты и писатели лучше других умеют обобщать информацию, привлекать внимание читателя и соблюдать редакционные стандарты».

У ВАС УЖЕ ЕСТЬ НАВЫКИ

• Манера письма — журналисты способны создавать увлекательные рассказы, которые удерживают внимание читателей.

• Редакторские навыки — журналисты привыкли редактировать ошибки, создавать структуру текста, вырезать лишние слова и предложения и форматировать абзацы для удобочитаемости (или возможности сканирования).

• Любознательность — журналисты, испытывают врожденное любопытство к людям и историям — навык, который принесет пользу любому контент-маркетологу.

• Навык исследования — журналисты привыкли проводить исследования, находить авторитетные источники для подтверждения своих заявлений и указывать на авторов.

• Понимание аудитории — журналисты разбираются в предпочтениях людей, что идеально для адаптации контента к потребностям аудитории.

• Работа в быстро меняющейся среде — журналисты привыкли работать в условиях жестких дедлайнов, в быстро меняющейся и разрушительной среде (что не слишком отличается от быстрорастущей цифровой среды).

• Креативность — журналисты креативны по природе, что является ключевой чертой для контент-маркетологов, которым необходимо генерировать идеи для новых заголовков и рекламных кампаний.

• Навыки работы с Excel — многие журналисты и PR-специалисты обладают отличными навыками Excel — они пригодятся для составления отчетов по ключевым показателям.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ В КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГЕ

• Востребованность — знающие контент-маркетологи сейчас пользуются большим спросом. Согласно исследованию Института контент-маркетинга, 32% маркетологов говорят, что им сложно найти обученных профессионалов в области контент-маркетинга.

• Деньги — в недавней статье VentureBeat сообщается, зарплаты в сфере digital-маркетинга растут, а более всего востребованы контент-маркетологи.

• Креативность — контент-маркетинг предоставляет много возможностей для идей и стратегического мышления.

• Бесконечные возможности — поскольку это молодая и востребованная отрасль, вы можете быстро занять руководящую должность (если, конечно, вы хорошо разбираетесь в ней).

• Влияние на бизнес — вы вносите свой вклад в рост бизнеса и прибыль за счет увеличения трафика, повышения осведомленности, нацеливания на нужных людей и создания качественных лидов.

КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ С ТРАДИЦИОННОй ЖУРНАЛИСТики НА КОНТЕНТ-МАРКЕТинг

Вам необходимы три вещи:

— изучить искусство контент-маркетинга

— практиковать это искусство

— показывать реальные результаты ваших усилий.

Для иллюстративности разделим этот процесс на три фазы.

ФАЗА 1 — ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОБЕЛЫ В НАВЫКАХ

Пришло время по-настоящему улучшить свое резюме. Сначала вам нужно определить навыки, которые у вас недостаточно развиты, и те, которые у вас отсутствуют вовсе. Затем можно приступать к их освоению.

НАВЫКИ, КОТОРЫХ ВАМ МОЖЕТ НЕ ХВАТАТЬ

• SEO — поисковая оптимизация на странице и вне страницы, которая помогает вашим сообщениям в блоге занимать более высокие позиции в поисковых системах.

• Распространение контента — расширение охвата вашего контента, использование социальных сетей, общение с влиятельными лицами в индустрии и использование платных рекламных методов для увеличения охвата.

• Лидогенерация — создание технических документов, в которых собрана контактная информация потенциальных клиентов.

• Маркетинг по электронной почте — создание, разработка и отслеживание рекламных кампаний по электронной почте, которые делают потенциальных клиентов готовыми к покупке.

• Аналитика — отслеживание прогресса ваших цифровых маркетинговых кампаний с помощью Google Analytics и аналитики социальных сетей.

КАКИЕ ЕЩЕ НАВЫКИ МОГУТ ТРЕБОВАТЬСЯ ДЛЯ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА

• навыки дизайна (Photoshop, InDesign и Adobe Illustrator);

• видеомонтаж;

• опыт работы с HTML и CSS (Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей);

• опыт управления PPC кампаниями (Pay per click — «платить за клик»);

• опыт настройки бюджетов цифрового маркетинга (обычно для руководящих должностей).

ФАЗА 2 — УЧИТЕСЬ ВСЕМУ, ЧЕМУ МОЖЕТЕ

КАК НАЙТИ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОСТЫ ПО КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ

• Используйте инструмент BuzzSumo. Он поможет узнать о последних и самых популярных публикациях по контент-маркетингу и о влиятельных лицах в сфере контент-маркетинга.

• Следите за брендами контент-маркетинга и вашими кумирами в контент-маргетинге, чтобы быть в курсе новостей отрасли и получать полезные советы.

ФАЗА 3 — ПРАКТИКУЙТЕ ИСКУССТВО КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА

СОЗДАЙТЕ СВОЙ БЛОГ

Самый лучший способ практиковать контент-маркетинг — создать свой собственный блог и начать писать. Затем вы можете определить тактику сбора подписчиков, научиться распространять контент и измерять свои результаты.

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Отслеживайте результаты контент-маркетинга с Google Analytics. Некоторые показатели включают трафик блога, источники (откуда пришел ваш трафик — например, из социальных сетей) и количество потенциальных клиентов.

НЕКОТОРЫЕ РЕСУРСЫ ПО КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ

• Content Marketing Institute

• HubSpot Blog

• Social Media Examiner

• Moz Blog

БЛОГИ ПО КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ

• Content Marketing Institute

• HubSpot

• Copyblogger

• M oz