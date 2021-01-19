Медиаразбор: единая концепция медиабренда на разных цифровых платформах

В медиаразборах ЖУРНАЛИСТ обращает внимание на различные аспекты функционирования медиа в сети, и в начале нового года настало время поговорить о единой концепции медиабренда на разных цифровых платформах. То есть ответить на вопросы — кто мы? Для кого мы? Где мы? В чем наша ценность для читателей?

МИССИЯ — ВЫЖИТЬ

Концепция — это не надпись при входе в редакцию, а набор устойчивых элементов медиа, которые закреплены в документах и в самом продукте. Обнаружить следы единой идеологии можно по следующим признакам:

• ​наличие раздела «О нас» или «История издания» (здесь представлена формулировка миссии, отличие от конкурентов, польза для читателей),

• рубрикация, которая отражает тематическую концепцию и интересы аудитории, а также уникальный почерк издания,

• совпадение описания аккаунтов в соцсетях в профиле — не противоречат ли друг другу идеи на разных платформах,

• редакционная политика в виде документа, где закреплена идеология — принципы, ценности, этика.

Посмотрим на примеры.