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Медиаразбор: единая концепция медиабренда на разных цифровых платформах

В медиаразборах ЖУРНАЛИСТ обращает внимание на различные аспекты функционирования медиа в сети, и в начале нового года настало время поговорить о единой концепции медиабренда на разных цифровых платформах. То есть ответить на вопросы — кто мы? Для кого мы? Где мы? В чем наша ценность для читателей?

 

МИССИЯ — ВЫЖИТЬ

Концепция — это не надпись при входе в редакцию, а набор устойчивых элементов медиа, которые закреплены в документах и в самом продукте. Обнаружить следы единой идеологии можно по следующим признакам:

•   ​наличие раздела «О нас» или «История издания» (здесь представлена формулировка миссии, отличие от конкурентов, польза для читателей),

•   рубрикация, которая отражает тематическую концепцию и интересы аудитории, а также уникальный почерк издания,

•   совпадение описания аккаунтов в соцсетях в профиле — не противоречат ли друг другу идеи на разных платформах,

•   редакционная политика в виде документа, где закреплена идеология — принципы, ценности, этика.

Посмотрим на примеры.

Теги: 
медиаразбор

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от
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Кейсы

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Медиаразбор: единая концепция медиабренда на разных цифровых платформах
Рассказываем, как соответствовать нарративу о редакции на разных платформах

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