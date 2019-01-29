Condé Nast International запускает новое бизнес-издание

Condé Nast International запускает международное издание Vogue Business. Первое централизованно разрабатываемое глобальное издание ИД будет выходить под руководством Лорен Индвик.
Издание будет представлять собой отдельную организацию с независимой редакционной группой и штаб-квартирой в Лондоне. Оно будет освещать пересечение моды и смежных отраслей — в первую очередь технологий, движущей силы перемен в модном бизнесе.
Вольфганг Блау, президент Condé Nast International:
В условиях консолидации средств массовой информации запуск нового глобального издания редкость. Никто другой в мире не нанимает столько журналистов в области моды в стольких точках мира, как мы. Наша глобальная сеть журналистов, онлайн редакторов и ресечеров, погруженных в актуальные модные тенденции на всех обитаемых континентах, дает команде Vogue Business доступ к беспрецедентной глубине знаний, от местных трендов дизайна до изменений в производстве, обучении, технологиях и дистрибьюции.
Vogue Business будет выходить под руководством Лорен Индвик, опытной журналистки в области моды и бизнеса, а также бывшего главного редактора Fashionista.com. В течение последних двух лет она возглавляла лондонскую группу новостей и редакторов Vogue International, сотрудничая с командами Vogue по всему миру.
Лорен Индвик, главный редактор Vogue Business:
Мы применяем новый глобальный визуальный data-driven подход к журналистике. Наша работа построена так, чтобы журналистика была максимально полезной и доступной, что позволяет легко воспринимать ключевые идеи с первого взгляда, и дает возможность лидерам индустрии моды принимать решения, которые будут способствовать развитию бизнеса и карьеры и сохранению их релевантности в будущем.
Источник: Sostav.ru