Condé Nast сообщил о вынужденной оптимизации бизнеса

Российский офис «Конде Наст» объявил о вынужденной оптимизации бизнеса в связи с расторжением соглашения о франшизе и предоставлении прав на контент с зарубежным офисом Condé Nast Holdings Limited. Об этом во вторник сообщила ТАСС президент и генеральный директор «Конде Наст» Анита Гиговская.

«8 марта Condé Nast Holdings Limited приостановила, а теперь и расторгла наши соглашения о франшизе и предоставлении прав на контент. Невозможность публиковаться под брендами Condé Nast драматически повлияла на наш бизнес, и нам теперь придется свернуть большую часть операционной деятельности и значительно снизить численность персонала. Хотя мы надеемся, что сможем вести бизнес в какой-то момент в будущем», — заявила она.

По словам Гиговской, в данный момент компания сосредоточена на поддержке своих сотрудников.

В начале марта стало известно, что бренды Vogue Россия, GQ Россия, Tatler, Glamour, AD, CNX, которые принадлежат российской мультимедиа-компании АО «Конде Наст» (Condé Nast), приостанавливают работу.