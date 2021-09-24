Итоги конференции «Цифровая трансформация региональных медиа»

В Москве прошла Всероссийская отраслевая конференция «Цифровая трансформация региональных медиа».

В рамках конференции прошло открытое интервью Камиллы Нигматуллиной (ЖУРНАЛИСТ) с автором телеграм-канала Mesta.me, медиаменеджером и медиаэкспертом Александром Жировым.

Участники обсудили, какие задачи стоят сегодня перед медиа, почему погоня за трафиком вредит журналистике, не поздно ли изданиям начинать осваивать интернет-пространство и где деньги в социальных сетях.

По словам Александра Жирова, любое медиа — это бизнес. Как бизнесу ему надо сделать три главных вещи:

• исследовать свою аудиторию и понять, почему она не удовлетворена или сложно воспринимает их продукт, и правильно интерпретировать интересы аудитории;

• найти свою новую идею, концепцию. Что изменится в нашем городе, когда мы запустим или перезапустим медиа?

• найти свой формат, язык общения с аудиторией. Медиа перестают общаться на том языке, на котором общается их аудитория.

Эксперт считает, что меняться никогда не поздно: «Если ваше медиа не начало вести соцсети два года назад, начните завтра».

Отвечая на вопрос, какие варианты заработка есть у медиа, кроме подписки, Жиров назвал донаты, мерч, информационные контракты (например, с администрацией), рекламу и гранты, отметив однако, что не все способы универсальны.

Эксперт также подвел итог пандемии: редакции поняли, что могут работать не только из офиса, журналисты изучили новые форматы коммуникации (мессенджеры, трансляции и т. д.), освоили удаленное общение со спикерами и осознали, что людям нужно общение, эмоциональная поддержка.

В продолжение разговора о пандемии и монетизации главные редактора крупных региональных изданий поделились опытом, как они пережили пандемию, создавали успешные медиапроекты, зарабатывали деньги и привлекали региональную аудиторию.

Тема Кузьменко, сооснователь и редактор томского инстамедиа «Постер» рассказал, что медиа может существовать в одной социальной сети — например, Инстаграме. Кроме рекламы и грантов, «Постер» монетизируется, помогая другим СМИ упаковывать и дистрибутировать контент.

Одна из основных проблем на рекламном рынке, по словам спикера, заключается в том, что рекламодатель не готов платить деньги за рекламу в социальных сетях. Но при этом платит десятки тысяч за размещение на сайте или в журнале. И задача медиаменеджеров — объяснить рекламодателям, почему аудитория в социальных сетях тоже стоит денег.

Антон Райхштат, главный редактор «Казанского репортера», поделился кейсами проектов своего издания, которые помогли привлечь аудиторию. Например, в рамках проекта «Показать Казань» редакция проследила, как изменился город с начала тысячелетия до 2015 года, при помощи сервиса Juxtapose.

Издание также использует текстовые онлайн-трансляции для освещения выборов, происшествий, посланий президента, важных визитов и мероприятий, ведет (а данный момент временно приостановленный) цикл подкастов «Послушайте» о наиболее заметных, на взгляд гостя, новостях и событиях, случившихся на неделе, создает тесты о выдающихся людях, связанных с Казанью, делает проекты на исторические темы и фотопроекты.

Александр Эрлих, главный редактор «Зеленоград.ру», в рамках трансформации издания пришел к нескольким выводам:

• читатели, как и рекламодатели, — клиенты медиа,

• медиа — это сервис, производство и доставка новостей — это одна из его услуг, которая не кажется основой для устойчивого развития.

• медиа работает в области электронной коммерции: это возможность отслеживать поведение пользователей и влиять на него, строить гипотезы, которые можно проверить на цифрах, создавать омниканальную коммуникацию с пользователем, расширять ассортимент продуктов.

Продолжилась конференция открытой дискуссией «Где деньги для медиа после пандемии?». Каждый спикер дал совет редакциям:

Алексей Березовой, главный редактор в Делобанк:

Перестать делать контент и делать ценность для клиента.

Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond, эксперт MediaToolbox, редактор журнала «Журналист» (г. Москва):

Кейсы и гарантии. Чтобы продать рекламу, вы должны взять кейс с каким-то рекламодателем, оформить его и показать в цифрах. Такие кейсы надо коллекционировать, добавлять в медиакиты, и они помогут в продажах. Гарантии — это сложно, долго, больно, но Фейсбук, Инстаграм и ВКонтакте дают гарантии: вы получите такой-то охват за тысячу рублей. Медиа такие гарантии не дают, к этому надо стремиться. Прикиньте средние просмотры нативки на вашем сайте и подумайте, как их увеличить: делайте закреп на сайте, размещайте разные креативы в соцетях.

Михаил Зеленцов, доцент в Департаменте медиа НИУ ВШЭ, руководитель проекта «Лаборатория деловой журналистики»:

Займитесь максимально исследовательской работой. Но не научной, а прикладной. Изучите вдоль и поперек медиарынок города, области, даже если вы его знаете, еще раз оцените тренды рынка. Посмотрите на больших и малых братьев, и даже на Le Parisien и The New York Times, посмотрите на всех и поймите, что бы вы хотели выбрать для себя — какой путь с учетом ваших новых знаний, полученных при этом исследовании.

Татьяна Магера, заместитель руководителя Департамента медиа в НИУ ВШЭ:

Диверсифицируйте активы и делайте маленькие проекты, которые будут востребованы маленькой, но готовой платить аудиторией. Смотрите, что вы можете сделать, не вкладывая большие деньги в технологическое совершенствование, а пользуйтесь другими платформами, соцсетями, открытыми данными.

Александр Эрлих, главный редактор «Зеленоград.ру»:

Посмотрите, что вы еще можете предложить вашей аудитории из того, что можно дешево и быстро попробовать. Заранее решите, в чем измерять успешность этой пробы. Скорее всего, ничего не получится, попробуйте еще и еще раз, в конце концов у вас будет новый продукт. И так до бесконечности: перебирайте гипотезы и оставляйте лучшее.

Юлия Гущина, главный редактор газеты «Владимирские ведомости» (Владимирская область, г. Владимир):

Мы для себя открыли еще один способов заработка (но еще не опробовали): это участие в госзакупках в нашей тематике.

Камилла Нигматуллина, редактор журнала «Журналист», автор рубрики «Медиаразбор», заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, член оргкомитета «Золотой фонд прессы — 2.0»:

Читайте журнал «Журналист», мы постоянно делаем подборки всевозможных способов монетизации.

В дискуссии также приняли участие Олег Черных, руководитель Ленинградской областной телекомпании (г. Санкт-Петербург), и Максим Корнев, доцент РГГУ, журнал «Журналист».

Завершилась конференция презентацией нового сезона проекта «Золотой фонд прессы 2.0».

Об итогах первого дня Делового форума 2021 можно почитать здесь.

Трансляции мероприятий доступны на YouTube-канале ЖУРНАЛИСТА.