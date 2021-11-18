Конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати. Будущее СМИ». 25 ноября 2021

25 ноября в 14:00 в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве состоится ежегодная Всероссийская отраслевая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Прямая трансляция мероприятия будет доступна на YouTube.

Ведущие медиаэксперты и практики обсудят:

• Состояние медиарынка в 2021 году по сравнению с 2020 годом

• Тенденции развития отрасли

• Рынок рекламы. Перспективы

• Рынок дистрибуции: сохранение института подписки. Успешные кейсы

• Тренды, влияющие на развитие регионального цифрового медиарынка

• Качественный принт и цифровые технологии — враги или союзники

• Различие в функционировании и проблемах печатных изданий на федеральном и региональных рынках, особенности бизнес-моделей и концепции их развития

• Эффективное использование цифровых технологий и новых платформ

• Переупаковка и монетизация контента на разных цифровых платформах; платный контент

• Как работать с молодежной аудиторией

Подробности

Мероприятие пройдет в офлайн- и онлайн-формате.

Время проведения 14.00 —18.00

Место проведения — отель «Гамма –Дельта Измайлово. Конференц-зал «Углич».

Участие бесплатное.

Регистрация

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Также 25, 26, 27 ноября в гостиничном комплексе «Измайлово» пройдет серия семинаров-практикумов «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ». Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по ссылке.

Вопросы по телефону 8 499 152 19 07

e-mail: info@jrnlst.ru

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