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Конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати. Будущее СМИ». 25 ноября 2021

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Конференция
Ноя 18, 2021

25 ноября в 14:00 в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве состоится ежегодная Всероссийская отраслевая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Прямая трансляция мероприятия будет доступна на YouTube.

Ведущие медиаэксперты и практики обсудят:

•   Состояние медиарынка в 2021 году по сравнению с 2020 годом

•   Тенденции развития отрасли

•   Рынок рекламы. Перспективы

•   Рынок дистрибуции: сохранение института подписки. Успешные кейсы

•   Тренды, влияющие на развитие регионального цифрового медиарынка

•   Качественный принт и цифровые технологии — враги или союзники

•   Различие в функционировании и проблемах печатных изданий на федеральном и региональных рынках, особенности бизнес-моделей и концепции их развития

•   Эффективное использование цифровых технологий и новых платформ

•   Переупаковка и монетизация контента на разных цифровых платформах; платный контент

•   Как работать с молодежной аудиторией

 

Подробности

Мероприятие пройдет в офлайн- и онлайн-формате.

Время проведения 14.00 —18.00

Место проведения — отель «Гамма –Дельта Измайлово. Конференц-зал «Углич».

Участие бесплатное.

 

Регистрация

Также 25, 26, 27 ноября в гостиничном комплексе «Измайлово» пройдет серия семинаров-практикумов «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ». Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по ссылке

Вопросы по телефону 8 499 152 19 07

e-mail: info@jrnlst.ru

Иллюстрация: shutterstock.com
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