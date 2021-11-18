Конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати. Будущее СМИ». 25 ноября 2021

25 ноября в 14:00 в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве состоится ежегодная Всероссийская отраслевая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Прямая трансляция мероприятия будет доступна на YouTube.
Ведущие медиаэксперты и практики обсудят:
• Состояние медиарынка в 2021 году по сравнению с 2020 годом
• Тенденции развития отрасли
• Рынок рекламы. Перспективы
• Рынок дистрибуции: сохранение института подписки. Успешные кейсы
• Тренды, влияющие на развитие регионального цифрового медиарынка
• Качественный принт и цифровые технологии — враги или союзники
• Различие в функционировании и проблемах печатных изданий на федеральном и региональных рынках, особенности бизнес-моделей и концепции их развития
• Эффективное использование цифровых технологий и новых платформ
• Переупаковка и монетизация контента на разных цифровых платформах; платный контент
• Как работать с молодежной аудиторией
Подробности
Мероприятие пройдет в офлайн- и онлайн-формате.
Время проведения 14.00 —18.00
Место проведения — отель «Гамма –Дельта Измайлово. Конференц-зал «Углич».
Участие бесплатное.
Регистрация
Также 25, 26, 27 ноября в гостиничном комплексе «Измайлово» пройдет серия семинаров-практикумов «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ». Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по ссылке.
Вопросы по телефону 8 499 152 19 07
e-mail: info@jrnlst.ru
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