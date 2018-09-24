Пресс-конференция Конкурса для журналистов и редакций СМИ «Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ — 2018» пройдет 25 сентября в Москве

25 сентября 2018 года состоится пресс-конференция Национального агентства развития квалификаций и Союза журналистов России —организаторов Конкурса СМИ «Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ — 2018».

Участниками станут представители Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, эксперты и специалисты в области развития системы профессиональных квалификаций, представители Союза журналистов России и Национального агентства развития квалификаций.

Темы:

Государственная политика в сфере развития квалификаций, разработки и применения профессиональных стандартов, повышение качества подготовки кадров в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, создание системы независимой оценки квалификаций в России, роль СМИ в решении этих задач — это основные темы журналистских работ, представляемых на Конкурс, о которых расскажут участники пресс-конференции:

• Станет ли независимая оценка квалификации, а также применение профессиональных стандартов обязательным для всех организаций и работающих граждан, в том числе и работников СМИ?

• Возможна ли замена аттестации выпускников независимой оценкой квалификации?

• Планируется ли бесплатного обучения в вузах только по программам профессиональных стандартов?

• Как уже сегодня применяются профессиональные стандарты в разных отраслях народного хозяйства, системе образования, культуре и медиаотрасли?

Также на пресс-конференции будет объявлен состав Конкурсной комиссии (жюри). Разъяснены формы и условия участия, и подведение итогов Конкурса.

Подробности:

Программа конференции — здесь.

Предусмотрена онлайн трансляция по ссылке.

Адрес проведения пресс-конференции: Москва, Котельническая набережная 17, здание РСПП, пресс—центра с 14:00 до 15:30 по московскому времени.

Подробнее в Положении о Конкурсе на сайтах Национального агентства развития квалификаций и Союза журналистов России.

Контакты:

Аккредитация журналистов по электронной почте:

СЖР: pressruj17@gmail.com ( с пометкой «Аккредитация»)

НАРК: pr@nark.ru Зайцева Ольга Юрьевна. +7(495) 966 1686, доб.1007 (пн.—пт. с 10 00 до 18 00 Мск)