Конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати. Будущее СМИ». Итоги

25 ноября в Москве прошла ежегодная Всероссийская отраслевая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати».

Открыла мероприятие главный редактор журнала «Журналист» Любовь Петрова:

«Когда начинался год, все были полны позитивных ожиданий, что кризис пойдет на спад и мы заживем более успешной жизнью, чем в 2020 году. Но, к сожалению, год не оправдал наших надежд. Мы провели опрос среди главных редакторов, и каждый отмечал, что этот год был тяжелым, даже тяжелее, чем предыдущий.

Пандемия дала нам понять, что союз цифры и принта неизбежен. Для изданий, которые не заключат этот союз, не освоят эти платформы, не придут к молодежной аудитории, конец не минуем.

Опыт коллег показывает, что все делается для того, чтобы мы могли жить дальше: идет развитие социально значимых проектов, расширение работы на цифровых платформах, мы адаптируемся, и будем надеяться, что 2022 год будет лучше, чем уходящий 2021-й».

Светлана Дзюбинская, заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, рассказала об итогах подписной кампании 2021 года и общей ситуации на медиарынке в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

«Аудитория печатных СМИ, если мы посмотрим по среднеразовому тиражу, — 163,8 млн — это серьезная аудитория. Как бы мы ни говорили, что сама по себе бумага уже не нужна, понятно, что мы цифровизуемся, понятно, что мы идем в будущее, мы уже не можем представить свою жизнь без социальных сетей и мессенджеров, без представления издания на различных площадках и продвижения наших проектов всеми возможными способами, мы зарабатываем на подкастах, видео, на всем? чем только можно заработать, но тем не менее объемы в миллионах экземпляров печатной прессы — они еще есть. И раньше времени говорить, что все, завтра этого уже не будет, я бы не хотела».

Спикер рассказала, что заявки на господдержку СМИ на 2022 год будут приниматься с 1 декабря по 31 января через единый портал государственный и муниципальных услуг и функций:

«Пакет документов у нас не меняется. Вам нужно загрузить заявку, подготовить заранее справки из типографии по форме. Форма такая же, как и в прошлом году, то есть вы указываете в этой форме фактический тираж прошлого года и плановый тираж на 2022 год, чтобы к моменту приема и запуска заявок вы уже могли просто взять готовую заявку и эти поля внести на ЕПГУ. И проверьте, пожалуйста, все ли вы зарегистрированы на этом портале как юрлица и есть ли у вас электронная цифровая подпись для подписания документов на данном электронном ресурсе. Вот это нужно сделать прямо в ближайшие дни».

Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР, рассказал, как себя чувствует российский рекламный рынок прессы.

«В 2020 году рынок прессы потерял 47% и опустился до 8 млрд, при этом 50% своих бюджетов потеряли газеты и 45% теряли журналы. В абсолютных цифрах 2,8 млрд мы насчитали в 2020 году в газетах и 5,1 млрд рекламы в журналах.

Если говорить про 2020 год, то, конечно, пресса показывала максимальное падение среди всех сегментов, но в том году практически всё, за исключением интернета, падало достаточно серьезно. Таких цифр, как у прессы не было ни у кого, но радио упало на 30%, наружная реклама — на 27%.

Что же происходит в 2021 году?

Пока мы смогли подсчитать только объемы рекламы в январе–сентябре, за 9 месяцев, и за три квартала мы уже видим не самую плохую динамику. Динамика к 20-му году за 9 месяцев нулевая, то есть падение сохранилось небольшое только в сегменте журналов (на 2%), в то же время газеты начали наверстывать потерянное в 20-м году, правда, темпы совершенно не такие, которые были падении, — всего 4% газеты смогли наверстать год к году.

Если сравнивать с 19-м допандемийным годом, ситуация остается плохой, и когда и как будет восстанавливаться эта история, ответить сложно, я думаю, что при таком развитии этого вопроса, мы какую-то положительную динамику здесь не дождемся.

Но надо понимать, что сегодня рынок прессы — это не только бумага, это уже во многом диджитал. И если посмотреть на рынок в этом разрезе, здесь все сильно лучше. В 2020 году по отношению к 2019 году издательства потеряли, по нашим оценкам, 22% своих бюджетов, сохранив внутри издательского контента почти 24 млрд. Диджитал в 20-м году оставался единственным сегментом, который рос, интернет-сервисы выросли на 4%, и реклама в диджитал среде издательского контента тоже выросла на 4%.

21-й год достаточно оптимистичный для нас, мы видим быстрый возврат рекламодателей и появление новых рекламодателей в совершенно разных средах, особенно это касается диджитал-среды. Издательский бизнес сегодня перестраивается, я думаю, тех, кто сегодня всецело опирается на бумагу, уже либо совсем не осталось, либо их осталось очень мало, а издательский контент в новых форматах будет востребован и дальше, просто потому что редакционный контент — это тот контент, который вызывает у аудитории доверие и он серьезнейшим образом отличается от контента пользователей».

Ирина Лоскутникова, руководитель Департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг, Блок почтового бизнеса и социальных услуг АО «Почта России», рассказала, как издания могут помочь «Почте России» развивать институт подписки:

• размещать рекламу в каталогах прессы, которые есть во всех отделениях почтовой связи,

• участвовать в благотворительной программе «Дерево добра»,

• публиковать баннеры о декадах скидок (6–16 декабря 2021 года),

• участвовать в тематических рекламных кампаниях,

• писать интересные аннотации к изданиям,

• предлагать инициативы по продвижению,

• подписаться на соцсети «Почты России» и использовать их материалы,

• публиковать партнерские материалы,

• участвовать в конкурсах «Почты России»,

• прислать видеообзоры изданий.

Марина Лучина, Директор департамента регулярных и синдикативных исследований, Ipsos. Директор департамента исследований Customer Experience, Ipsos. Поделилась трендами медиапотребления в Сети:

• В топ-5 лидеров онлайн-газет входят «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Коммерсантъ», «Московский комсомолец» и «Известия».

• Суммарная аудитория газет и журналов в России по-прежнему достаточно велика, она измеряется миллионами человек и составляет значительный процент от населения. Если говорить о полугодовой аудитории, то 78% в Москве, 84% в Петербурге и 73% во всей России читают что-либо из прессы.

• Способы чтения периодических изданий пересекаются, но как правило, люди редко читают издание и в печатной версии, и на сайте, и в мобильном приложении.

• Люди с высоким доходом тратят более часа в день на чтение печатных газет и журналов

• Топ-3 тем публикаций: новости, кулинария и рецепты и здоровье, медицина, лекарства.

О платформах в 2021-2022-м года[, их плюсах и минусах для СМИ, рассказала Камилла Нигматуллина, редактор журнала «Журналист», автор рубрики «Медиаразбор», заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ. Она поделилась несколькими советами, как превратить врагов в партнеров и уйти от логики борьбы за трафик:

• не бороться за трафик, работать с аудиторией на платформе,

• развиваться на разных платформах, чтобы иметь «запасной аэродром»,

• общаться с представителями платформ напрямую и договариваться о кооперации,

• следить за трендами, чтобы предположить появление новых форматов и функций, выращивать авторов качественного контента.

Региональным опытом поделились Олег Каштанов, главный редактор газеты «Известия Мордовии», Владимир Стрельников, директор городской газеты «Миасский рабочий», Елизавета Порошина, редактор отдела «Регион», «Областная газета», Наталья Мальцева, главный редактор районной газеты «Березниковский рабочий» и Елена Баластаева, главный редактор газеты «Приволжская правда».

Презентации спикеров и запись конференции будут доступны позже для членов Клуба Журналиста.