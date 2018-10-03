Отраслевая конференция ГИПП (СППИ) пройдет в Москве 8 ноября

8 ноября 2018 года Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям организует отраслевую конференцию на тему «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати».

Цель и темы

Основная цель конференции — открытое обсуждение членами медийной общественности как общего состояния и перспектив развития рынка печатной продукции в России, так и отдельных его сегментов — рынков газет, журналов, книг, полиграфии, рекламы, распространения печатной прессы по подписке и в розницу, особенностей государственного регулирования и поддержки печатной индустрии.

Участникам мероприятия предстоит выявить проблемы, существующие в отрасли, их причины и возможные последствия, основные тенденции на газетном и журнальном рынках, проследить позитивное и негативное влияние интернета, цифровых технологий и социальных медиа на развитие индустрии печатной прессы, обсудить состояние и перспективы «смежных рынков» — отрасли полиграфических услуг и бумаги.

На мероприятии будут обозначены успешные примеры ведения бизнеса на российском и зарубежных рынках печатной прессы и книг в условиях снижающегося спроса на традиционную печать и перехода части аудитории в интернет, положительные примеры сотрудничества операторов рынка прессы с органами власти.

Организаторы конференции заинтересованы в том, чтобы участники мероприятия дали оценку положению, в котором находится индустрия печатных СМИ в России, высказали предложения относительно перспектив медиаотрасли, а также определили возможности долгосрочного развития рынка издания и распространения периодики, продления жизненного цикла газет и журналов посредством маркетинговых, логистических, технологических и прочих инноваций.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители депутатского корпуса, министерств и ведомств, курирующих отрасль печатных СМИ, издательско-дистрибуторского сообщества, руководители отраслевых общественных объединений, эксперты индустрии печати, журналисты.

По итогам конференции будут выработаны конкретные предложения, отражающие основные пути преодоления кризисных явлений на рынке периодической печати России.

гДЕ И КОГДА

Место проведения мероприятия: Москва, отель «Аэростар» (Ленинградский просп., д. 37, корп. 9). Начало работы конференции — в 15.00 (регистрация с 14.00).

Регистрация

Участие в конференции бесплатное.

Заявки на участие в мероприятии принимаются по телефону +7(495) 744-02-78 или по e-mail: events@gipp.ru

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