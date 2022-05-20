Опубликована программа Всероссийской конференции «Цифровая трансформация региональных медиа»

КОГДА И ГДЕ

Дата проведения: 25 мая, начало в 11.00

Место проведения: отель «Гамма-Дельта-Измайлово, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д, Конгресс-центр, конференц-зал «Гжель»

Формат: офлайн/онлайн

Участие бесплатное.

ПРОГРАММА

10.30 — Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

11.00 — 14.00

Итоги года. Камилла Нигматуллина, редактор журнала «Журналист», автор рубрики «Медиаразбор», заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ (г. Санкт-Петербург)

Контент СМИ XXI века: развитие периодических изданий на базе внедрения новых технологий. Елена Шитикова, главный редактор издательства «Планета» (г. Москва)

Опыт Лен24. Олег Черных, генеральный директор Лен24 (г. Санкт-Петербург)

Плюсы сервиса LiveDune для регионалов. Наталья Туйгунова, Head of PR в LiveDune (г. Москва)

С какими блогерами можно работать в регионах. Лилия Рогова, руководитель департамента по работе с блогерами продюсерского центра Insight People (г. Москва)

Альтернативные источники заработка. Максим Пасютин, генеральный директор РБК (г. Пермь)

Опыт диверсификации классического медийного бизнеса. Владимир Козлов, Эксперт.Юг

Аналитика аудитории. Мария Горохова, Mediatoolbox (г. Москва)

Секреты видео. Юрий Асадулин, «Информационный штаб. Астрахань»

14.00 — 14.30 — Кофе-брейк

14.30 — 16.00

Детская периодика 2022: актуальное положение и новые вызовы для индустрии. Ходорыч Алексей, директор по детским проектам издательства «Открытые системы» (г. Москва)

Цифровая трансформация детских изданий: каким будет рынок, производство и дистрибуция контента. Регина-Мария Похорская, заместитель главного редактора федеральных изданий «STOP-газета» и «Добрая Дорога Детства»

Продвижение детского чтения. Опыт издателей детских СМИ (КОМИ). Нина Новикова, главный редактор газеты Радуга (КОМИ)

Что такое качественное детское СМИ. Марина Танцырева, главный редактор журнала «Чердобряк» (г. Пенза)

Консолидация детских СМИ по продвижению друг друга и взаимодействию с детскими и школьными библиотеками. Проект РШБА. Жукова Татьяна, президент РШБА, главный редактор журналов «Школьная библиотека», «Читайка»

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