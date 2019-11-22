Советы бывалых журналистов начинающим: «Вы должны быть любознательными, веселыми и азартными»

Разумеется, даже такой подход не исключает появления несознательных ошибок, но ответственность журналиста и редактора за напечатанное слово куда выше, чем в любом другом СМИ. Интернет-издания берут другим, оперативностью, постоянным обновлением статуса происшествия. Да, оперативность необходима в профессии, но зачастую она достигается в ущерб качеству, в ущерб проверке.

Глеб Бугров

Венера Хакимова (генеральный директор ГУП «Издательский дом «Республика Башкортостан») — о будущем печатных СМИ

— Долго ли в условиях неравной борьбы с интернетом просуществует печать?

— Не волнуйтесь, и онлайн, и бумага будут существовать, но будут отвечать интересам различных сегментов аудитории. В будущем будут и печатные средства массовой информации, и медиа в интернете.

— Есть ли будущее у печатных СМИ?

— Я думаю, что молодая аудитория, когда она повзрослеет, перейдет на печатный уровень. Потому что в печатных СМИ дается самая проверенная информация.

— Почему вы считаете, что печатная пресса преимущественно для взрослых авторов и для взрослых читателей?

— По опыту могу сказать, что журналисты гораздо легче относятся к написанию и размещению информации в интернете, на сайтах или в социальных сетях. Потому что, если ты там сделал ошибку, ее быстро удалили, а с бумагой гораздо сложнее и вдвойне ответственно.

Глеб Бугров, Владислава Иванова

Наталья Лымарь (главный редактор газеты «Курская правда») — о сложностях работы главного редактора

— Как использовать социальные сети в работе журналиста печатных изданий?

— Я думаю, что и к социальным сетям нужно относиться как к инструменту. И если мы хотим, чтобы у нас был свой сегмент аудитории там, где люди охотно общаются, то мы должны каждый день завоевывать свою аудиторию и в социальных сетях.

— Что самое сложное в работе главного редактора?

— Мой опыт в журналистике без малого 25 лет. Когда я в феврале этого года попала в газету в качестве главного редактора, то, сразу поняла, что надо многое менять в редакции. Самое сложное в перестройке собственного сознания и сознания коллег, переход на новые формы работы.

— Кому труднее сегодня работать в СМИ: начинающим или опытным журналистам?

— Наша газета всегда славилась маститыми журналистами и большими текстами. А социальные сети были в зачаточном состоянии, поэтому надо было их развивать. Мы упивались собственной исключительностью и упустили время. Сегодня все журналисты редакции независимо от возраста пишут, фотографируют, делают видео и снимают трансляции. Но им сложнее использовать в работе эти инструменты, чем вам.

Алина Пак

Валентина Пермякова (редактор газеты «Городские вести» и проектов «Ревда-инфо.ру») — о секретах написания хорошего текста

— Где вы учились?

— Я закончила кафедру периодической печати Уральского федерального университета, писала диплом по теме «Социальное проектирование в СМИ».

— Чем для вас является журналистика?

— Журналистика — общественное явление. Когда мы пишем свои материалы, то должны думать о тех изменениях, которые могут наступить после публикаций.

— Дайте совет по написанию хорошего текста.

— Мы должны задать себе вопросы: «И что?» «И что еще?» «И что из этого следует?». Если мы не даем ответов ни на один из этих вопросов, то это плохой текст и его нужно переделывать. Мы должны добиваться результата своими действиями, поэтому мы не можем просто повествовать.

Мария Пахомова, Арина Лобанова

Сергей Цыганов (исполнительный директор издательского Дома «Собеседник») — о том, как делать журнал для детей

— Какие СМИ вы выпускаете?

— У нас выходят три детских журнала. Есть общественно-политический еженедельник «Собеседник», который когда-то был приложением к газете «Комсомольская правда», а потом стал самостоятельным. Есть таблоид, журнал «Только звезды». Всего 17 разных изданий, существующих в разных нишах и в разных сегментах.

— Трудно делать печатное издание для детей?

— Конечно, потому что дети уходят в интернет. У меня шесть внуков, разного возраста от девятиклассников до младших школьников. Есть среди них те, кто журнал в руки не берет. А один мой внук читает журнал с интересом. Он учится в третьем классе и перестал включать телевизор. Так что печатный журнал находит своих читателей.

— Студентов к себе на практику берете?

— Конечно, приходите. Мы никогда студентам не отказываем.

Татьяна Ефремова, Динислам Вагабов

Олеся Носова (1-й заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда», издатель и шеф-редактор KP.RU) — о работе над проектами

— Что нужно для успешного проекта?



— Прежде всего нужна идея. Потом начинают обсуждаться способы реализации. Чем больше времени вы потратите на обсуждение деталей, тем проще будет делать. И, конечно, нужна смелость. Заниматься творчеством это вообще дерзко. А ничего не делать — это просто.

— Вы в «КП» отвечаете только за проекты?

— Я отвечаю за «Комсомолку» в цифровой среде — это сайт, соцсети, видео. В моем ведении находится и творчество, и монетизация, и техническая составляющая.

— У вас есть журналистское образование?

Да, я училась на журфаке МГУ. Но в нашей команде есть люди с самым разным образованием и опытом. Вообще опыт — самое главное.

— Какие нужны знания и умения для работы над проектами?

— Нужно иметь сплоченную команду — людей, которые очень хороши в своем деле, которые умеют что-то делать лучше других. А задача лидера дать им всем проявить себя и в итоге создать продукт.

— Где можно научиться делать проекты?

— Надо искать места, где их успешно производят. Например, в крупных издательских домах. Там можно проследить всю цепочку от зарождения идеи в мозговом штурме до отладки и ловли багов.

— Что определяет выбор темы для проекта?

— Тему определяет заказчик. Заказчик — это не всегда реклама или коммерция. Это может быть журналистский коллектив. Например, был заказ от редакции сделать проект для читателей ко дню рождения космонавтики. В итоге родился скринкаст «Мобильник Гагарина» — история первого полета человека в космос, перенесенная в современность.

— Проекты в СМИ — это информирование или развлечение?

— В идеале надо бы совместить все. Не случайно сейчас очень популярна геймификация — всевозможные тесты, викторины, игры на серьезные темы. Таким образом удается просвещать аудиторию на темы болезней («Грипп или простуда?»), денег («Какая у тебя будет пенсия?»), экологии («Сколько природа будет утилизировать ваш пикник») и т.д.

— У вас есть любимый проект? О чем он?

— «Гагарин» — лучший, конечно.

— Какими должны быть начинающие журналисты?

— Вы должны быть любознательными, веселыми и азартными. Вы должны везде лезть. Маленькие, как воробьи и наглые, как обезьяны. По сути, вы сейчас живете в социальных сетях, поэтому вы должны то, что узнали, немедленно публиковать. Вы должны документировать жизнь вокруг, переосмыслять ее и так далее. Тут есть такая интересная штука: вы не должны быть просто ретранслятором. То есть, условно говоря, все время транслировать то, что вы получаете. Вы должны все переосмыслять, обрабатывать, делать какие-то выводы и так далее. И это тренируется…

Анна Белаш, Светлана Распопова