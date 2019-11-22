Советы бывалых журналистов начинающим: «Вы должны быть любознательными, веселыми и азартными»

Всероссийская конференция для работников СМИ глазами студентов-журналистов
15 ноября в Москве на базе редакции «Российской газеты» состоялась Всероссийская конференция для работников СМИ.
Студенты-журналисты второго курса факультета издательского дела и журналистики Московского Политеха присутствовали на конференции в качестве ее полноценных участников. Они пообщались с журналистами из федеральных и региональных СМИ. Интервью, подготовленные студентами для ЖУРНАЛИСТА, по существу, являются первым опытом их профессиональной работы. Вопросы студентов хорошо иллюстрируют проблемы современных медиа, на которые начинающие журналисты обратили внимание.
Любовь Петрова (главный редактор ЖУРНАЛИСТА) — о роли и назначении ЖУРНАЛИСТА
— Какая цель сегодняшней конференции?
— Цель данной отраслевой конференции — показать ситуацию на рынке и те изменения, которые произошли в отрасли за год. Несмотря на многочисленные сложности, СМИ идут вперед, ищут новые варианты работы и расширяют свою аудиторию.
— Какие изменения сегодня происходят в СМИ?
— Очень отрадно что, наконец, все поняли: главное — это контент. Нужно делать качественный контент, надо трансформировать его для разных платформ, тогда у издания будет разнообразная аудитория. Для нас было важным увидеть и показать, что будущее у печатной прессы есть.
— Какую функцию выполняет ЖУРНАЛИСТ?
— Поскольку журнал — это отраслевое издание, мы пытаемся привлечь внимание к СМИ как издательского сообщества, так и отраслевых организаций, от которых зависит решение проблем.
— Можно ли говорить о том, что ЖУРНАЛИСТ выступает в роли координатора СМИ сегодня?
— Конечно. ЖУРНАЛИСТ — это объединяющая платформа-площадка разных людей, разных структур и отраслей, практиков и экспертов, журналистов и студентов, преподавателей и руководителей департаментов.
Дарья Ганс
Евгений Абов (заместитель генерального директора ЗАО «Издательство «Российская газета») — о назначении газет в будущем
— В вашем выступлении прозвучало, что печатные СМИ не исчезнут. Поясните свое утверждение.
— Какие-то печатные СМИ могут умереть, но сам формат никуда не денется. Это я могу сказать уверенно. Вот чем они точно не станут, так это исключительно новостными изданиями— эта прерогатива останется за информационными агентствами. Основная функция газет, с которой их и ассоциировали, — не на пустом же месте появилось слово «newspaper» — уходит.
Какое место они могут занять на медиа рынке завтра?
— Печать приобретает новые преимущества: качественная аналитика, профессиональные комментарии, детальное освещение событий. Место для них точно найдется. Это могут быть элитарные издания, СМИ для специалистов — ниш много.
— Что могут дать сегодня печатные СМИ своему читателю?
— Печатное издание должно вызывать доверие у читателей, и, что немаловажно, человек должен получать эстетическое удовольствие от газеты. Макетная сборка, полиграфическое решение, рубрикация по номеру должны быть комфортными для потребителя.
— Вы сказали о доверии читателя к печатным СМИ. С чем оно связано?
— Газетный материал тщательно прорабатывается, за него отвечает несколько человек. Это целая цепочка из проверок, фактчекинга, да корректуры, в конце-то концов. Наименования, даты, детали — все это перепроверяется, и не единожды.
Разумеется, даже такой подход не исключает появления несознательных ошибок, но ответственность журналиста и редактора за напечатанное слово куда выше, чем в любом другом СМИ. Интернет-издания берут другим, оперативностью, постоянным обновлением статуса происшествия. Да, оперативность необходима в профессии, но зачастую она достигается в ущерб качеству, в ущерб проверке.
Глеб Бугров
Венера Хакимова (генеральный директор ГУП «Издательский дом «Республика Башкортостан») — о будущем печатных СМИ
— Долго ли в условиях неравной борьбы с интернетом просуществует печать?
— Не волнуйтесь, и онлайн, и бумага будут существовать, но будут отвечать интересам различных сегментов аудитории. В будущем будут и печатные средства массовой информации, и медиа в интернете.
— Есть ли будущее у печатных СМИ?
— Я думаю, что молодая аудитория, когда она повзрослеет, перейдет на печатный уровень. Потому что в печатных СМИ дается самая проверенная информация.
— Почему вы считаете, что печатная пресса преимущественно для взрослых авторов и для взрослых читателей?
— По опыту могу сказать, что журналисты гораздо легче относятся к написанию и размещению информации в интернете, на сайтах или в социальных сетях. Потому что, если ты там сделал ошибку, ее быстро удалили, а с бумагой гораздо сложнее и вдвойне ответственно.
Глеб Бугров, Владислава Иванова
Наталья Лымарь (главный редактор газеты «Курская правда») — о сложностях работы главного редактора
— Как использовать социальные сети в работе журналиста печатных изданий?
— Я думаю, что и к социальным сетям нужно относиться как к инструменту. И если мы хотим, чтобы у нас был свой сегмент аудитории там, где люди охотно общаются, то мы должны каждый день завоевывать свою аудиторию и в социальных сетях.
— Что самое сложное в работе главного редактора?
— Мой опыт в журналистике без малого 25 лет. Когда я в феврале этого года попала в газету в качестве главного редактора, то, сразу поняла, что надо многое менять в редакции. Самое сложное в перестройке собственного сознания и сознания коллег, переход на новые формы работы.
— Кому труднее сегодня работать в СМИ: начинающим или опытным журналистам?
— Наша газета всегда славилась маститыми журналистами и большими текстами. А социальные сети были в зачаточном состоянии, поэтому надо было их развивать. Мы упивались собственной исключительностью и упустили время. Сегодня все журналисты редакции независимо от возраста пишут, фотографируют, делают видео и снимают трансляции. Но им сложнее использовать в работе эти инструменты, чем вам.
Алина Пак
Валентина Пермякова (редактор газеты «Городские вести» и проектов «Ревда-инфо.ру») — о секретах написания хорошего текста
— Где вы учились?
— Я закончила кафедру периодической печати Уральского федерального университета, писала диплом по теме «Социальное проектирование в СМИ».
— Чем для вас является журналистика?
— Журналистика — общественное явление. Когда мы пишем свои материалы, то должны думать о тех изменениях, которые могут наступить после публикаций.
— Дайте совет по написанию хорошего текста.
— Мы должны задать себе вопросы: «И что?» «И что еще?» «И что из этого следует?». Если мы не даем ответов ни на один из этих вопросов, то это плохой текст и его нужно переделывать. Мы должны добиваться результата своими действиями, поэтому мы не можем просто повествовать.
Мария Пахомова, Арина Лобанова
Сергей Цыганов (исполнительный директор издательского Дома «Собеседник») — о том, как делать журнал для детей
— Какие СМИ вы выпускаете?
— У нас выходят три детских журнала. Есть общественно-политический еженедельник «Собеседник», который когда-то был приложением к газете «Комсомольская правда», а потом стал самостоятельным. Есть таблоид, журнал «Только звезды». Всего 17 разных изданий, существующих в разных нишах и в разных сегментах.
— Трудно делать печатное издание для детей?
— Конечно, потому что дети уходят в интернет. У меня шесть внуков, разного возраста от девятиклассников до младших школьников. Есть среди них те, кто журнал в руки не берет. А один мой внук читает журнал с интересом. Он учится в третьем классе и перестал включать телевизор. Так что печатный журнал находит своих читателей.
— Студентов к себе на практику берете?
— Конечно, приходите. Мы никогда студентам не отказываем.
Татьяна Ефремова, Динислам Вагабов
Олеся Носова (1-й заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда», издатель и шеф-редактор KP.RU) — о работе над проектами
— Что нужно для успешного проекта?
— Прежде всего нужна идея. Потом начинают обсуждаться способы реализации. Чем больше времени вы потратите на обсуждение деталей, тем проще будет делать. И, конечно, нужна смелость. Заниматься творчеством это вообще дерзко. А ничего не делать — это просто.
— Вы в «КП» отвечаете только за проекты?
— Я отвечаю за «Комсомолку» в цифровой среде — это сайт, соцсети, видео. В моем ведении находится и творчество, и монетизация, и техническая составляющая.
— У вас есть журналистское образование?
Да, я училась на журфаке МГУ. Но в нашей команде есть люди с самым разным образованием и опытом. Вообще опыт — самое главное.
— Какие нужны знания и умения для работы над проектами?
— Нужно иметь сплоченную команду — людей, которые очень хороши в своем деле, которые умеют что-то делать лучше других. А задача лидера дать им всем проявить себя и в итоге создать продукт.
— Где можно научиться делать проекты?
— Надо искать места, где их успешно производят. Например, в крупных издательских домах. Там можно проследить всю цепочку от зарождения идеи в мозговом штурме до отладки и ловли багов.
— Что определяет выбор темы для проекта?
— Тему определяет заказчик. Заказчик — это не всегда реклама или коммерция. Это может быть журналистский коллектив. Например, был заказ от редакции сделать проект для читателей ко дню рождения космонавтики. В итоге родился скринкаст «Мобильник Гагарина» — история первого полета человека в космос, перенесенная в современность.
— Проекты в СМИ — это информирование или развлечение?
— В идеале надо бы совместить все. Не случайно сейчас очень популярна геймификация — всевозможные тесты, викторины, игры на серьезные темы. Таким образом удается просвещать аудиторию на темы болезней («Грипп или простуда?»), денег («Какая у тебя будет пенсия?»), экологии («Сколько природа будет утилизировать ваш пикник») и т.д.
— У вас есть любимый проект? О чем он?
— «Гагарин» — лучший, конечно.
— Какими должны быть начинающие журналисты?
— Вы должны быть любознательными, веселыми и азартными. Вы должны везде лезть. Маленькие, как воробьи и наглые, как обезьяны. По сути, вы сейчас живете в социальных сетях, поэтому вы должны то, что узнали, немедленно публиковать. Вы должны документировать жизнь вокруг, переосмыслять ее и так далее. Тут есть такая интересная штука: вы не должны быть просто ретранслятором. То есть, условно говоря, все время транслировать то, что вы получаете. Вы должны все переосмыслять, обрабатывать, делать какие-то выводы и так далее. И это тренируется…
Анна Белаш, Светлана Распопова