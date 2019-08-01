Кто стоит перед спортивным журналистом

Журналистская работа нередко получает нелестные отзывы. Причин этому много — потеря человечности, чувства такта, нарушение профессиональной этики. Когда на кону эксклюзивные материалы, востребованные респонденты, а время на интервью ограничено, некомпетентные сотрудники средств массовой информации перестают вести себя корректно. Подобные случаи — это неотъемлемая часть любых спортивных мероприятий. Почему спортсмены так остро реагируют на, казалось бы, безобидные вопросы, и отчего все чаще отказываются давать интервью даже при благополучном результате?

Холодно. Хочется скорее вернуться в номер или хотя бы просто уйти как можно дальше от поля игры. Здесь все кричит о моем поражении. Этот флаг на трибунах, который взмывает значительно выше моего, родного. Овации и обращения. Они звучат не на моем языке, их относят не ко мне. Может остался хоть кто-то с моим триколором и затаившейся верой в нас? Нет. Для нас сегодня никого. А кому нравится разделять неудачи и провальный опыт? Сетовать не на что. Виноваты сами. И остались друг у друга лишь мы. Всем больно, каждой тяжело, но держатся.

Вот и она, победившая меня, ослепляет фанатов своей улыбкой. Протягивает мне свою руку, благодарит за игру, а огоньки в глазах смеются надо мной, шепчут: «Как-нибудь в следующий раз». Тяжело. Мы все проигрываем так или иначе. Не найдется человека на планете, который ничего бы не знал о падениях, который никогда не знал неудач. Это пронизывающее и так быстро берущее все под свой контроль чувство. Твое тело — уже сплошное выражение высшей степени усталости и бессилия. Секунда — и ты сплошной продукт апатии. Нет больше желаний, нет стремлений. Хочется разве что лечь в постель, и чтобы не трогали, не нарушали этого звука пустоты в ушах. Вспышка. Толчок. Окрик. Кто? Ах да, журналисты. Меньше всего сейчас хочу говорить, но это входит в мою работу — общаться с вами. Только бы сегодня попались понимающие. И чтобы не затягивали свой допрос.

«Какие чувства вы сейчас испытываете?».

Шутите надо мной, издеваетесь? Вы сейчас были здесь, жили со мной эти минуты и видели все, что происходило. Видели это лучше, чем я. Вы никогда не жили, никогда не чувствовали? Посмотрела бы я, как вы отвечаете на свои же вопросы, но в моей шкуре.

«Что вы собираетесь делать дальше?».

Этот цирк пора прекращать, клоун сегодня я. А чтобы вы стали делать, приди на ваше место и займи его кто-то другой? Вот в эту секунду у вас отберут все ваши вещи и выбросят с этого стадиона, а здесь будут стоять другие. Что будете делать вы? Только не берите с меня пример, не идите в сторону людей с микрофонами, камерами и диктофонами, они начнут зарабатывать на вас и вашем несчастье, уничтожая вас, преступая через простые понятия человечности. Но я выдержу и этот вопрос, я стерплю и отвечу еще на пару ему подобных. Это ваша работа, которую я уважаю.

Ваш хлеб достается нелегкой ценой. Как много вы должны в себе хранить и воплощать собой. Вы — писатели с документальным, оперативным творчеством; вы — артисты, создающие модель мира; вы — ученые, неустанно исследующие и расследующие; вы — историки быстро текущей современности; вы — четвертая власть; вы — педагог, ориентирующий и просвещающий. Но сейчас вы священники, и сами пришли за моим раскаянием. Мы выполнили свои обязанности друг перед другом.

А как там дома? Вы ведь сейчас моя единственная связь с родной землей. У меня нет возможности говорить и показывать близким, это сделаете вы за меня. Завтра в эфирах, на печатных листах и новостной ленте на интернет-платформах вы — мой язык, мой посыл, мои чувства. Я говорю вам спасибо за то, что были здесь со мной, за ваше участие в жизни меня и моих коллег, за ваш профессионализм и работу. Вы ошиблись в моем имени. Но ничего, мы все сегодня устали. Завтра обязательно станет легче.