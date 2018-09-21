В Нью-Йорке пройдет ХХ Всемирный конгресс русской прессы

ХХ Всемирный конгресс русской прессы состоится в Нью-Йорке с 24 по 27 сентября 2018 года при содействии информационного агентства России «ТАСС» и Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП).

В работе конгресса примут участие издатели и главные редакторы, представляющие около 400 русскоязычных зарубежных медиа из 51 страны мира.

На форуме будут обсуждаться и профессиональные вопросы деятельности СМИ, и значение русской прессы в жизни диаспор, сохранении их культурной многонациональной общности и языковой идентичности. Отдельное внимание участники конгресса уделят проблеме фейковых новостей, ставшей особенно актуальной в последнее время.

Кроме того, в повестке дня и традиционные темы: освещение событий в России и за рубежом; реализация права соотечественников за границей на доступ к информации и общению на русском языке; расширение образовательных, культурных, информационных, творческих и профессиональных обменов.

Напомним, сегодня Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП) — единственное всемирное объединение печатных и электронных СМИ, издающихся за рубежом на русском языке. Она была создана на Первом Всемирном конгрессе русской прессы в 1999 году по инициативе ТАСС и ряда старейших и авторитетных СМИ зарубежья.

Источник: ТАСС