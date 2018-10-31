В Москве пройдет XXII Международный конгресс телерадиовещателей

XXII Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) пройдет на территории ВДНХ в Москве 31 октября и 1 ноября, тема конгресса этого года — «Цифровизация в стране: новые вызовы и возможности для медиа», сообщают организаторы мероприятия.

Участники обсудят, какие результаты приносит интеграция ТВ и интернета, каковы современные требования к телевизионному контенту и насколько эффективно существующее законодательство в области электронных СМИ.

На площадке конгресса НАТ будут обсуждаться новые телевизионные технологии, бизнес-стратегии телеканалов, основные векторы развития отечественного телевидения, способы эффективного решения стоящих перед отраслью задач.

Спикерами и гостями конгресса станут представители профильных комитетов Государственной Думы РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Роспечати, Роскомнадзора, Общественной палаты РФ, руководители и ведущие специалисты РТРС, Mediascope, ВЦИОМ, НРА, АКАР, РусБренд, руководители федеральных и региональных телеканалов, продакшн-студий, международных организаций в сфере связи и телерадиовещания.

В рамках конгресса состоится церемония награждения лауреатов шестой премии имени Владимира Зворыкина за достижения в области развития телевидения.

Конгресс проводится при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

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