Как конструктивная журналистика может вернуть доверие к СМИ

На Глобальном Медиафоруме — 2020, который состоялся в декабре в режиме онлайн, авторитетные эксперты из разных стран констатировали общее негативное отношение аудитории к новостям. Ситуация с коронавирусом и общее уныние и обреченность заставляют людей просто выключать телевизор. Во всем мире усилилась общая тревожность — речь идет о серьезном ухудшении психического здоровья человечества.

Участники Форума пришли к выводу, что во многом в таком положении дел виноваты СМИ, которые в большинстве своем привыкли к определенному способу подачи информации: чаще всего сообщается факт или ставится проблема, но редко предлагаются пути ее решения. А именно сегодня этого не хватает людям.

Глобальный запрос

Золотое правило журналистики трех W — What-Where-When (что-где-когда) — больше не работает так, как это было раньше. Люди хотят видеть свет в конце туннеля, они хотят, чтобы им рассказали, как можно решить проблему. Именно такую журналистику эксперты форума назвали конструктивной.

В принципе, конструктивная журналистика — это не что-то новое. Многие издания и раньше публиковали и сейчас публикуют материалы, где предлагается решение проблемы. Однако сегодня речь идет о глобальном запросе на конструктивную журналистику и об общем изменении подачи журналистских материалов.

Конструктивной журналистике была посвящена заключительная сессия Глобального Медиафорума, где говорилось о том, что этот подход помогает преодолеть негативное отношение аудитории к прессе. Конструктивная журналистика помогает выстроить утраченные доверительные отношения с читателем (зрителем). В конце концов, она способна улучшить психическое состояние людей, помогает им чувствовать себя более оптимистично, вдохновляет и придает силы.

Такая подача журналистских материалов может помочь службам новостей восстановить доверие аудитории, которое было подорвано сенсациями и дезинформацией.

Внимание к деталям

Мишель Мюнтеферинг, государственный министр Федерального ведомства Германии, которая выступила на Форуме с основным докладом, сказала, что пандемия коронавируса усилила и без того растущее недовольство СМИ. «Страх перед «невидимым вирусом» служит благодатной почвой для теорий заговора. Столкнувшись с неопределенностью, люди жаждут получить предельно ясную информацию. Тем не менее мы должны быть внимательны к деталям и одновременно понимать, что сегодня об этом вирусе мы знаем недостаточно», — сказала она.