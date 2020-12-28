Как конструктивная журналистика может вернуть доверие к СМИ

На Глобальном Медиафоруме — 2020 призвали журналистов обратиться к конструктивной журналистике как к новому мировому тренду
На Глобальном Медиафоруме — 2020, который состоялся в декабре в режиме онлайн, авторитетные эксперты из разных стран констатировали общее негативное отношение аудитории к новостям. Ситуация с коронавирусом и общее уныние и обреченность заставляют людей просто выключать телевизор. Во всем мире усилилась общая тревожность — речь идет о серьезном ухудшении психического здоровья человечества.
Участники Форума пришли к выводу, что во многом в таком положении дел виноваты СМИ, которые в большинстве своем привыкли к определенному способу подачи информации: чаще всего сообщается факт или ставится проблема, но редко предлагаются пути ее решения. А именно сегодня этого не хватает людям.
Глобальный запрос
Золотое правило журналистики трех W — What-Where-When (что-где-когда) — больше не работает так, как это было раньше. Люди хотят видеть свет в конце туннеля, они хотят, чтобы им рассказали, как можно решить проблему. Именно такую журналистику эксперты форума назвали конструктивной.
В принципе, конструктивная журналистика — это не что-то новое. Многие издания и раньше публиковали и сейчас публикуют материалы, где предлагается решение проблемы. Однако сегодня речь идет о глобальном запросе на конструктивную журналистику и об общем изменении подачи журналистских материалов.
Конструктивной журналистике была посвящена заключительная сессия Глобального Медиафорума, где говорилось о том, что этот подход помогает преодолеть негативное отношение аудитории к прессе. Конструктивная журналистика помогает выстроить утраченные доверительные отношения с читателем (зрителем). В конце концов, она способна улучшить психическое состояние людей, помогает им чувствовать себя более оптимистично, вдохновляет и придает силы.
Такая подача журналистских материалов может помочь службам новостей восстановить доверие аудитории, которое было подорвано сенсациями и дезинформацией.
Внимание к деталям
Мишель Мюнтеферинг, государственный министр Федерального ведомства Германии, которая выступила на Форуме с основным докладом, сказала, что пандемия коронавируса усилила и без того растущее недовольство СМИ. «Страх перед «невидимым вирусом» служит благодатной почвой для теорий заговора. Столкнувшись с неопределенностью, люди жаждут получить предельно ясную информацию. Тем не менее мы должны быть внимательны к деталям и одновременно понимать, что сегодня об этом вирусе мы знаем недостаточно», — сказала она.
Герд Мария Мэй, журналистка из Дании и основательница консалтинговой фирмы Room of Solutions, добавила, что конструктивная журналистика — это «взгляд на всю картину в целом». Она посоветовала использовать прием STEP (solution, trust, engagement, perspective — решение, доверие, участие, перспектива) при написании материалов о событиях и людях, чтобы шаг за шагом показать «историю, где есть перспектива». Такой подход, по ее мнению, приближает журналистику к людям.
Не делайте поспешных выводов
Однако это не означает, что журналисты не должны освещать негативные события, как раз наоборот. Ришад Патель, соучредитель Splice Media, сказал на Форуме, что журналист должен очень осторожно и взвешенно подходить к возможным перспективам и решениям освещаемой проблемы. Если он знает, что у него недостаточно информации и ее нельзя проверить, то лучше вообще воздержаться от каких-либо прогнозов и выводов. «Мы должны убедиться, что предлагаемые нами решения действительно являются реальными, — говорит Ришад Патель. — Аудитория будет доверять СМИ только в том случае, если журналист выдает проверенную и достоверную информацию».
Беспристрастность
Один из рисков такого подхода заключается в том, что журналист подчас оказывается сильно вовлечен в тему материала и может иногда искренне заблуждаться, предлагая решение той или иной проблемы. Чтобы свести к минимуму эти риски, нужно помнить, что все же журналист в первую очередь сообщает факты, а не дает личные советы.
Нина Фашио, журналист и европейский менеджер Solutions Journalism Network, сказала, что, по ее мнению, журналисты «не должны заигрывать с каким-либо активизмом». Иногда случается, что журналист становится членом какой-нибудь некоммерческой общественной организации и ему трудно «подняться над проблемой».
Конструктивная журналистика как глобальный тренд
Все участники дискуссии сошлись во мнении, что конструктивная журналистика может и должна быть принята во всем мире. Это одно из очень немногих нововведений, которое не требует никаких материальных затрат, но может оказать огромное положительное влияние на все человечество.
Принятие другого образа мышления может изменить мир. А развивая конструктивный журналистский подход к нашим материалам, мы можем вдохновить больше людей включить новости, а не выключить.