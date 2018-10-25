Любой контент за ваши деньги

Ныне компании сами превращаются в медиа. А значит, им нужен контент. Например, для сайта или корпоративного блога. Причем этот контент не должен быть лобовой рекламой. Он должен продвигать ценности и продукты исподволь, на фоне реально интересных для потребителей тем.

На этом запросе рынка основывается нативная реклама в СМИ. Редакции умеют производить интересный контент и продают этот свой навык сторонним компаниям. Контентные студии и бюро организованы во многих СМИ. Они чаще всего работают на рекламодателей-партнеров — сочиняют им материалы, которые потом размещаются в этом же СМИ.

Но Digiday отмечает новую тенденцию. Спрос на бренд-контент настолько велик, что контентные студии СМИ все больше начинают работать «на сторону», как агентства. Имея долгие и доверительные отношения с рекламодателями, они получают заказы на производство контента, который рекламодатели потом публикуют где-то еще.