Любой контент за ваши деньги

Издания становятся маркетинговыми контент-бюро
Ныне компании сами превращаются в медиа. А значит, им нужен контент. Например, для сайта или корпоративного блога. Причем этот контент не должен быть лобовой рекламой. Он должен продвигать ценности и продукты исподволь, на фоне реально интересных для потребителей тем.
На этом запросе рынка основывается нативная реклама в СМИ. Редакции умеют производить интересный контент и продают этот свой навык сторонним компаниям. Контентные студии и бюро организованы во многих СМИ. Они чаще всего работают на рекламодателей-партнеров — сочиняют им материалы, которые потом размещаются в этом же СМИ.
Но Digiday отмечает новую тенденцию. Спрос на бренд-контент настолько велик, что контентные студии СМИ все больше начинают работать «на сторону», как агентства. Имея долгие и доверительные отношения с рекламодателями, они получают заказы на производство контента, который рекламодатели потом публикуют где-то еще.
Эта тенденция несет как выгоды, так и риски. С одной стороны, дополнительные заказы –- это дополнительные деньги. С другой — бизнес этот низкомаржинальный и к тому же подрывает собственный рекламный статус издания, так как силы «задешево» отвлекаются на производство материалов, который не будут опубликованы в собственном СМИ и не принесут рекламных поступлений, более высокомаржинальных. С третьей стороны, если отказываться от таких заказов, то и этих денег не будет.
В России бизнес по производству контента для брендов тоже бурно развивается, но, в отличие от западных рынков, на нашем бал правят частники-надомники. В Европе и США бренды предпочитают обращаться к профессиональным структурам с соответствующими гарантиями качества и дисциплины. У нас в этой нише работают в основном фрилансеры. Однако, учитывая рост рынка и необозримые перспективы этого роста, профессиональные контент-бюро, созданные на базе редакций, тоже могут претендовать на его часть.