Создаем контент-план для соцсетей

Не заглядывайте слишком далеко вперед. Не планируйтеь контент более чем за месяц до публикации. «Постить как можно больше» — уже давно не универсальное решение.

Большая часть соцсетей ранжирует контент по релевантности, и лучшая стратегия для удержания лояльной аудитории — чутко реагировать на то, какой контент окажется наиболее успешным.

Деннис Юй, генеральный директор BlitzMetrics и соавтор Facebook Nation, рекомендует тратить 20% вашего времени на создание контента для Facebook, и 80% — на его оптимизацию. Поскольку мир социальных сетей вращается вокруг Facebook, применяйте этот подход и на других платформах.

В начале месяца за 1-2 дня распланируйте контент на этот месяц. Затем оценивайте успешность каждой публикации и продвигайте эффективный контент.