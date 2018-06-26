Кейсы

Создаем контент-план для соцсетей

Пошаговая инструкция

Контент-план для социальных сетей — шаблон трансляции идей и новостей вашего бизнеса в соцсетях. Хороший контент-план упрощает творческую и рутинную работу с социальными медиа: любой член команды может продолжить «с того же места». Вот как правильно его составить.

 

Прежде чем строить контент-план

 

Не изобретайте велосипед.  Разберитесь в целях и структуре типичного контент-плана для соцсетей, и это сильно упростит дальнейшую работу. Ознакомьтесь  с готовыми моделями, чтобы понять суть процесса, и настройте их под ваши цели. Вот шаблон контент-плана от Hootsuite, одной из ведущих компаний в сфере социальных медиа.

 

Не заглядывайте слишком далеко вперед. Не планируйтеь контент более чем за месяц до публикации. «Постить как можно больше» — уже давно не универсальное решение.

Большая часть соцсетей ранжирует контент по релевантности, и лучшая стратегия для удержания лояльной аудитории — чутко реагировать на то, какой контент окажется наиболее успешным.

Деннис Юй, генеральный директор BlitzMetrics и соавтор Facebook Nation, рекомендует тратить 20% вашего времени на создание контента для Facebook, и 80% — на его оптимизацию. Поскольку мир социальных сетей вращается вокруг Facebook, применяйте этот подход и на других платформах.

В начале месяца за 1-2 дня распланируйте контент на этот месяц. Затем оценивайте успешность каждой публикации и продвигайте эффективный контент.

 

Согласуйте частоту постов. Сколько раз в день размещать посты? Популярные источники по-разному оценивают одни и те же сервисы: CoSchedule рекомендует писать в Twitter по 15 раз в день, а Buffer считает, что и 3 раз достаточно.

Вы лучше знаете цели и аудиторию своего бизнеса. Подумайте, проверьте — и сами решите, как часто размещать контент на каждой из платформ.

 

Консолидируйте контент. Не планируйте отдельно каждый твит, пост в Instagram или запись на LinkedIn — потеряете время, которое нужно для бизнеса. Выберите и включите в контент-план ключевое сообщение — запись в блоге, видео на YouTube, Facebook Live show и т.д., —  а на других платформах в постах раскрывайте подробности. Если ваш основной контент — видео на YouTube о виньяса-йоге, в Twitter, Facebook и LinkedIn достаточно разместить несколько цитат из видео или комментариев к нему  — и не забыть про ссылки.

 

Доработка контент-плана

 

Выберите удобный формат для работы. Не нужно ничего сложного: используйте таблицы Google, Excel или любой сторонний инструмент по вашему выбору.

 

 

Будьте минималистичны. Не перегружайте контент-план. Вам понадобится:

 

•   концепция основного сообщения,

•   ссылка на основное сообщение,

•   дата и время публикации,

•   текст для сообщений,

•   изображения,

•   примечания, хэштеги, дополнительная информация и т. д.

Для каждого элемента создайте соответствующий столбец в плане, так будет легко добавить несколько строк и перенести план на следующий месяц.

Если все поля заполнены, основное сообщение распланировано, а частота постов согласована — контент-план готов.

Источник: incrussia.ru
Заходная иллюстрация: shutterstock.com
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26 июня 2018

Июн 26, 2018

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Кейсы

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