Создаем контент-план для соцсетей

Пошаговая инструкция
Контент-план для социальных сетей — шаблон трансляции идей и новостей вашего бизнеса в соцсетях. Хороший контент-план упрощает творческую и рутинную работу с социальными медиа: любой член команды может продолжить «с того же места». Вот как правильно его составить.
Прежде чем строить контент-план
Не изобретайте велосипед. Разберитесь в целях и структуре типичного контент-плана для соцсетей, и это сильно упростит дальнейшую работу. Ознакомьтесь с готовыми моделями, чтобы понять суть процесса, и настройте их под ваши цели. Вот шаблон контент-плана от Hootsuite, одной из ведущих компаний в сфере социальных медиа.
Не заглядывайте слишком далеко вперед. Не планируйтеь контент более чем за месяц до публикации. «Постить как можно больше» — уже давно не универсальное решение.
Большая часть соцсетей ранжирует контент по релевантности, и лучшая стратегия для удержания лояльной аудитории — чутко реагировать на то, какой контент окажется наиболее успешным.
Деннис Юй, генеральный директор BlitzMetrics и соавтор Facebook Nation, рекомендует тратить 20% вашего времени на создание контента для Facebook, и 80% — на его оптимизацию. Поскольку мир социальных сетей вращается вокруг Facebook, применяйте этот подход и на других платформах.
В начале месяца за 1-2 дня распланируйте контент на этот месяц. Затем оценивайте успешность каждой публикации и продвигайте эффективный контент.
Согласуйте частоту постов. Сколько раз в день размещать посты? Популярные источники по-разному оценивают одни и те же сервисы: CoSchedule рекомендует писать в Twitter по 15 раз в день, а Buffer считает, что и 3 раз достаточно.
Вы лучше знаете цели и аудиторию своего бизнеса. Подумайте, проверьте — и сами решите, как часто размещать контент на каждой из платформ.
Консолидируйте контент. Не планируйте отдельно каждый твит, пост в Instagram или запись на LinkedIn — потеряете время, которое нужно для бизнеса. Выберите и включите в контент-план ключевое сообщение — запись в блоге, видео на YouTube, Facebook Live show и т.д., — а на других платформах в постах раскрывайте подробности. Если ваш основной контент — видео на YouTube о виньяса-йоге, в Twitter, Facebook и LinkedIn достаточно разместить несколько цитат из видео или комментариев к нему — и не забыть про ссылки.
Доработка контент-плана
Выберите удобный формат для работы. Не нужно ничего сложного: используйте таблицы Google, Excel или любой сторонний инструмент по вашему выбору.
Будьте минималистичны. Не перегружайте контент-план. Вам понадобится:
• концепция основного сообщения,
• ссылка на основное сообщение,
• дата и время публикации,
• текст для сообщений,
• изображения,
• примечания, хэштеги, дополнительная информация и т. д.
Для каждого элемента создайте соответствующий столбец в плане, так будет легко добавить несколько строк и перенести план на следующий месяц.
Если все поля заполнены, основное сообщение распланировано, а частота постов согласована — контент-план готов.
Источник: incrussia.ru Заходная иллюстрация: shutterstock.com