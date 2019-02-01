«Журналист» № 02/2019

CОБЫТИЯ

Письма от наших читателей

Дайджест: коротко о важном

Мониторинг: хроника происшествий за декабрь 2018 — январь 201

МЕДИА

Максим Корнев, Камилла Нигматуллина, Всеволод Пуля Что тренд грядущий мне готовит? 5 направлений в развитии новых медиа

Алена Болдырева UX, какой дизайнер: дизайн пользовательского опыта: что это такое и почему он вам нужен?

Брайан Везелинг Openspace, openmind: как испанскому издательству El Pais удалось увеличить прибыль на 68% за пять лет

Андреа Родригес Настоящий друг: ежедневный новостной бюллетень от theSkimm, рассылаемый по e-mail, привлек внимание семи миллионов читателей. В чем секрет?

ГЛАВНОЕ

Холодно... Теплее... Горячо!

Светлана Распопова Расследование — это такой хирургический жанр: Роман Анин, в недавнем прошлом редактор отдела расследований «Новой газеты», — о задачах журналиста и опыте коллективной работы с коллегами из других стран

Алиса Кустикова Сто расследователей и одна награда: за что российская журналистка впервые получила британскую награду за расследования о коррупции

Светлана Распопова Расследователь — тоже человек: замглавреда «Новой газеты» Ольга Боброва объясняет, почему с большим оптимизмом смотрит на расследовательскую школу в России

Ирина Панкратова Иск с горы: что делать, если с вас хотят взыскать миллион рублей

Александра Литвинова Журналист и слеза ребенка: как сверять свой внутренний компас с профессиональными стандартами?

Марта Маркус Забивая гвозди, не бейте себя по пальцам: памятка для начинающего журналиста-расследователя

Мария Коробко Конечная инстанция: главный редактор газеты «Ставропольский репортер» — об особенностях регионального расследования

Светлана Распопова Почему в российских реанимациях нужно лежать голыми — тоже тема для расследования: интервью с Натальей Костарновой, корреспондентом «Православия и мира»

Инна Тимченко Пожалуй, пора!.. Как колымские журналисты «разгребали» наследие ГУЛАГа

ПРОФЕССИЯ

Надежда Ажгихина Или оставаться в болоте, или идти вперед. С кочки на кочку: беседа с автором и ведущим программы «Тем временем. Смыслы» Александром Архангельским

Алексей Ковалев Спасите наши уши: почему журналисты врут и при чем тут стандарты

Александр Колесниченко 5 ошибок редактора отдела Горький опыт доцента факультета журналистики МГУ

Галина Арапова Законотворческий зуд: грозит ли нам новый закон о СМИ?

Фотошкола: несколько слов про визуалов: фотокорреспондент «Коммерсанта» Кристина Кормильцева

Сергей Мешавкин Традиционные грабли «Известий»: графическую модель одной из старейших газет страны преследуют неприятности

Клуб молодого журналиста: новость из плохого воздуха



Школа фельетона: калигула от Пермского края

Архив: партийный подход— 1955