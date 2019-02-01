«Журналист» № 02/2019

Письма от наших читателей
Дайджест: коротко о важном
Мониторинг: хроника происшествий за декабрь 2018 — январь 201
Максим Корнев, Камилла Нигматуллина, Всеволод Пуля Что тренд грядущий мне готовит? 5 направлений в развитии новых медиа
Алена Болдырева UX, какой дизайнер: дизайн пользовательского опыта: что это такое и почему он вам нужен?
Брайан Везелинг Openspace, openmind: как испанскому издательству El Pais удалось увеличить прибыль на 68% за пять лет
Андреа Родригес Настоящий друг: ежедневный новостной бюллетень от theSkimm, рассылаемый по e-mail, привлек внимание семи миллионов читателей. В чем секрет?
Холодно... Теплее... Горячо!
Светлана Распопова Расследование — это такой хирургический жанр: Роман Анин, в недавнем прошлом редактор отдела расследований «Новой газеты», — о задачах журналиста и опыте коллективной работы с коллегами из других стран
Алиса Кустикова Сто расследователей и одна награда: за что российская журналистка впервые получила британскую награду за расследования о коррупции
Светлана Распопова Расследователь — тоже человек: замглавреда «Новой газеты» Ольга Боброва объясняет, почему с большим оптимизмом смотрит на расследовательскую школу в России
Ирина Панкратова Иск с горы: что делать, если с вас хотят взыскать миллион рублей
Александра Литвинова Журналист и слеза ребенка: как сверять свой внутренний компас с профессиональными стандартами?
Марта Маркус Забивая гвозди, не бейте себя по пальцам: памятка для начинающего журналиста-расследователя
Мария Коробко Конечная инстанция: главный редактор газеты «Ставропольский репортер» — об особенностях регионального расследования
Светлана Распопова Почему в российских реанимациях нужно лежать голыми — тоже тема для расследования: интервью с Натальей Костарновой, корреспондентом «Православия и мира»
Инна Тимченко Пожалуй, пора!.. Как колымские журналисты «разгребали» наследие ГУЛАГа
Надежда Ажгихина Или оставаться в болоте, или идти вперед. С кочки на кочку: беседа с автором и ведущим программы «Тем временем. Смыслы» Александром Архангельским
Алексей Ковалев Спасите наши уши: почему журналисты врут и при чем тут стандарты
Александр Колесниченко 5 ошибок редактора отдела Горький опыт доцента факультета журналистики МГУ
Галина Арапова Законотворческий зуд: грозит ли нам новый закон о СМИ?
Фотошкола: несколько слов про визуалов: фотокорреспондент «Коммерсанта» Кристина Кормильцева
Сергей Мешавкин Традиционные грабли «Известий»: графическую модель одной из старейших газет страны преследуют неприятности
Клуб молодого журналиста: новость из плохого воздуха
Школа фельетона: калигула от Пермского края
Архив: партийный подход— 1955