«Журналист» № 04/2019

CОБЫТИЯ

Письма от наших читателей

Дайджест: коротко о важном

Мониторинг: хроника происшествий за за истекший месяц

МЕДИА

Алена Болдырева Высшие способности и низшие потребности: основатель паблика MDK — о том, каково это — понимать, что управляешь сознанием масс, и почему людям нравится черный юмор

Владимир Стасов Слияние 104 лун: генеральный директор медиахолдинга «Республика Башкортостан» Венера Хакимова — об особенностях работы большого регионального издательского дома

Сергей Смирнов «Яндекс». Сожмется всё: кто сегодня является российским медиахолдингом № 1

Джун-Най Лау Не всякому всячина: как устроено издательство Stuff, подробно рассказывает Шинейд Баучер, генеральный директор компании

Даниэла Пена Сделано в Америке. Латинской: интересные цифровые проекты все чаще рождаются в Латинской Америке благодаря новаторскому применению в новостных материалах фотографий и виде

ГЛАВНОЕ

Смеяться, право, не грешно. Но страшно: сатира и юмор в СМИ: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?»

Галина Арапова, Роман Жолудь Не шутите, да не судимы будете: о чем нужно помнить, планируя публиковать сатирические материалы и карикатуры в российских СМИ?

Вадим Шестопалов Джокер бьет туза: о сатирических зарубежных СМИ, которые вошли в историю

Этот стон у нас смехом зовется: о юморе и сатире на российском ТВ

Александр Никитушин Шутки в сторону: главред «Красной бурды» Владимир Логинов о причинах окончательного и бесповоротного ухода в цифр

Красивый Меринов: когда карикатурист круче колумниста

Леонид Флорентьев С Луны свалились: король ужасов Стивен Кинг назвал Гэри Ларсона уникумом. Это он Васю Дубова не видел

Дарья Аминова Фейки без злого умысла: топ-10 массовых розыгрышей читающей публики

ПРОФЕССИЯ

Надежда Ажгихина Космос надо уважать: Юрий Батурин — летчик-космонавт, давний друг ЖУРНАЛИСТА и один из авторов Закона РФ о средствах массовой информации

Егор Королев Аудитория, куда несешься ты? Чем привлечь и увлечь читателя? ЖУРНАЛИСТ прислушался к тем, кто не хоронит печатные СМИ, а работает, работает и еще раз работает

Елена Вартанова, Ольга Смирнова Российская региональная пресса: направления профессионального роста: конкурс «Золотой фонд российской прессы» проводится ЖУРНАЛИСТОМ совместно с факультетами журналистики ведущих университетов

Ирина Денисова Жить тебе во время перемен: а ведь предупреждал Конфуций

Юрий Трубников Черно-белый юмор: фотографы без чувства юмора есть, но с этим чувством их больше

Сергей Мешавкин Непредумышленное самоубийство: несовпадение заголовка и иллюстрации погубит даже лучший текст

Клуб молодого журналиста: шутки детям не игрушка

Школа фельетона Евгений и злодей: в сентябрьском номере «Крокодила» за 1974 год (№ 27) появилась подборка сатирических стихов Евгения Евтушенко. В их числе — вот этот как бы фельетон

Архив: несуществующая надпись, чудеса верстки, мастера заголовка и другие