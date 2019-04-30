«Журналист» № 05/2019

CОБЫТИЯ

Владимир Стасов Луч солнца золотого: в Москве прошел ежегодный деловой форум «Качественная пресса и перспективы ее развития»

Надежда Ажгихина Молчание ягнят: 3 мая — Всемирный день свободы прессы. Ситуация ухудшается с каждым годом

Дайджест: коротко о важном

Мониторинг: хроника происшествий за истекший месяц

МЕДИА

Иван Сурвилло Журналист, будь человеком! Никита Могутин — сооснователь новостного издания Baza — о расходах на проект, критике, стыде, хайпе на смерти Юлии Началовой и главном принципе журналистики

Брайан Везелинг, Неха Гупта Болливудская улыбка: руководители ведущих индийских издательских домов — о причинах радикальных перемен и о том, как к ним приспосабливаются местные медиа

Симона Флюкигер По оперативным данным: как The New York Times использует data, чтобы повышать конверсию сайта и удерживать аудиторию

Александра Жуковская Рижский бальзам на российские раны: как в латвийском издании DELFI поняли, что ключ к расширению аудитории в будущем — начать говорить с молодежью сейчас

Всеволод Пуля Катокеры падают дважды: все следят за трафиком на своих сайтах. Драма в том, что почти все делают это неправильно

ГЛАВНОЕ

Радио пассивные осадки: в России радио слушает каждый второй. Это — самые активные и мобильные люди

Светлана Распопова Говорит и показывает «Эхо Москвы»: Сергей Бунтман о том, как меняется радиостанция

Людмила Круглова, Анастасия Самосудова Побочный сын эфира: у подкастинга в России большие перспективы

Екатерина Болотова, Людмила Круглова, Геннадий Сырков Радио вещает — слушатель спит: о чем сегодня по ночам говорят московские радиостанции

Надежда Ажгихина Драйв от эфира и добрые гаишники: почему передачи о театре слушают даже те, кто никогда не видел ни одного «живого» спектакля

Людмила Болотова, Екатерина Болотова, Елена Шевелева Волнующий запах кулис и эфира: насколько востребованы радиоспектакли сегодня

Юлия Дунце Соло для часов без кукушки: у радио «Моховая, 9» все как у настоящей радиостанции



РЫНОК

Александр Никитушин Мурзилка вышел в YouTube: наш ответ лорду Волан-де-Морту

Владимир Дейнега Правнуки Железного потока: летопись малой родины и крестники газеты

ПРОФЕССИЯ

Роман Жолудь, Светлана Кузеванова Ave, цензор: что делать, если доступ к вашему сайту оказался закрыт? Рекомендации Центра защиты прав СМИ

Надежда Ажгихина, Марина Некрасова еще не принцесса, но уже не Золушка: Агентству социальной информации —т25 лет

Сергей Шахиджанян Фото и видео для радио: «Я понял, что снимать видео — даже проще, чем фото»

Сергей Мешавкин Газета без удобств: дизайнеру стоит поставить себя на место читателя

Владимир Славкин Диагноз — просторечие: важно понять, когда оно необходимо

Клуб продвинутого журналиста Не то…

Школа фельетона «Свобода» выбрала Довлатова