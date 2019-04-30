«Журналист» № 05/2019

Владимир Стасов Луч солнца золотого: в Москве прошел ежегодный деловой форум «Качественная пресса и перспективы ее развития»
Надежда Ажгихина Молчание ягнят: 3 мая — Всемирный день свободы прессы. Ситуация ухудшается с каждым годом
Дайджест: коротко о важном
Мониторинг: хроника происшествий за истекший месяц
Иван Сурвилло Журналист, будь человеком! Никита Могутин — сооснователь новостного издания Baza — о расходах на проект, критике, стыде, хайпе на смерти Юлии Началовой и главном принципе журналистики
Брайан Везелинг, Неха Гупта Болливудская улыбка: руководители ведущих индийских издательских домов — о причинах радикальных перемен и о том, как к ним приспосабливаются местные медиа
Симона Флюкигер По оперативным данным: как The New York Times использует data, чтобы повышать конверсию сайта и удерживать аудиторию
Александра Жуковская Рижский бальзам на российские раны: как в латвийском издании DELFI поняли, что ключ к расширению аудитории в будущем — начать говорить с молодежью сейчас
Всеволод Пуля Катокеры падают дважды: все следят за трафиком на своих сайтах. Драма в том, что почти все делают это неправильно
Радио пассивные осадки: в России радио слушает каждый второй. Это — самые активные и мобильные люди
Светлана Распопова Говорит и показывает «Эхо Москвы»: Сергей Бунтман о том, как меняется радиостанция
Людмила Круглова, Анастасия Самосудова Побочный сын эфира: у подкастинга в России большие перспективы
Екатерина Болотова, Людмила Круглова, Геннадий Сырков Радио вещает — слушатель спит: о чем сегодня по ночам говорят московские радиостанции
Надежда Ажгихина Драйв от эфира и добрые гаишники: почему передачи о театре слушают даже те, кто никогда не видел ни одного «живого» спектакля
Людмила Болотова, Екатерина Болотова, Елена Шевелева Волнующий запах кулис и эфира: насколько востребованы радиоспектакли сегодня
Юлия Дунце Соло для часов без кукушки: у радио «Моховая, 9» все как у настоящей радиостанции
Александр Никитушин Мурзилка вышел в YouTube: наш ответ лорду Волан-де-Морту
Владимир Дейнега Правнуки Железного потока: летопись малой родины и крестники газеты
ПРОФЕССИЯ
Роман Жолудь, Светлана Кузеванова Ave, цензор: что делать, если доступ к вашему сайту оказался закрыт? Рекомендации Центра защиты прав СМИ
Надежда Ажгихина, Марина Некрасова еще не принцесса, но уже не Золушка: Агентству социальной информации —т25 лет
Сергей Шахиджанян Фото и видео для радио: «Я понял, что снимать видео — даже проще, чем фото»
Сергей Мешавкин Газета без удобств: дизайнеру стоит поставить себя на место читателя
Владимир Славкин Диагноз — просторечие: важно понять, когда оно необходимо
Клуб продвинутого журналиста Не то…
Школа фельетона «Свобода» выбрала Довлатова