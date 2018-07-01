«Журналист» № 07/2018

КОМАНДА

ИНСТРУКТАЖ Редактор и дизайнер: руководство пользователя: как добиться гармонии, синергии и единения душ

МАКЕТ

СЕТКА Уроки черчения: модульная сетка как залог комфортного чтения газеты

РАСЧЕТ Инженерам газетных полос: как с помощью простой арифметики построить гибкую сетку

СТРАНИЦЫ

Обложка Неповторимая узнаваемость. Модель первой полосы должна быть гибкой: жесткая схема верстки удобна редакции, а не читателю

Анонсы Что поставить на первую полосу? Как анонсы на обложке могут мешать или помогать формировать нужную аудиторию

Развороты Иерархия элементов на газетном развороте: разворот как единое пространство: простые способы упорядочить верстку и сделать ее осмысленной

Композиция Если на полосе есть только один материал: несколько простых способов сделать так, чтобы страница не выглядела серой и унылой

ФОРМАТЫ

Информпакет Упакуйте мне, пожалуйста: как информационные пакеты помогают лучше рассказывать истории

Врезы и боксы И текст, и графика: простые способы разнообразить подачу материала и сделать оформление более эффективным

Краткие формулы Альтернатива кирпичу: связный текст — не обязательно лучший способ рассказать историю

Инфографика Картинки со смыслом: основные графические приемы подачи информации в газетах

ФОТО

Документалистика Планирование документальных снимков: что может сделать редактор небольшого издания, чтобы улучшить качество фотографий?

Подписи О чем говорит ваша подпись: подписи к фотографиям: почему они важны и на что редакторы должны обращать внимание

Групповой снимок «Расстрела на рассвете» не будет. Как заставить работать неудачный групповой снимок: несколько идей для дизайнеров и редакторов

Ошибки Несколько верных способов прогневать фотобогов: преступления дизайна против здравого смысла

Репортаж Если фотоаппарат стошнило: как правильно сверстать «фоторепортаж»



БУКВЫ

Заголовки Газетный заголовок: структура и содержание. Если вам тяжело придумать нормальный заголовок к материалу, значит, вы не понимаете, о чем ваш текст

Типографика Внимание к деталям: ошибки, которые способны испортить впечатление даже от самого интересного дизайна

