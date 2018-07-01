«Журналист» № 07/2018

ИНСТРУКТАЖ Редактор и дизайнер: руководство пользователя: как добиться гармонии, синергии и единения душ
СЕТКА Уроки черчения: модульная сетка как залог комфортного чтения газеты
РАСЧЕТ Инженерам газетных полос: как с помощью простой арифметики построить гибкую сетку
Обложка Неповторимая узнаваемость. Модель первой полосы должна быть гибкой: жесткая схема верстки удобна редакции, а не читателю
Анонсы Что поставить на первую полосу? Как анонсы на обложке могут мешать или помогать формировать нужную аудиторию
Развороты Иерархия элементов на газетном развороте: разворот как единое пространство: простые способы упорядочить верстку и сделать ее осмысленной
Композиция Если на полосе есть только один материал: несколько простых способов сделать так, чтобы страница не выглядела серой и унылой
Информпакет Упакуйте мне, пожалуйста: как информационные пакеты помогают лучше рассказывать истории
Врезы и боксы И текст, и графика: простые способы разнообразить подачу материала и сделать оформление более эффективным
Краткие формулы Альтернатива кирпичу: связный текст — не обязательно лучший способ рассказать историю
Инфографика Картинки со смыслом: основные графические приемы подачи информации в газетах
Документалистика Планирование документальных снимков: что может сделать редактор небольшого издания, чтобы улучшить качество фотографий?
Подписи О чем говорит ваша подпись: подписи к фотографиям: почему они важны и на что редакторы должны обращать внимание
Групповой снимок «Расстрела на рассвете» не будет. Как заставить работать неудачный групповой снимок: несколько идей для дизайнеров и редакторов
Ошибки Несколько верных способов прогневать фотобогов: преступления дизайна против здравого смысла
Репортаж Если фотоаппарат стошнило: как правильно сверстать «фоторепортаж»
Заголовки Газетный заголовок: структура и содержание. Если вам тяжело придумать нормальный заголовок к материалу, значит, вы не понимаете, о чем ваш текст
Типографика Внимание к деталям: ошибки, которые способны испортить впечатление даже от самого интересного дизайна