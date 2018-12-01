«Журналист» № 12/2018

Письма от наших читателей
Малотиражки: это как лесковская блоха — чем меньше, тем труднее мастерить. Письмо Анжелы Ударцевой о жизни редакции в Магаданской области
Дайджест: коротко о важном
Мониторинг: хроника происшествий за истекший месяц
Андрей Мирошниченко Универсальный сержант: как изменятся функции журналиста в 2019 году
Анастасия Романова Меньшие братья следят за тобой: о трендах в журналистике, медиа и технологиях
Камилла Нигматуллина Я бы в медиа пошел: трендвотчер — это не порода собак
Медиарецепты О вкусной и здоровой прессе
Брайан Везелинг Подписка и рассылка командуют парадом: как заставить читателей вернуться и расширить возможности для подписки? Опыт редакции The Washington Post
А еще мы немножко шьем: нет ничего постояннее временных трудностей. Особенно в смысле нехватки денег. О том, на какие выдумки хитры наши неистребимые СМИ
Александр Никитушин Cosmo как предчувствие: чем хороша формула «print + digital + event», объясняет управляющий директор группы изданий Cosmopolitan Мария Колмакова
Камилла Нигматуллина С тележкой в газету: издатели повсеместно начинают торговлю не контентом, а буквально трусами. Что случилось в медийных онлайн-продажах в последние годы
Валентина Пермякова Огни маленького города: «Проводить ивенты, как мы, — это реальная возможность «подняться над схваткой» и сделать что-то реально крутое»
Колин Моррисон Розово-желтые дни: почему The Financial Times — великая газета и одно из самых продвинутых изданий в цифровом отношении
Светлана Кузеванова Закон что дышло, но суров: чем обернутся комментарии в интернете
Сергей Ильченко Не ругайтесь форматом: уж замуж за Бузову — невтерпеж. ТВ — зрителю: «Ешь что дают». Зритель морщится, но ест
Леонид Флорентьев Подневольный сын эфира, или Не забудьте выбросить телевизор: когда с золотого крыльца выгоняют царя, царевича, короля и королевича, там остаются сапожник и портной. Почему деградирует российское телевидение
Олег Шевцов И все-таки мы вертимся: пять идей дополнительного заработка для региональных медиа
Алена Болдырева 7 простых шагов к эффективному медиакиту: первое впечатление нельзя произвести дважды
Максим Сычев Автоматизируй с умом: что такое умные и автоматизированные продажи рекламы и почему современному издателю нужно ими заниматься
Александр Никитушин Печать на семи холмах: о ситуации на московском рынке полиграфии — президент МАП Борис Кузьмин и коммерческий директор «Прайм Принт Москва» Андрей Малахов
Надежда Ажгихина Подтяжки для практики: Галина Лазутина о том, зачем нужен «Медиаэтический стандарт»
Сергей Мешавкин И с вас, бойцы, хоть шерсти клок: свои пять копеек в «левые» доходы редакции вполне могут принести и ее дизайнеры с фотографами
Андрей Мирошниченко Человек с неприятным лицом: нужный момент и нужный ракурс помогают придать реальности нужный вид
Школа фельетона: незабываемый декан: даже сумасшедший профессор может многому научить, если студент тянется к знаниям
Клуб молодого журналиста: в жанре объяснительной записки: студенты начинают свой путь в профессию чаще всего с новостей, точнее, с прессух. Ох, искушение!
Авторы года: пять человек, которые в этом году изменили наш журнал к лучшему