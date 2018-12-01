«Журналист» № 12/2018

CОБЫТИЯ

Письма от наших читателей

Малотиражки: это как лесковская блоха — чем меньше, тем труднее мастерить. Письмо Анжелы Ударцевой о жизни редакции в Магаданской области

Дайджест: коротко о важном

Мониторинг: хроника происшествий за истекший месяц

МЕДИА

Андрей Мирошниченко Универсальный сержант: как изменятся функции журналиста в 2019 году

Анастасия Романова Меньшие братья следят за тобой: о трендах в журналистике, медиа и технологиях

Камилла Нигматуллина Я бы в медиа пошел: трендвотчер — это не порода собак

Медиарецепты О вкусной и здоровой прессе

Брайан Везелинг Подписка и рассылка командуют парадом: как заставить читателей вернуться и расширить возможности для подписки? Опыт редакции The Washington Post

ГЛАВНОЕ

А еще мы немножко шьем: нет ничего постояннее временных трудностей. Особенно в смысле нехватки денег. О том, на какие выдумки хитры наши неистребимые СМИ

Александр Никитушин Cosmo как предчувствие: чем хороша формула «print + digital + event», объясняет управляющий директор группы изданий Cosmopolitan Мария Колмакова

Камилла Нигматуллина С тележкой в газету: издатели повсеместно начинают торговлю не контентом, а буквально трусами. Что случилось в медийных онлайн-продажах в последние годы

Валентина Пермякова Огни маленького города: «Проводить ивенты, как мы, — это реальная возможность «подняться над схваткой» и сделать что-то реально крутое»

Колин Моррисон Розово-желтые дни: почему The Financial Times — великая газета и одно из самых продвинутых изданий в цифровом отношении

ПРОФЕССИЯ

Светлана Кузеванова Закон что дышло, но суров: чем обернутся комментарии в интернете

Сергей Ильченко Не ругайтесь форматом: уж замуж за Бузову — невтерпеж. ТВ — зрителю: «Ешь что дают». Зритель морщится, но ест

Леонид Флорентьев Подневольный сын эфира, или Не забудьте выбросить телевизор: когда с золотого крыльца выгоняют царя, царевича, короля и королевича, там остаются сапожник и портной. Почему деградирует российское телевидение

Олег Шевцов И все-таки мы вертимся: пять идей дополнительного заработка для региональных медиа

Алена Болдырева 7 простых шагов к эффективному медиакиту: первое впечатление нельзя произвести дважды

Максим Сычев Автоматизируй с умом: что такое умные и автоматизированные продажи рекламы и почему современному издателю нужно ими заниматься

РЫНОК

Александр Никитушин Печать на семи холмах: о ситуации на московском рынке полиграфии — президент МАП Борис Кузьмин и коммерческий директор «Прайм Принт Москва» Андрей Малахов

Надежда Ажгихина Подтяжки для практики: Галина Лазутина о том, зачем нужен «Медиаэтический стандарт»

Сергей Мешавкин И с вас, бойцы, хоть шерсти клок: свои пять копеек в «левые» доходы редакции вполне могут принести и ее дизайнеры с фотографами

Андрей Мирошниченко Человек с неприятным лицом: нужный момент и нужный ракурс помогают придать реальности нужный вид

Школа фельетона: незабываемый декан: даже сумасшедший профессор может многому научить, если студент тянется к знаниям

Клуб молодого журналиста: в жанре объяснительной записки: студенты начинают свой путь в профессию чаще всего с новостей, точнее, с прессух. Ох, искушение!

Авторы года: пять человек, которые в этом году изменили наш журнал к лучшему