Эксперты: самые высокие призовые фонды у журналистских конкурсов, специализирующихся на научной журналистике

Лидирует по призам для журналистов конкурс Tech in Media’19, призовой фонд которого составляет 2,3 млн рублей. Непосредственно победитель получает всего 100 тысяч рублей, однако самих победителей выбирают в 23 номинациях. Спонсорами фонда конкурса стали компания BIOCAD, Российская венчурная компания и GE Healthcare Life Sciences. РВК является организатором, биотехнологическая компания — партнером конкурса, производитель диагностического оборудования поддерживает финансово одну номинацию.

Роман Иванов, вице-президент по исследованиям и разработкам компании BIOCAD:

Мы поддерживаем Tech in Media, потому что считаем важным рассказывать о российской науке и продвигать разработки наших ученых в области биотехнологий. За последние 10 лет российские инновационные компании достигли больших успехов. И мы должны поддерживать и помогать журналистам, способным грамотно и интересно рассказывать про события в науке.

Чаще всего в этом конкурсе побеждали журналисты журналов «Кот Шредингера» и «Наука и жизнь», а также интернет-издания «Чердак».

Второй по размеру фонда конкурс обеспечивает Фонд Андрея Первозванного, который при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и фонда целевого капитала «Истоки» проводит конкурс среди журналистских работ, посвященных семье и семейным ценностям. Здесь на кону стоит 1 240 000 рублей, победители нескольких номинаций получают по 55 тысяч рублей.

Призовой фонд конкурса «Золотое перо» немного не дотягивает до миллиона — 940 тысяч рублей. Журналист года получает 100 тысяч рублей, по номинациям — по 70 тысяч рублей. Близкий по размеру фонда конкурс «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи» инициировало Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Ежегодно здесь в четырех номинациях раздают 864 тысячи рублей в целом, победителей в 4 номинациях награждают денежными призами в размере 120 тысяч рублей.

Не афиширует призовой фонд Андрей Малахов, который ежегодно среди юных журналистов разыгрывает 10 путевок. Победители его конкурса «Будущее» получают возможность посетить профессиональные мастер-классы от Андрея Малахова и его коллег. Призом является туристическая поездка на одного человека, включающая авиаперелет из Москвы и обратно, трансфер и проживание в отеле категории 4* или 5*, туристическую экскурсионную программу. Организационную поддержку известному телеведущему оказывает Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России».

Значительная часть из оставшихся конкурсов в качестве призов победителям раздают памятные подарки, дипломы и благодарственные письма. Тем не менее журналисты участвуют и в таких конкурсах, поскольку для пишущего человека иногда признание оказывается не менее важным фактором, чем денежный приз.

На днях был объявлен прием работ на конкурс журналистики Tech in Media. К участию в конкурсе приглашаются журналисты федеральных и региональных СМИ, опубликовавших работы по тематическим трекам конкурса: «Венчурный бизнес», «Беспилотный транспорт», «Искусственный интеллект и машинное обучение», «Технологический энтузиаст», «Биотехнологии и генная инженерия».