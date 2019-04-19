Подведены итоги Всероссийских конкурсов СМИ-2018

Церемония награждения с вручением дипломов, призов и подарков состоялась 18 апреля на Деловом форуме «Качественная пресса и перспективы ее развития». Фотоотчет — здесь.

Конкурс «ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГОДА»

конкурс проводится при поддержке

Совета Федерации Федерального Собрания РФ,

Медиаинститута общественного здоровья

Победители

Дмитричкова Елена Александровна — «Социальная газета», Самарская область, г. Самара

Спиридонова Людмила Петровна — газета «Новоторжский вестник», Тверская область, г.Торжок

Дейнега Владимир Михайлович — газета «Заря Кубани», Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани

Специальным дипломом отмечены

Сабурова Нина Юрьевна — «Ордынская газета», Новосибирская область, р.п. Ордынское

Мызникова Юлия Сергеевна — газета «Миасский рабочий», Челябинская область, г. Миасс

Зуева Елена Николаевна — журнала «ОбнинскLife», Калужская область, г. Обнинск

Южакова Елена Михайловна — газета «Городские новости», Красноярский край, г. Красноярск

Конкурс «ГОЛОС ПАРЛАМЕНТА»

конкурс проводится совместно

с Советом Федерации Федерального Собрания РФ

Победители

газета «Власть Советов», Краснодарский край, ст. Выселки

газета «Новоторжский вестник, Тверская область, г. Торжок

«Областная газета», Свердловская область, г. Екатеринбург

Конкурс «ЗОЛОТОЙ ЛОТОС»

Победитель

газета «Ирбейская правда», Красноярский край, с. Ирбейское

Почетный диплом

газета «Валдай», Новгородская область, г. Валдай

газета «Рязанские ведомости», Рязанская область, г. Рязань

газета «Пульс-Северное Приморье», Приморский край, г. Арсеньев

газета «Морозовский вестник», Ростовская область, г. Морозовск

газета «Власть Советов», Краснодарский край,

Конкурс «ХРУСТАЛЬНАЯ МАТРЕШКА»

Победитель

газета «Торжокская неделя», Тверская область, г. Торжок

Почетный диплом

«Алапаевская газета», Свердловская область, г. Алапаевск

газета «Наше время», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

газета «Сельский восход, газета, Липецкая область, с. Измалково

газета «Шахтинские известия», Ростовская область, г. Шахты

газета «Рабочая правда», Свердловская область, г. Полевской

Конкурс «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

Победитель

журнал «Тюменские непоседы», Тюменская область, г. Тюмень

Специальный диплом

журнал «Сибирячок», Иркутская область, г. Иркутск

Конкурс «ЛУЧШЕЕ КОРПОРАТИВНОЕ СМИ»

Победитель

газета «Наша компания «МОРСКОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», г. Санкт-Петербург

Конкурс «ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН СМИ»

Победители

в номинации «Лучшее использование инфографики»

Лауреат — «Областная газета» (Екатеринбург)

Дипломант — «Рабочая правда» (Полевской, Свердловская область)

Знак отличия — «Земля ветлужская» (Нижегородская область)

в номинации «Лучшее использование документальных фотографий»

Дипломант — «Областная газета» (Екатеринбург)

Дипломант — «Рабочая правда» (Полевской, Свердловская область)

в номинации «Лучший информационный пакет»

Лауреат — «Областная газета» (Екатеринбург)

Лауреат — «Земля ветлужская» (Нижегородская область)

Знак отличия — «Югорский вестник» (Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

Фотограф: Юлия Трубникова