Подборка конкурсов для молодых журналистов

1. Конкурс для журналистов и блогеров из регионов России «Энергия воды» от энергетического холдинга «РусГидро».

К участию в ежегодном конкурсе приглашают журналистов региональных печатных и интернет-изданий, информационных агентств, радиостанций и телеканалов, а также блогеров. Жюри конкурса принимают публикации, сюжеты и посты в блогах, вышедших в период с 16 октября 2021 года по 15 октября 2022 года. Как сообщают организаторы, победители будут опубликованы на корпоративном сайте РусГидро в ноябре-декабре 2022 года и получат дипломы и ценные призы. За 14 лет дипломантами конкурса уже стали более 300 региональных журналистов и блогеров.

Подробнее: http://www.rushydro.ru/press/konkurs/energiya-vody-2022/

2. Всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование — 2022» от Минпросвещения России.

В состав Экспертного совета конкурса войдут журналисты ведущих федеральных СМИ, представители научного сообщества, вузов, готовящих специалистов в сфере медиаиндустрии и журналистики, а также заслуженные педагоги и эксперты. По словам Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, главные цели проекта — поддержка и поощрение авторов, пишущих на тему образования, повышение престижа профессии учителя в России и продвижение лучших педагогических практик. Конкурсные заявки (лучшие материалы, опубликованные во всех типах СМИ с 1 декабря 2021 года до окончания приема заявок) принимаются на сайте до 30 октября 2022 года.

3. Региональный творческий конкурс молодых журналистов «МЕДИА NEXT-2022» в Брянской области

Как сообщили организаторы, к участию в состязании приглашаются творческие сотрудники электронных и печатных СМИ Брянской области, внештатные авторы областных и федеральных средств массовой информации, проживающие на территории Брянской области, в возрасте до 35 лет. Конкурс проводит департамент внутренней политики и Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

Подробнее: https://guberniya.tv/obshhestvo/dlya-molodyh-bryanskih-zhurnalistov-obyavlen-konkurs-media-next-2022/

4. Союз журналистов России в партнерстве с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей проводит международный конкурс документальных фильмов и телевизионных программ — телекинофорум «Новая реальность»

Для участия в конкурсе принимаются российские и зарубежные документальные и телевизионные проекты производства 2020-2022 гг. Он будет проходить с 19 по 22 июля 2022 года в Туле. В конкурсе будет 9 номинаций по различным направлениям, в которых участники смогут ярко проявить свои творческие способности. Работы принимаются на русском языке, государственных языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранных языках (с обязательным наличием субтитров на русском языке).

Подробнее: http://newreality.tv/

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