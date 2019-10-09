Журналисты — как велосипедисты. Что случится, если перестать крутить педали

Конечно, семинары-тренинги-конференции — это не только возможность «прокачки скиллов», но и возможность личностного роста. Погружение в ту или иную тематику, общение с экспертами очень влияет на качество контента. Так, на апрельской конференции «Права и благополучие людей с инвалидностью», организованной в рамках проекта Public Diplomacy. EU in Russia, затрагивались темы, прежде почти табуированные в СМИ: инвалидность и право на секс, свободу и бизнес. Результатом стал спецпроект у нас на сайте, положивший начало откровенному и очень важному для людей с ограниченными возможностями разговору — «Право имеют!».

Светлана Рузлева, главный редактор информационного агентства «Социум», Тверь:

— Недавно попыталась записаться на виртуальные курсы, где предлагалось за месяц обучиться разным премудростям: писать «правильные статьи» и «продающие тексты». Журналистикой я занимаюсь с 1981 года, и мне было очень интересно, что понимается под «правильными статьями». Заниматься «продающими текстами» я не планировала. Уже с первых минут стало ясно, что преподаватель вообще не имеет понятия ни о статье, ни о корреспонденции, ни о заметке. Его цель была проста: вывести нас, записавшихся, на прочную коммерческую основу.

Я далека от осуждения: различных курсов, вебинаров и лекториев стало очень много. И раз уж человек потратил свое время и разработал курс, он рассчитывает на то, что ему воздастся сторицей. Наверняка в виртуальном мире существует масса возможностей для повышения собственного профессионального уровня. Это особенно важно для тех, кто живет в отдаленных регионах, небольших городах и не всегда имеет возможность оторваться от рабочего процесса, чтобы куда-то поехать учиться. Но надо четко понимать, где и что искать. Честно скажу, у меня не всегда получается. Я считаю, что семинар, тренинг или курсы могут принести большую пользу, если посещать их традиционно, в аудитории с преподавателем или экспертом.

Для меня важно, что на таких семинарах я не одна. Я понимаю, что рядом со мной, а не где-то на краю света, сидят коллеги. Мы вместе учимся, спорим, вырабатываем предложения.

Вспоминаю, как тринадцать лет назад журналистов, которые пишут и вещают на социальные темы, собрали в Москве на большой семинар по вопросам демографии. Известные ученые, эксперты, практики и теоретики занимались с нами важнейшими вопросами. Мы получили эксклюзивную информацию о том, как обстоит дело в наше стране. Мы учились видеть многие проблемы, которые стали причиной сложившегося положения, о которых раньше не задумывались.

Семинар стал началом образовательного проекта, мы встречались в столице в течение двух лет и уже стали понимать, что журналистскому сообществу надо предлагать что-то конкретное для системного освещения социальных проблем. Так у нас родилась идея информационного агентства, которое занималось бы социальными вопросами, интересовалось гражданской активностью и освещало бы интересные идеи и инициативы. И мы в Твери создали наш «Социум», которому сегодня уже 12 лет.

В прошлом году, к примеру, мы разместили там 943 материала о самых обычных людях, которые хотят и умеют изменить жизнь к лучшему здесь и сейчас, о бескорыстной помощи тем, кому трудно. Таких людей в нашем регионе — да и во всей стране – много, о них практически не говорят федеральная пресса и ТВ. И если бы в свое время я не поехала на тот международный семинар, у нас бы не было нашего информационного ресурса, который незаметно стал главным делом жизни для нашего маленького коллектива.