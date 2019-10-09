Журналисты — как велосипедисты. Что случится, если перестать крутить педали

О необходимости непрерывного образования
Лариса Муравьева, журналист, креативный продюсер телекомпании ТВ2, Томск:
— Профессиональный рост — это как езда на велосипеде: перестаешь крутить педали — сначала отстаешь от других, потом падаешь. Медийный ландшафт меняется. Это раньше немногочисленным традиционным СМИ можно было не напрягаться — что бы ни написал и как бы ни смонтировал, все равно прочитают и посмотрят, потому что альтернативы нет. А сейчас за аудиторию надо бороться — доказывать, что именно твое СМИ достойно внимания и уважения. Особенно если обстоятельства меняются и журналистам приходится приобретать новую специализацию.
Так было с ТВ2 — в 2015 году одну из первых независимых телекомпаний в стране закрыли госструктуры. Оставшаяся после закрытия часть редакции ТВ2 продолжила работу в интернете. Сфера для телевизионщиков была новой. Начинали с азов. Учились. И продолжаем учиться до сих пор — как правильно создавать мультимедийные материалы, «расшаривать» их по сетям, привлекать новую аудиторию, запускать краудфандинг для проектов и зарабатывать на новом рекламном рынке. Поэтому важность семинаров и тренингов, обучающих новым компетенциям, переоценить сложно.
Можно потратить недели, изучая «методом тыка» скрытые возможности платформы Tilda, а можно узнать все, что нужно, за несколько часов. Или можно сутками серфить по интернету в поисках лучших сервисов для создания анимированных инфографик, а можно за одну лекцию в летней академии в Салониках, куда я попала этим летом, получить готовый набор ссылок на нужные ресурсы с подробным рассказом о том, как это работает. Так что регулярное профобучение сотрудников на ТВ2 приветствуется и поощряется.
Кроме того, профессиональные тусовки предполагают встречи, общение и налаживание дружеских связей с коллегами из других регионов и стран. Мы помогаем друг другу с поиском экспертов, героев, разработкой тем — материалы по результатам совместных блог-туров или пресс-туров показывают, насколько типичны проблемы в разных уголках страны. Иногда коллеги сами готовы выступать в роли спикеров — так, после одной из поездок удалось, помимо прочего, привезти фантастический рассказ Светланы Анохиной о Дагестане (о женском пространстве Кавказа, о взрослых мужчинах, которые играют в индейцев, о частных семейных историях, которые сложились в историю республики). Или во время недавней учебы в летней академии журналистики в Салониках познакомилась с Татьяной Брицкой из Мурманска, которая незадолго до этого посещала лагерь в Шиесе и очень понятно объясняла, почему люди уже год, сменяя друг друга, живут в палатках, протестуя против «экотехнопарка». Хоть Шиес и далеко от Томска, но проблема утилизации мусора общая, а о протестах в Архангельской области федеральные СМИ не рассказывают.
Конечно, семинары-тренинги-конференции — это не только возможность «прокачки скиллов», но и возможность личностного роста. Погружение в ту или иную тематику, общение с экспертами очень влияет на качество контента. Так, на апрельской конференции «Права и благополучие людей с инвалидностью», организованной в рамках проекта Public Diplomacy. EU in Russia, затрагивались темы, прежде почти табуированные в СМИ: инвалидность и право на секс, свободу и бизнес. Результатом стал спецпроект у нас на сайте, положивший начало откровенному и очень важному для людей с ограниченными возможностями разговору — «Право имеют!».
Светлана Рузлева, главный редактор информационного агентства «Социум», Тверь:
— Недавно попыталась записаться на виртуальные курсы, где предлагалось за месяц обучиться разным премудростям: писать «правильные статьи» и «продающие тексты». Журналистикой я занимаюсь с 1981 года, и мне было очень интересно, что понимается под «правильными статьями». Заниматься «продающими текстами» я не планировала. Уже с первых минут стало ясно, что преподаватель вообще не имеет понятия ни о статье, ни о корреспонденции, ни о заметке. Его цель была проста: вывести нас, записавшихся, на прочную коммерческую основу.
Я далека от осуждения: различных курсов, вебинаров и лекториев стало очень много. И раз уж человек потратил свое время и разработал курс, он рассчитывает на то, что ему воздастся сторицей. Наверняка в виртуальном мире существует масса возможностей для повышения собственного профессионального уровня. Это особенно важно для тех, кто живет в отдаленных регионах, небольших городах и не всегда имеет возможность оторваться от рабочего процесса, чтобы куда-то поехать учиться. Но надо четко понимать, где и что искать. Честно скажу, у меня не всегда получается. Я считаю, что семинар, тренинг или курсы могут принести большую пользу, если посещать их традиционно, в аудитории с преподавателем или экспертом.
Для меня важно, что на таких семинарах я не одна. Я понимаю, что рядом со мной, а не где-то на краю света, сидят коллеги. Мы вместе учимся, спорим, вырабатываем предложения.
Вспоминаю, как тринадцать лет назад журналистов, которые пишут и вещают на социальные темы, собрали в Москве на большой семинар по вопросам демографии. Известные ученые, эксперты, практики и теоретики занимались с нами важнейшими вопросами. Мы получили эксклюзивную информацию о том, как обстоит дело в наше стране. Мы учились видеть многие проблемы, которые стали причиной сложившегося положения, о которых раньше не задумывались.
Семинар стал началом образовательного проекта, мы встречались в столице в течение двух лет и уже стали понимать, что журналистскому сообществу надо предлагать что-то конкретное для системного освещения социальных проблем. Так у нас родилась идея информационного агентства, которое занималось бы социальными вопросами, интересовалось гражданской активностью и освещало бы интересные идеи и инициативы. И мы в Твери создали наш «Социум», которому сегодня уже 12 лет.
В прошлом году, к примеру, мы разместили там 943 материала о самых обычных людях, которые хотят и умеют изменить жизнь к лучшему здесь и сейчас, о бескорыстной помощи тем, кому трудно. Таких людей в нашем регионе — да и во всей стране – много, о них практически не говорят федеральная пресса и ТВ. И если бы в свое время я не поехала на тот международный семинар, у нас бы не было нашего информационного ресурса, который незаметно стал главным делом жизни для нашего маленького коллектива.
Есть и недавний пример. Тверская региональная ассоциация журналисток, которую я возглавляю около 20 лет, взялась обсуждать важнейший документ – «Национальную стратегию действий в интересах женщин». Мы провели серию круглых столов, выработали свои предложения, направили их в органы власти. И минувшей весной ведомства, которые реализуют стратегию (Минтруд, МИД, институт уполномоченного по правам человека в РФ) совместно с российским представительством Совета Европы провели первый тренинг для журналистов. Там обсуждали, как говорить о гендерных сюжетах, освещать темы, связанные с преодолением жестокости и насилия. Хочется надеяться, что наши депутаты наконец примут закон о домашнем насилии.
В наше время, когда изменения в профессии происходят практически ежедневно, необходимо создать новую эффективную систему поствузовского образования. Там должны быть и тренинги, и семинары, краткосрочные и долгосрочные курсы, клубы и встречи по интересам. Потому что с возникновением виртуального мира у нас изменилось все. И эти перемены просто необходимо использовать для возрождения и развития нашей профессии.
Светлана Свистунова, тележурналист, документалист, эксперт МФЖ:
— На факультете журналистики я училась в газетной группе, поэтому, когда через некоторое время после работы в газете попала на телевидение, многое надо было осваивать на ходу, не отрываясь от производственного процесса.
Я такая была не одна, надо сказать, и нас, вчерашних газетчиков, направили на курсы BBC, которые в середине 1990-х были очень широко распространены в нашей стране. Это было знакомство с лучшими традициями работы в кадре, потрясающая практика. Кстати, до нас курсы прошли очень многие сотрудники нашего канала, профессиональные телевизионщики.
В 90-х активно шло освоение нового, рождались новые форматы, нужны были квалифицированные кадры, чтобы их развивать. Огромную роль в повышении квалификации сотрудников телевизионных компаний сыграли образовательные программы «Интерньюс», они буквально вдохнули жизнь в региональное телевидение, мы, московские журналисты, которые участвовали в этих программах уже как тренеры, это видели. Жаль, что сегодня таких программ нет, и молодым коллегам труднее найти возможность научиться современной качественной журналистике.
Настоящий журналист учится всегда. У старших коллег, у своих героев, собеседников. Очень полезно познакомиться наглядно с опытом редакций в других городах и других странах, не только для того, чтобы что-то перенять, но понять, что можно сделать у себя дома лучше и интереснее.
В этом плане пресс-туры, а также международные проекты, которые раньше очень активно развивал Союз журналистов вместе с МФЖ, ЮНЕСКО и другими партнерами, — совсем не «деловой туризм», это просто необходимо для профессионального роста. Конечно, сейчас в стране много телевизионных школ и всевозможных коммерческих инициатив, где из тебя обещают за скромные (или нет) средства сделать звезду, но многие из них, к сожалению, не имеют ничего общего с серьезной подготовкой. Каналы также имеют свои школы для молодых и региональных журналистов, ищут кадры в регионах, но у них свой интерес, и образование всех журналистов страны — не их задача.
Мне кажется, было бы хорошо, если бы в России была налажена постоянная профессиональная переподготовка, ведь жизнь, и жизнь медийная в том числе, меняется очень быстро и журналисту важно держать руку на пульсе новейших тенденций развития СМИ.
Участвуя во многих тренингах и семинарах как эксперт, я заметила, что многие из них вообще не включают в программу разговор о профессиональных стандартах и этике. Это странно: в профессию приходит много людей, не учившихся на журфаке и не имеющих никакого представления о том, что может и чего не может никогда делать журналист и чем вообще его работа отличается от пиара, пропаганды или просто «расшаривания» картинки в соцсетях.
Многие ляпы и просто недостойные сюжеты, которые вызывают отвращение к современному ТВ, возникают в том числе и от того, что нет системы необходимого профессионального тренинга.
Венера Якупова, главный редактор газеты «Казанские ведомости», руководитель рабочей группы по развитию интереса к литературе и чтению Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ:
— Очевидный факт: семинары и тренинги необходимы для повышения квалификации, обмена опытом с коллегами. На основе полученных знаний легче составлять собственную концепцию развития издания в целом и отдельных его элементов в частности. Больше всего запомнились семинары директора Центра защиты прав СМИ Галины Араповой. Она неоднократно выступала на форуме современной журналистики «Вся Россия» и приезжала в Казань. Ее семинары отличаются четкой и понятной подачей материала. Галина Юрьевна приводит такие примеры из судебной практики, которые позволяют свести к нулю юридические и финансовые риски в работе СМИ.
Пожеланий к организаторам тренингов и семинаров несколько. Есть необходимость изучать лучший опыт коллег из российских регионов (взаимоотношения с властью, проведение подписных кампаний, опыт по привлечению рекламодателей, реализация возможностей мультимедийной редакции, работа на сайте и в соцсетях и пр.). Важно, чтобы организаторы тренингов формировали аудиторию дифференцированно. К примеру, неэффективно делать тренинг одновременно для продвинутых и начинающих. Хотелось бы, чтобы организаторы семинаров после их окончания выслушивали пожелания и делали какие-то выводы. А еще было бы здорово по итогам семинара (тренинга) собрать и обобщить вопросы слушателей и ответить на них в печатном либо электронном виде.