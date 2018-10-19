Прокурорам поручили лично отслеживать законность дел об экстремизме

Генеральный прокурор России Юрий Чайка подписал указ, согласно которому законность и обоснованность уголовных дел по преступлениям экстремистской направленности должны проверяться еще на этапе возбуждения дела.

Предписание обращает внимание на необходимость четко идентифицировать такие преступления.

Факт размещения в сети Интернет изображения, аудио- или видеофайла, содержащего признаки возбуждения вражды и ненависти, унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, при отсутствии иных признаков состава преступления не является основанием для привлечения к уголовной ответственности. При этом следует учитывать всю совокупность имеющихся в уголовном деле доказательств, источник заимствования противоправной информации и контекст ее использования.

Прокурорам следует отличать экстремизм от деяний, содержащих запрещенные мотивы, но совершенных на почве личных неприязненных отношений. Высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или политических дискуссиях и текстах, не преследующих цели возбудить ненависть либо вражду, также не являются преступлением.

Теперь прокуроры обязаны безотлагательно изучать копии постановлений о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений экстремистской направленности. Это должно минимизировать ошибки следственных органов и полиции.

При этом Юрий Чайка поручил активизировать борьбу с экстремизмом. Следует постоянно анализировать информационное поле СМИ, а также обращения граждан, должностных лиц и организаций. К публичным призывам следует относить в том числе обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, митингах и демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов и баннеров, массовые рассылки SMS-сообщений и так далее.

Европейский суд по правам человека еще в сентябре обратил внимание на размытость практики рассмотрения уголовных дел об экстремизме. Позже Верховный суд России принял специальные разъяснения спорных вопросов. Кроме того, Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, исключающий привлечение к уголовной ответственности впервые уличенных в публикации запрещенной информации.