Конвергентная редакция. Что, зачем и почему?

Почему почти все медиа перешли в Интернет и стали конвергентными редакциями? Неужели радио теперь можно не только слушать, но и читать, смотреть на его личном сайте видеорепортажи и дискутировать в комментариях? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в книге «Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные» под редакцией Анны Качкаевой.

Книга была выпущена в 2010 году. Ее авторами выступили практикующие журналисты, руководители редакций, специалисты медиатехнологий: Наталья Лосева, Максим Филимонов, Оксана Силантьева, Константин Коломеец, Людмила Телень. Сборник был создан с целью объяснить, как и почему газетные редакции, радио, телеканалы и различные медиа становятся конвергентными. В нем подробно рассказывается о медиаконвергенции и мультимедиа глазами журналистов, которые принимали непосредственное участие в этих процессах.

Учебник содержит два основных раздела: теоретический и практический. Первый — не такой большой, так как в теории достаточно трудно объяснить, что такое конвергенция, мультимедиа и как устроена работа в таких редакциях. Только практика поможет разобраться в ошибках, совершенных во время перехода к конвергентной редакции, о новых бизнес-моделях, которые были придуманы «по ходу дела». Именно об этом вы сможете прочесть во второй части книги: «Практический… или как готовиться к переменам». Вы узнаете о новых принципах журналистской работы, содержимом рюкзака универсального журналиста, о синтетических жанрах мультимедиа и, конечно же, о новом инструментарии журналиста.

В конце вас ждет практикум о том, как создать свое СМИ в Интернете от Константина Коломееца. В нем он рассказывает на каких платформах лучше начать работать, откуда брать фотографии и видео для ваших публикаций, какие мультимедийные возможности следует взять на вооружение и как правильно писать свои тексты для блога/СМИ. В разделе «Приложения» есть специальные вопросы для самопроверки, примерная комплектация «мультимедийного рюкзака», система планирования мультимедийного материала и т.д.

Прочитав данную книгу, я смело могу рекомендовать её студентам факультета журналистики, преподавателям высших учебных заведений и тем, кто давно хотел познакомиться с понятием «конвергентная редакция».