Копирайт: кивнуть на автора и спать спокойно?

Cамые распространенные заблуждения об авторском праве
Авторское право в нашей стране регулируется IV частью Гражданского кодекса. Она начала действовать в 2008 году, отменив существовавший до этого отдельно Закон «Об авторском праве и смежных правах». Но до сих пор многие нарушают копирайт — и часто не по злому умыслу, а по незнанию.
Эксперты Центра защиты прав СМИ собрали для вас самые распространенные заблуждения, которые часто приводят журналистов и редакции к судебным конфликтам с правообладателями и выплатам компенсации авторам.
• «Где вы регистрировали ваше авторское право?»
На удивление живучий миф о том, что копирайт нужно обязательно где-то зарегистрировать. Такое мнение можно услышать даже в судах от ответчиков по искам о нарушении авторских прав: они пытаются доказать, что у истца нет никаких официальных документов, подтверждающих авторство.
Сложно сказать, откуда пошло такое заблуждение. Возможно, здесь авторское право путают с регистрацией товарного знака или патентов на изобретения. Не исключено, что срабатывает представление о том, что право обязательно должно подтверждаться «бумажкой».
Но Гражданский кодекс не требует регистрации авторских прав на произведение. Они появляются в момент его создания. Любой текст, изображение, звуковая композиция, видеозапись принадлежит какому-то автору. Авторов может быть несколько: например, если вы имеете дело с переводом зарубежного романа, то копирайт будет защищать права и самого автора, написавшего текст на иностранном языке, и переводчика, переведшего его на русский. У музыкального произведения (песни) обладателями авторских прав могут быть и композитор, и автор слов. В случаях с музыкой закон защищает и смежные права — исполнителей. Не стоит думать, что записи оркестра, играющего Моцарта, ничто не защищает, потому что композитор давным-давно умер. В этом случае закон будет защищать права исполнителей, записавших концерт.
Наличие авторского права никак не зависит от качества, значения или ценности для искусства конкретного произведения. Шедевр и любительская работа — перед законом все равны.
Нужно иметь в виду, что авторы могут передавать права на использование произведения третьим лицам: редакциям, издательствам, студиям, продюсерским центрам и т.п. В этих случаях претензии из-за незаконного использования произведения могут предъявить эти правообладатели.
А все же как человек сможет доказать свое авторство? Для этого будет достаточно предъявить, например, первоисточник — текст, снимок, запись, которые были опубликованы ранее. Если публикации не было, то хватит оригинала произведения, черновиков, исходников, доказывающих его создание.
• «Все, что я создал, принадлежит мне»
Это мнение возникает уже у самих авторов или организаций, где люди производят какой-то контент. Сотрудник считает, что все произведения, которые он создал на работе, он может использовать как хочет. А его руководство полагает, что все права — у предприятия. Кто здесь ошибается?
Все зависит от того, в каких отношениях автор состоит с заказчиком. Если заказчик — это работодатель, с ним заключен трудовой договор и в обязанности работника входит создание такого контента, — начинает действовать режим «служебного произведения» (статья 1295 ГК РФ). Это значит, что права на весь созданный контент автоматически переходят к заказчику. В договоре может быть также прописано, что работодатель имеет право редактировать произведение и публиковать его без указания авторства. Если в договоре не закреплено право автора использовать произведение, то он не может передавать его кому-либо еще.
Если автор — внештатный сотрудник, фрилансер, то права на произведение обговариваются в договоре с заказчиком. В случае если договор с внештатником не был составлен или там не оговорена передача прав — они остаются у автора.
• «Если произведение выложено в интернет, его можно использовать»
Нет, нельзя. Интернет в этом случае — это такая «витрина», на которой мы можем полюбоваться на продукцию. Использовать произведение без разрешения автора нельзя. Но произведение можно цитировать. Однако здесь необходимо помнить, что размер цитаты должен соответствовать целям цитирования. Например, если вам нужно привести фрагмент песни как цитату, нужно вырезать из аудиотрека именно этот кусок, а не публиковать всю композицию.
• «Укажем автора и источник — претензий не будет»
Законодательство об авторском праве защищает не только право на имя автора, но и право распоряжаться своим произведением по собственном у усмотрению. Поэтому если вы без разрешения используете произведение, но указываете автора — вы спасаете себя только от первой претензии.
Указание источника зачастую вообще ни от чего не спасает. Велика вероятность, что сайт, с которого вы копируете чье-то произведение, не владеет правами на него. До сих пор можно встретить наивные подписи к фото: «из социальной сети «ВКонтакте», «из паблика N». Иногда в качестве источника контента указывают даже «Яндекс. Картинки» или YouTube. Такие подписи точно ни от чего не спасут.
Есть также вероятность, что владельцы ресурса, где выложено произведение, сами нарушили копирайт. Вас это от претензий в любом случае не убережет: ссылаться на то, что до вас кто-то уже нарушил авторское право на произведение, — бессмысленно.
• «Используем в некоммерческих целях — значит, компенсацию не потребуют»
Ничего подобного в законодательстве нет. Незаконное использование произведения в коммерческих целях повлечет за собой, скорее всего, увеличение размера компенсации автору в случае суда. Но это не означает, что за некоммерческое использование автор не имеет права с вас ничего взыскать.
Некоторые правообладатели, например информационные агентства, делают на этот счет отдельные «дисклеймеры». Скажем, они могут разрешить некоммерческое использование своего контента в блогах и соцсетях с условием публикации ссылки на источник. Но это их добрая воля, далеко не все правообладатели разделяют такую позицию.
• «Сейчас отредактируем — и это будет уже новое произведение»
На самом деле закон однозначно запрещает редактировать произведение без согласия автора. Это называется «правом на неприкосновенность и защитой от искажения» (статья 1266 ГК РФ). Даже банальные сокращение текста, кадрирование фотографии или наложение на него текста без согласия автора будут считаться правонарушением.
Правда, это положение авторского права входит в конфликт со статьей 42 ФЗ «О СМИ». В ней редакции дается право редактировать письма читателей в материалах и сообщениях СМИ, не изменяя при этом их смысл.
• «Автор не указан — авторских прав нет»
Авторские права на произведение существуют на протяжении жизни автора и в течение 70 лет после его смерти (статья 1281 ГК РФ). То, что кто-то не указал авторство конкретного человека, не освободит от ответственности вас.
Строго говоря, даже сам автор по закону не обязан подписывать свои произведения. И даже если оно было обнародовано анонимно или под псевдонимом, право на него сохраняется в течение 70 лет после его обнародования.
• «Укажем автора и источник — претензий не будет»
Законодательство об авторском праве защищает не только право на имя автора, но и право распоряжаться своим произведением по собственном у усмотрению. Поэтому если вы без разрешения используете произведение, но указываете автора — вы спасаете себя только от первой претензии.
Указание источника зачастую вообще ни от чего не спасает. Велика вероятность, что сайт, с которого вы копируете чье-то произведение, не владеет правами на него. До сих пор можно встретить наивные подписи к фото: «из социальной сети «ВКонтакте», «из паблика N». Иногда в качестве источника контента указывают даже «Яндекс. Картинки» или YouTube. Такие подписи точно ни от чего не спасут.
Есть также вероятность, что владельцы ресурса, где выложено произведение, сами нарушили копирайт. Вас это от претензий в любом случае не убережет: ссылаться на то, что до вас кто-то уже нарушил авторское право на произведение, — бессмысленно.
• «Используем в некоммерческих целях — значит, компенсацию не потребуют»
Ничего подобного в законодательстве нет. Незаконное использование произведения в коммерческих целях повлечет за собой, скорее всего, увеличение размера компенсации автору в случае суда. Но это не означает, что за некоммерческое использование автор не имеет права с вас ничего взыскать.
Некоторые правообладатели, например информационные агентства, делают на этот счет отдельные «дисклеймеры». Скажем, они могут разрешить некоммерческое использование своего контента в блогах и соцсетях с условием публикации ссылки на источник. Но это их добрая воля, далеко не все правообладатели разделяют такую позицию.
• «Сейчас отредактируем — и это будет уже новое произведение»
На самом деле закон однозначно запрещает редактировать произведение без согласия автора. Это называется «правом на неприкосновенность и защитой от искажения» (статья 1266 ГК РФ). Даже банальные сокращение текста, кадрирование фотографии или наложение на него текста без согласия автора будут считаться правонарушением.
Правда, это положение авторского права входит в конфликт со статьей 42 ФЗ «О СМИ». В ней редакции дается право редактировать письма читателей в материалах и сообщениях СМИ, не изменяя при этом их смысл.
• «Автор не указан — авторских прав нет»
Авторские права на произведение существуют на протяжении жизни автора и в течение 70 лет после его смерти (статья 1281 ГК РФ). То, что кто-то не указал авторство конкретного человека, не освободит от ответственности вас.
Строго говоря, даже сам автор по закону не обязан подписывать свои произведения. И даже если оно было обнародовано анонимно или под псевдонимом, право на него сохраняется в течение 70 лет после его обнародования.