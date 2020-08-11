Копирайт: кивнуть на автора и спать спокойно?

Если автор — внештатный сотрудник, фрилансер, то права на произведение обговариваются в договоре с заказчиком. В случае если договор с внештатником не был составлен или там не оговорена передача прав — они остаются у автора.

• «Если произведение выложено в интернет, его можно использовать»

Нет, нельзя. Интернет в этом случае — это такая «витрина», на которой мы можем полюбоваться на продукцию. Использовать произведение без разрешения автора нельзя. Но произведение можно цитировать. Однако здесь необходимо помнить, что размер цитаты должен соответствовать целям цитирования. Например, если вам нужно привести фрагмент песни как цитату, нужно вырезать из аудиотрека именно этот кусок, а не публиковать всю композицию.

• «Укажем автора и источник — претензий не будет»

Законодательство об авторском праве защищает не только право на имя автора, но и право распоряжаться своим произведением по собственном у усмотрению. Поэтому если вы без разрешения используете произведение, но указываете автора — вы спасаете себя только от первой претензии.

Указание источника зачастую вообще ни от чего не спасает. Велика вероятность, что сайт, с которого вы копируете чье-то произведение, не владеет правами на него. До сих пор можно встретить наивные подписи к фото: «из социальной сети «ВКонтакте», «из паблика N». Иногда в качестве источника контента указывают даже «Яндекс. Картинки» или YouTube. Такие подписи точно ни от чего не спасут.

Есть также вероятность, что владельцы ресурса, где выложено произведение, сами нарушили копирайт. Вас это от претензий в любом случае не убережет: ссылаться на то, что до вас кто-то уже нарушил авторское право на произведение, — бессмысленно.

• «Используем в некоммерческих целях — значит, компенсацию не потребуют»

Ничего подобного в законодательстве нет. Незаконное использование произведения в коммерческих целях повлечет за собой, скорее всего, увеличение размера компенсации автору в случае суда. Но это не означает, что за некоммерческое использование автор не имеет права с вас ничего взыскать.

Некоторые правообладатели, например информационные агентства, делают на этот счет отдельные «дисклеймеры». Скажем, они могут разрешить некоммерческое использование своего контента в блогах и соцсетях с условием публикации ссылки на источник. Но это их добрая воля, далеко не все правообладатели разделяют такую позицию.

• «Сейчас отредактируем — и это будет уже новое произведение»

На самом деле закон однозначно запрещает редактировать произведение без согласия автора. Это называется «правом на неприкосновенность и защитой от искажения» (статья 1266 ГК РФ). Даже банальные сокращение текста, кадрирование фотографии или наложение на него текста без согласия автора будут считаться правонарушением.

Правда, это положение авторского права входит в конфликт со статьей 42 ФЗ «О СМИ». В ней редакции дается право редактировать письма читателей в материалах и сообщениях СМИ, не изменяя при этом их смысл.

• «Автор не указан — авторских прав нет»

Авторские права на произведение существуют на протяжении жизни автора и в течение 70 лет после его смерти (статья 1281 ГК РФ). То, что кто-то не указал авторство конкретного человека, не освободит от ответственности вас.

Строго говоря, даже сам автор по закону не обязан подписывать свои произведения. И даже если оно было обнародовано анонимно или под псевдонимом, право на него сохраняется в течение 70 лет после его обнародования.

• «Укажем автора и источник — претензий не будет»

Законодательство об авторском праве защищает не только право на имя автора, но и право распоряжаться своим произведением по собственном у усмотрению. Поэтому если вы без разрешения используете произведение, но указываете автора — вы спасаете себя только от первой претензии.

Указание источника зачастую вообще ни от чего не спасает. Велика вероятность, что сайт, с которого вы копируете чье-то произведение, не владеет правами на него. До сих пор можно встретить наивные подписи к фото: «из социальной сети «ВКонтакте», «из паблика N». Иногда в качестве источника контента указывают даже «Яндекс. Картинки» или YouTube. Такие подписи точно ни от чего не спасут.

Есть также вероятность, что владельцы ресурса, где выложено произведение, сами нарушили копирайт. Вас это от претензий в любом случае не убережет: ссылаться на то, что до вас кто-то уже нарушил авторское право на произведение, — бессмысленно.

• «Используем в некоммерческих целях — значит, компенсацию не потребуют»

Ничего подобного в законодательстве нет. Незаконное использование произведения в коммерческих целях повлечет за собой, скорее всего, увеличение размера компенсации автору в случае суда. Но это не означает, что за некоммерческое использование автор не имеет права с вас ничего взыскать.

Некоторые правообладатели, например информационные агентства, делают на этот счет отдельные «дисклеймеры». Скажем, они могут разрешить некоммерческое использование своего контента в блогах и соцсетях с условием публикации ссылки на источник. Но это их добрая воля, далеко не все правообладатели разделяют такую позицию.

• «Сейчас отредактируем — и это будет уже новое произведение»

На самом деле закон однозначно запрещает редактировать произведение без согласия автора. Это называется «правом на неприкосновенность и защитой от искажения» (статья 1266 ГК РФ). Даже банальные сокращение текста, кадрирование фотографии или наложение на него текста без согласия автора будут считаться правонарушением.

Правда, это положение авторского права входит в конфликт со статьей 42 ФЗ «О СМИ». В ней редакции дается право редактировать письма читателей в материалах и сообщениях СМИ, не изменяя при этом их смысл.

• «Автор не указан — авторских прав нет»

Авторские права на произведение существуют на протяжении жизни автора и в течение 70 лет после его смерти (статья 1281 ГК РФ). То, что кто-то не указал авторство конкретного человека, не освободит от ответственности вас.

Строго говоря, даже сам автор по закону не обязан подписывать свои произведения. И даже если оно было обнародовано анонимно или под псевдонимом, право на него сохраняется в течение 70 лет после его обнародования.