Европарламент отклонил директиву об авторском праве в интернете

Европейский парламент отклонил директиву об авторском праве в интернете, сообщает AP.

За введение нового закона проголосовали 278 депутатов, 318 — выступили против, 31 — воздержались.

Good news, the directive proposal on Internet copyright has been rejected! Thank you everyone! pic.twitter.com/AgjrO9hcow — Francisco Gómez (@espectalll) 5 июля 2018 г.

Согласно законопроекту, для проверки нарушения авторских прав, онлайн-платформы должны будут создать специальные фильтры, через которые они будут пропускать тексты, музыку и изображения.

Ранее комитет Европарламента одобрил законопроект об авторских правах пользователей интернета и средств массовой информации.

Алекс Восс, автор проекта:

Издатели новостей и артисты, особенно малоизвестные, не получают выгоду, в том числе материальную, от использования онлайн-платформ и новостных агрегаторов.

Многие компании выступили против принятия данного законопроекта. В Google заявили, что если за проект проголосуют, то издатели новостей не смогут получать трафик от поисковой системы и Google News.

Так Wikipedia приостановила работу на пяти языках в знак протеста против директивы Европарламента, заявив об угрозе свободе интернета в случае принятия закона.