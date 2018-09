Новый закон об авторском праве назвали катастрофой для интернета

Европейский парламент утвердил новый закон об авторском праве, который активисты признали катастрофическим для интернета. Об этом сообщает The Independent.

Депутаты Европарламента проголосовали за принятие противоречивых статей 11 и 13. Последняя обязывает технологические платформы фильтровать весь контент и проверять его на нарушение авторских прав.

Активисты уверены, что из-за нового закона из сети могут исчезнуть все мемы и пародии, которые сделаны на основе скриншотов из фильмов или снимков из фотобанков. Это связано с тем, что алгоритмы будут путать шутки с реальными нарушениями авторских прав.

По словам немецкого депутата Европейского парламента Юлии Реды (Julia Reda), которая активно выступала против принятия новых мер, последствия закона станут катастрофическими для интернета:

Article 13 vote: The European Parliament endorses #uploadfilters for all but the smallest sites and apps. Anything you want to publish will need to first be approved by these filters, perfectly legal content like parodies & memes will be caught in the crosshairs #SaveYourInternet pic.twitter.com/bTEtXRS3qx

— Julia Reda (@Senficon) 12 сентября 2018 г.