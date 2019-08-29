Александр Назайкин: «Журналистика стала всего лишь одним из видов копирайтинга»

Программа профессиональной переподготовки «Современный копирайтинг» существует в МГУ им. М. В. Ломоносова с 2017 года. Ее руководитель Александр Назайкин рассказал, что такое копирайтинг, почему его изучают на журфаке и стоит ли журналистам опасаться конкуренции. Учитывая, что многие высказывания коллеги носят весьма спорный характер, мы решили, что это интервью может послужить отправной точкой для профессиональной дискуссии

— Что такое копирайтинг в вашем понимании?

— Изначально копирайтингом называли написание рекламных текстов. А сегодня под этим термином понимают создание практически любых типов текста для всех каналов распространения информации — и массовых (СМИ, книг, интернета), и не массовых (спичей, питчей, презентаций).

— Как возникла идея создать такую программу на факультете журналистики?

— Сыграли два фактора. Первый: факультеты журналистики давно критикуют за то, что на них учат теории, но не учат писать. Наша программа как раз заполняет эту нишу. Второй: в современных экономических условиях, когда необходимо наполнять контентом десятки тысяч СМИ, миллионы интернет-сайтов и страниц в соцсетях, спрос на копирайтеров растет с каждым днем.

— Каковы условия приема на программу профессиональной переподготовки? Есть ли ограничения для поступления — по возрасту, образованию, профессии?

— Обязательно любое высшее образование. В остальном формальных ограничений нет. Вступительных экзаменов тоже нет. Но мы беседуем с каждым абитуриентом. В копирайтинге главное — мышление, и мы ищем тех, кто умеет мыслить. Если человек не умеет мыслить, копирайтер из него не получится.

— Я знаю, что на курс принимают людей, которые, образно говоря, пера в руках не держали. Почему вы не устраиваете творческий конкурс?

— В нашем случае умение мыслить — это и есть «творческий конкурс».

— Долго ли длится обучение? Насколько оно интенсивное?

— Наши слушатели учатся в течение двух семестров. Занятия проводятся три-четыре раза в неделю в вечернее время.

— Неужели за такой срок можно научить писать хорошо, причем по‑разному и о разном?

— Можно. Это вам в любой газете скажут. Если человек будет каждый день учиться и тренироваться, то все у него получится.

— Может ли программа профпереподготовки «Современный копирайтинг» заменить классическое журналистское образование? Имеет ли право специалист с дипломом копирайтера работать журналистом?

— Наша ППП — не конкурент базовому обучению в вузе. Это следующая, более высокая, более специализированная профессиональная ступень.