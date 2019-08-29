Александр Назайкин: «Журналистика стала всего лишь одним из видов копирайтинга»

Что такое копирайтинг, почему его изучают на журфаке и стоит ли журналистам опасаться конкуренции
Программа профессиональной переподготовки «Современный копирайтинг» существует в МГУ им. М. В. Ломоносова с 2017 года. Ее руководитель Александр Назайкин рассказал, что такое копирайтинг, почему его изучают на журфаке и стоит ли журналистам опасаться конкуренции. Учитывая, что многие высказывания коллеги носят весьма спорный характер, мы решили, что это интервью может послужить отправной точкой для профессиональной дискуссии
— Что такое копирайтинг в вашем понимании?
— Изначально копирайтингом называли написание рекламных текстов. А сегодня под этим термином понимают создание практически любых типов текста для всех каналов распространения информации — и массовых (СМИ, книг, интернета), и не массовых (спичей, питчей, презентаций).
— Как возникла идея создать такую программу на факультете журналистики?
— Сыграли два фактора. Первый: факультеты журналистики давно критикуют за то, что на них учат теории, но не учат писать. Наша программа как раз заполняет эту нишу. Второй: в современных экономических условиях, когда необходимо наполнять контентом десятки тысяч СМИ, миллионы интернет-сайтов и страниц в соцсетях, спрос на копирайтеров растет с каждым днем.
— Каковы условия приема на программу профессиональной переподготовки? Есть ли ограничения для поступления — по возрасту, образованию, профессии?
— Обязательно любое высшее образование. В остальном формальных ограничений нет. Вступительных экзаменов тоже нет. Но мы беседуем с каждым абитуриентом. В копирайтинге главное — мышление, и мы ищем тех, кто умеет мыслить. Если человек не умеет мыслить, копирайтер из него не получится.
— Я знаю, что на курс принимают людей, которые, образно говоря, пера в руках не держали. Почему вы не устраиваете творческий конкурс?
— В нашем случае умение мыслить — это и есть «творческий конкурс».
— Долго ли длится обучение? Насколько оно интенсивное?
— Наши слушатели учатся в течение двух семестров. Занятия проводятся три-четыре раза в неделю в вечернее время.
— Неужели за такой срок можно научить писать хорошо, причем по‑разному и о разном?
— Можно. Это вам в любой газете скажут. Если человек будет каждый день учиться и тренироваться, то все у него получится.
— Может ли программа профпереподготовки «Современный копирайтинг» заменить классическое журналистское образование? Имеет ли право специалист с дипломом копирайтера работать журналистом?
— Наша ППП — не конкурент базовому обучению в вузе. Это следующая, более высокая, более специализированная профессиональная ступень.
Да, студентам факультета журналистики дают больше теории, но наше дело в первую очередь прикладное. Мы готовим копирайтеров в том числе для журналистики — учим писать тексты определенных жанров по определенным требованиям. И да, хороший копирайтер сможет работать журналистом, ему потребуется лишь некоторое время для адаптации в определенном СМИ.
— И все‑таки уровень подготовки бакалавра журналистики в большинстве случаев будет выше, чем у выпускника ППП. Так в чем же смысл готовить таких специалистов, когда на рынке и без того огромная конкуренция?
— Смотря что считать уровнем подготовки. Думаю, слушатель программы «Современный копирайтинг» за восемь месяцев успевает создать существенно больше текстов, чем бакалавр за четыре года. Кроме того, известно, что среди студентов-бакалавров много случайных людей. У нас таких нет.
— Сколько специалистов вы выпускаете ежегодно?
— В первый год мы отобрали 15 человек. Во второй — 20. В этом будет не меньше, но мы не хотим набирать группу более 25 человек, чтобы сохранить высокий уровень профессиональной подготовки. В какой-то степени сдерживаем количество желающих учиться у нас и ценовой политикой: за два года существования программы стоимость обучения увеличивалась дважды.
— В каких областях копирайтеры востребованы особенно? Где ждут выпускников вашей программы?
— Наиболее востребованы SEO-копирайтеры, наполняющие контентом интернет-сайты (SEO сегодня «рулит», потому что рано или поздно все написанные тексты попадают в Сеть). Традиционно высокий спрос в рекламе, PR и СМИ. В интернете уже несколько лет существуют биржи копирайтеров. Только на одной Advego зарегистрировано более 2 000 000 специалистов по подготовке текстов!
— Правильно ли называть журналистику одним из видов копирайтинга и может ли она исчезнуть, уступив ему место?
— Эпоха монополии СМИ на производство контента канула в Лету. Письменная коммуникация стала очень разнообразной и по видам текстов, и по специалистам, которые их готовят. Журналистика, конечно, не исчезнет, но да, она уже стала всего лишь одним из видов копирайтинга.
АЛЕКСАНДР НАЗАЙКИН: доктор филологических наук, профессор факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, профессиональный копирайтер