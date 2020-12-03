Канадская La Liberté сделала спецвыпуск о коронавирусе для детей и не прогадала

Долг журналистов — отдавать себе от чет, что в их распоряжении могут быть не все факты. Быть журналистом значит сделать шаг назад, отыскать хорошо осведомленные источники, уделить внимание разным точкам зрения, сопоставить полученные данные и, наконец, сделать информацию доступной как можно более широкому кругу людей. Поэтому неудивительно, что сравнительно небольшая канадская газета взялась подобрать информацию о коронавирусе и подать ее так, чтобы она была понятна детям. Меньше чем за пять недель команда La Liberté полностью сверстала, проиллюстрировала, нашла средства на финансирование и издала 64-страничный журнал, в котором объясняется, как человеческое тело борется с вирусами наподобие SARS-CoV2.

ЖУРНАЛ В ПОДАРОК

Производить такой контент вполне в духе небольших изданий: им приходится постоянно заново изобретать себя, зачастую с ограниченным бюджетом, чтобы не исчезнуть из поля зрения. La Liberté существует уже на протяжении 107 лет, и ее держит на плаву стремление не просто продолжать работу, но и покорять новые вершины.

Разразившийся в марте кризис ознаменовал начало конца для нескольких канадских газет, но главный редактор Софи Голен была принципиально против такого развития событий для еженедельника. Снижение рекламных доходов ни в коем случае не должно было помешать изданию выполнять свою миссию и приносить обществу реальную пользу.

По этой причине она решила пригласить к сотрудничеству профессора иммунологии Жан-Эрика Гиа, а также нашла более двадцати спонсоров, которые помогли издать естественно-научный журнал для детей и подростков. Команда La Liberté отказалась участвовать в погоне за информацией, которой заняты мировые СМИ, и вместо этого обратилась к университетским профессорам, ученым, в исследовательский центр больницы св. Бонифация — ко всем, кто мог внести свой вклад в образовательную инициативу.

Президент и генеральный директор больницы св. Бонифация Мартина Бушар немедленно откликнулась на просьбу главного редактора La Liberté. «Я была очень рада, что исследовательский центр больницы посодействовал публикации этого новаторского научного журнала для молодежи. В издании приняли участие преподаватели нашей молодежной биолаборатории», — говорит она.

Работа над журналом была профинансирована спонсорами и фондами, и затем его бесплатно распространяли как в цифровой, так и в печатной версии, причем не только среди подписчиков выпускающейся на французском La Liberté, но и для читателей англоязычного еженедельника Winnipeg Free Press. «Бумажный журнал — способ отблагодарить подписчиков, наших и Winnipeg Free Press, — отмечает Голен. — В мире, где бесплатную информацию можно найти практически на любой платформе, верных читателей надо поощрять. С декабря 2019 года мы рассылаем им высококачественный журнал, но этот выпуск — особенный, потому что он предназначен для более молодой аудитории». Журнал также доступен бесплатно на la-liberte.ca, но громкий успех снискала именно бумажная версия — свидетельство того, как ценят читатели печатные издания.