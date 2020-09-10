Как ответили на пандемию корпоративные СМИ

Во время коронакризиса тяжело пришлось не только маленьким и независимым медиа. Корпоративным тоже досталось, хотя в большинстве своем они освобождены от борьбы за рекламу и подписку. ЖУРНАЛИСТ поговорил с редакторами таких СМИ и узнал, чем полезна удаленка, почему нельзя игнорировать страхи аудитории и что делать, если в цех к рабочим не попасть, а материал нужен.

ОЛЬГА ШАЛАЕВА, главный редактор корпоративных медиа

Объединенной металлургической компании (ОМК) В наших корпоративных медиа — газете «Территория ОМК» и журнале «ОМК Команда» — перестраивать работу редакции в целом не пришлось. Мы и до пандемии работали фактически в дистанционном режиме: корреспонденты — в городах, где расположены предприятия компании (в составе ОМК шесть заводов и три десятка вагоноремонтных депо в разных регионах), дизайнер — в Конакове, корректор — в Анапе, главный редактор — то в Москве, то в Кирове, то еще где-нибудь, где есть интернет и сотовая связь.

Коммуникации давно налажены, причем настолько хорошо, что люди, которые делают продукт вместе каждую неделю, не всегда знают, кто из них где в определенный момент находится. Давно есть понятный график, система планирования и сдачи материалов; все вопросы прекрасно решаются по электронной почте или телефону. Конечно, хотелось бы чаще видеть друг друга, но мы и прежде в офлайне встречались не часто.

Сложнее пришлось корреспондентам на местах. Вместо выходов на промплощадку и живого общения с работниками часто приходится задействовать все те же интернет и телефон. Конечно, это не очень удобно: общаться с человеком «вживую» намного проще, тем более что люди на производстве далеко не всегда отличаются разговорчивостью. Стали чаще обращаться к фотоархивам (благо, они накоплены богатые), чтобы лишний раз не выходить «в люди». Впрочем, заводы работают, и в случае необходимости попасть в цеха можно.

С началом изоляции в газете существенно изменились темы материалов. Во-первых, стало меньше традиционных информационных поводов, как минимум потому, что отменились привычные события: спортивные соревнования, праздники, разные офлайновые акции. Да и на производстве жизнь не остановилась, конечно, — однако слегка замерла; новостей с промплощадок стало заметно меньше.

Во-вторых, появилось очень много публикаций, связанных с самим коронавирусом. Обеспечение средствами защиты, напоминания о правилах безопасности, поддержка медиков и социально незащищенных слоев населения в регионах присутствия, волонтерская деятельность (заводчане активно помогают нуждающимся землякам) — все это вышло на первый план. Особенно актуальной в первые недели, когда по всей стране не хватало масок и перчаток, была тема СИЗ (средств индивидуальной защиты). В компании организовали «горячую линию», на которую работники могли сообщать о проблемах со средствами защиты — и получать ответы, в том числе через корпоративные медиа. Информация о том, чем и как защищаться от вируса, естественно, оказалась востребованной.