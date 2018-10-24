Глава турецкой партии сообщил об обнаружении останков журналиста Хашкаджи‍

Тело саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи обнаружено на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчека. По его словам, тело Хашкаджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашкаджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.

Хашкаджи в своих материалах часто критиковал власть Саудовской Аравии, в том числе наследного принца, а также подвергал критике политику страны.